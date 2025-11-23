Edit Profile
    মাতৃদুগ্ধে মিশছে বিষ! বিহারের ৬ জেলার সমীক্ষায় ভয়াবহ ছবি, বিপদে শিশুরা

    বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু-র মতে ভূগর্ভস্থ জলের ক্ষেত্রে অনুমোদিত সীমা ৩০ µg/L।

    Published on: Nov 23, 2025 10:48 PM IST
    By Sahara Islam
    মাতৃদুগ্ধে বিষ। বিহারের ছ’টি জেলায় স্তন্যদানকারী মায়ের দুধে মিলল ইউরেনিয়াম। সম্প্রতি এক গবেষণায় এমনই উদ্বেগজনক ফলাফল উঠে এসেছে। একাধিক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, ইউরেনিয়ামের উপস্থিতি শিশুদের আইকিউ কমে যাওয়া বা আচরণগত সমস্যার দিকে ঠেলে দিতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে ক্যানসারের ঝুঁকিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

    মাতৃদুগ্ধে মিশছে বিষ!

    বিহারের ভোজপুর, সমস্তিপুর, বেগুসরাই, খাগারিয়া, কাটিহার এবং নালন্দা জেলায় মূলত এই সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। সেই সমীক্ষার ফলাফলেই উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে। পাটনার মহাবীর ক্যান্সার সংস্থান এবং দিল্লির এইমস হাসপাতাল সম্মিলিতভাবে এই সমীক্ষা চালিয়েছিল। ৪০ জন মায়ের স্তন্যদুগ্ধের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। যে নমুনাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল, তার সবকটিতেই ইউরেনিয়াম-২৩৮ মিশে থাকার প্রমাণ মিলেছে। এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত দিল্লির এইমস-র চিকিৎসক অশোক শর্মা বার্তা সংবাদ এএনএই-কে বলেন, 'মোট ৪০ জন মহিলার স্তন্যদুগ্ধের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং সবকটি নমুনাতেই ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর উপস্থিতি ধরা পড়েছে। সমীক্ষার ফল অনুযায়ী মাতৃদুগ্ধ পান করা সদ্যোজাতদের মধ্যে ৭০ শতাংশই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। যা থেকে ক্যানসারের মতো ঝুঁকি না থাকলেও অন্য শারীরিক সমস্যার বিপদ রয়েছে। সবচেয়ে বেশি ইউরেনিয়াম ধরা পড়েছে কাটিহার জেলায়। কাটিহার জেলা থেকে সংগৃহীত স্তন্যদুধের নমুনাগুলির মধ্যে ইউরেনিয়াম মিশে থাকার গড় মাত্রা সবথেকে বেশি। তবে সন্তানদের স্তন্যদুগ্ধ পান করানো বন্ধ করা উচিত নয় মায়েদের।'

    তিনি আরও বলেন, 'ইউরেনিয়ামের উপস্থিতি শিশুদের স্নায়বিক বিকাশ, আইকিউ কমে যাওয়া বা আচরণগত সমস্যার দিকে ঠেলে দিতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে ক্যানসারের ঝুঁকিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে ইউরেনিয়ামের রাসায়নিক প্রকৃতির কারণে এটি শরীরে মূলত হাড় ও কিডনিতে জমা হয়, দুধে নয়। স্তন্যদুগ্ধের লিপিড, প্রোটিন ও জলের সঙ্গে এর সংযুক্তি কম। ফলে দুধে উপস্থিতির মাত্রা খুবই কম থাকে। পাশাপাশি, এর মূল বহির্গমনের পথ মূত্র, যা দেহে জমাট কমিয়ে দেয়।' ওই চিকিৎসক আরও জানান, বিহারে ভূগর্ভস্থ জলে ইউরেনিয়ামের উপস্থিতি অনেক জায়গায় চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। সুপৌল, নালন্দা ও বৈশালীর জেলায় ভূগর্ভস্থ জলে ইউরেনিয়ামের মাত্রা যথাক্রমে ৮২, ৭৭ এবং ৬৬ µg/L পাওয়া গিয়েছে। বিহারের ভূগর্ভস্থ জলে চড়া মাত্রায় ইউরেনিয়ামের উপস্থিতি বেশি থাকার কারণকেই প্রাথমিকভাবে এর জন্য দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ এই জলই পান করার জন্য এবং চাষের কাজে প্রাথমিক ভাবে ব্যবহার করা হয়। অতীতেও বিভিন্ন সমীক্ষায় বিহারের ভূগর্ভস্থ জলে চড়া মাত্রায় ইউরেনিয়ামের উপস্থিতি ধরা পড়েছিল। এই সমীক্ষার ফলে প্রমাণিত হল, ভূগর্ভস্থ জলের সূত্র থেকেই ইউরেনিয়ামের মতো ধাতু মানুষের খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

    তবে স্তন্যদুগ্ধে ইউরেনিয়ামের কোনও বিশ্বস্বীকৃত অনুমোদিত সীমা নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু-র মতে ভূগর্ভস্থ জলের ক্ষেত্রে অনুমোদিত সীমা ৩০ µg/L। গবেষণায় পাওয়া মাত্রাগুলি এই সীমার অনেক নীচে। তাই গবেষকদের মতে, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যঝুঁকি খুব কম। তবে জার্মানির মতো দেশে গর্ভস্থ জলের ক্ষেত্রে অনুমোদিত সীমা ১০ µg/L। পাশাপাশি কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ব্রিটেন, বাংলাদেশ, চিন, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, পাকিস্তানের মতো দেশগুলিতে উচ্চ মাত্রার ইউরেনিয়াম লক্ষ্য করা গেছে।

