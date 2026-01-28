'বিধ্বস্ত!' 'দাদা'র আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বোন সুপ্রিয়া সুলে, পাওয়ার পরিবারে...

'বিধ্বস্ত!' 'দাদা'র আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বোন সুপ্রিয়া সুলে, পাওয়ার পরিবারে...
দাদার আকস্মিক প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এনসিপি (পাওয়ার) নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে।
বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) নেতা অজিত পাওয়ারের। আর তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই শোকস্তব্ধ রাজ্য রাজনীতি। দাদার আকস্মিক প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এনসিপি (পাওয়ার) নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে। নিজের হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে লিখেছেন বিশেষ বার্তাও।
বুধবার সকালে ভিএসআর ভেঞ্চার্স সংস্থার একটি ছোট বিমানে বারামতী যাচ্ছিলেন অজিত পাওয়ার। সেখানে তাঁর একাধিক নির্বাচনী জনসভা করার কথা ছিল। ওড়ার কিছু সময় পরেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। যে বিমানে অজিত পাওয়ার যাচ্ছিলেন, তাতে তাঁর সঙ্গে আরও পাঁচজন ছিলেন। জানা গিয়েছে, রানওয়েতে নামার দ্বিতীয় চেষ্টার সময় বিমানটিতে আগুন ধরে যায় এবং সেটি ভেঙে পড়ে। ঘটনায় বিমানে থাকা ছয়জনেরই মৃত্যু হয়েছে। এনসিপি সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই সুপ্রিয়া সুলে দলীয় নেতা প্রফুল্ল প্যাটেল, অজিত পাওয়ারের স্ত্রী সুনেত্রা এবং ছেলে পার্থকে সঙ্গে নিয়ে বারামতীর উদ্দেশে রওনা দেন। পাশাপাশি, দাদার মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সুপ্রিয়া সুলে নিজের হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে লেখেন, 'Devastated' বা 'বিধ্বস্ত।'
পুলিশ সূত্রে খবর, ৬৬ বছর বয়সি অজিত পাওয়ার মুম্বই থেকে বারামতীর উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। ৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলা জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রচারে একাধিক জনসভায় যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, বুধবার সকাল প্রায় ৮টা ৫০ মিনিটে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
পাওয়ার পরিবার
দশকের পর দশক ধরে মহারাষ্ট্রের সমবায় আন্দোলন, গ্রামীণ রাজনীতি এবং মুম্বই-দিল্লির ক্ষমতার সমীকরণে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে এসেছে পাওয়ার পরিবার। দীর্ঘদিন ধরে ঐক্যবদ্ধ থাকলেও, ২০২৩ সালে প্রকাশ্যে ভাঙন ধরে পরিবারে। অজিত পাওয়ার এনসিপিতে বড়সড় ভাঙন ঘটিয়ে কাকা শরদ পাওয়ারের শিবির ছেড়ে বিজেপি-শিবসেনা জোটে যোগ দেন। সেই সময়ে সমালোচকদের একাংশের দাবি ছিল, দলের অন্দরে সুপ্রিয়া সুলের উত্থানই এই বিভেদের অন্যতম কারণ। বারামতীর সাংসদ ও এনসিপির জাতীয় মুখ হিসেবে সুপ্রিয়া সুলে পরিচিত ছিলেন সংযত, স্পষ্টভাষী এবং জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় নেত্রী হিসেবে। অন্যদিকে, অজিত পাওয়ারের রাজনৈতিক পরিচিতি গড়ে উঠেছিল সাহসী ও বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতার মধ্য দিয়ে।
তবে প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিভাজনের পরও ব্যক্তিগত সম্পর্কে কোনও ফাটল নেই বলেই সে সময় জানিয়েছিলেন সুপ্রিয়া সুলে। তিনি বলেছিলেন, রাজনীতির মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে টেনে আনা উচিত নয়। এনসিপি ও অজিত পাওয়ারের লড়াই আদর্শগত, ব্যক্তিগত নয়। সম্প্রতি পুণে পুরসভা নির্বাচনের আগেও সুপ্রিয়া সুলে দাবি করেন, তাঁদের পরিবারে কখনও কোনও সমস্যা ছিল না। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ওই নির্বাচনে অজিত পাওয়ারের এনসিপি এবং শারদ পাওয়ারের এনসিপি (এসপি) জোটবদ্ধভাবেই পুণে ও পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড় পুরসভা নির্বাচনে লড়াই করেছিল।