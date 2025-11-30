Edit Profile
    BEN vs PUN Syed Mushtaq Ali Trophy: ৫২ বলে ১৪৮ রান, ১৬ ছক্কা- শামির বাংলাকে ছাতু করল অভিষেক! T20-তে ৩১০ রান পঞ্জাবের

    বাংলার বিরুদ্ধে আছড়ে পড়ল ‘অভিষেক শর্মা’ ঘূর্ণিঝড়। মাত্র ৫২ বলে ১৪৮ রান করেন ভারত তথা পঞ্জাবের তারকা ওপেনার। মারেন আটটি চার। হাঁকান ১৬টি ছক্কা। স্ট্রাইক রেট ২৮৪.৬২। অর্থাৎ ১৪৮ রানের মধ্যেই অভিষেক ১২৮ রান করেছেন বাউন্ডারির মাধ্যমে।

    Published on: Nov 30, 2025 10:56 AM IST
    By Ayan Das
    পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণিঝড় ‘দিটওয়া’-র কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েনি। কিন্তু হায়দরাবাদে ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ম্যাচ খেলতে গিয়ে ‘অভিষেক শর্মা’ নামে ঘূর্ণিঝড়ের মুখে পড়ল বাংলা। রবিবার মাত্র ৫২ বলে ১৪৮ রান করেন ভারত তথা পঞ্জাবের তারকা ওপেনার। মারেন আটটি চার। হাঁকান ১৬টি ছক্কা। স্ট্রাইক রেট ২৮৪.৬২। অর্থাৎ ১৪৮ রানের মধ্যেই অভিষেক ১২৮ রান করেছেন বাউন্ডারির মাধ্যমে। একটা সময় মনে হচ্ছিল যে ডবল সেঞ্চুরিও পূরণ করে ফেলবেন অভিষেক। ১৭.১ ওভারে আউট না গেলে সম্ভবত সেটাও করে ফেলতে পারতেন।

    বাংলার বিরুদ্ধে আছড়ে পড়ল ‘অভিষেক শর্মা’ ঘূর্ণিঝড়। (ছবি সৌজন্যে এক্স)
    বাংলার বিরুদ্ধে আছড়ে পড়ল ‘অভিষেক শর্মা’ ঘূর্ণিঝড়। (ছবি সৌজন্যে এক্স)

    শামি চার ওভারে খরচ করেন ৬১ রান!

    আর সবথেকে বড় ব্যাপার হল, বাংলা দলের বোলিং লাইন-আপ যে অনভিজ্ঞ বা দুর্বল ছিল, তা মোটেও নয়। হায়দরাবাদে মহম্মদ শামি, আকাশদীপ এবং শাহবাজের মতো তারকারা খেলেন। আর তাঁদের পিটিয়ে ছাতু করেন অভিষেকরা। চার ওভারে ৬১ রান খরচ করেন শামি। তাঁর আটটি বল খেলেন ভারতের ওপেনার। মারেন দুটি চার এবং তিনটি ছক্কা।

    ঋত্বিককে বেধড়ক মেরেছেন অভিষেক

    তবে শামি নন, অভিষেকের তাণ্ডবের সবথেকে বেশি শিকার হয়েছেন ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়। ঋত্বিকের ১৮ বলে ৬৪ রান করেন অভিষেক। মারেন তিনটি ছার এবং আটটি ছক্কা। আর সেই পরিস্থিতিতে চার ওভারে ৬৭ রান হজম করেন ঋত্বিক। মন্দের ভালো ছিলেন আকাশদীপ এবং শাহবাজ। চার ওভারে ৫৫ রান দিয়ে দু'উইকেট নেন বাংলার পেসার। আর দু'ওভারে ২৭ রান খরচ করেন শাহবাজ।

    শুধু অভিষেক, প্রভসিমরন ও রামনদীপরাও পিটিয়েছেন বাংলাকে

    যদিও আজকের দিনটা শুধু অভিষেকময় ছিল না, তিনি সহায়তা পান পঞ্জাবের অন্যান্য ব্যাটারদেরও। প্রভসিমরন সিং এবং অভিষেকের প্রথম উইকেটের জুটিতে ৭৬ বলে ২০৫ রান তোলে পঞ্জাব। প্রভসিমরন ৩৫ বলে ৭০ রান করেন। চারে নেমে ১৫ বলে ৩৯ রান করেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) তারকা রামনদীপ সিং। দুটি ছার মারেন। হাঁকান চারটি ছক্কা। সবমিলিয়ে ২০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৩১০ রান তোলে পঞ্জাব। জয়ের জন্য ৩১১ রান দরকার বাংলার।

    'গুরু' যুবরাজকে ছুঁলেন অভিষেক

    ১২ বলে ৫০ রান পূরণ করেন অভিষেক। সেইসময় পাঁচটি চার ও পাঁচটি ছক্কা হাঁকান। অভিষেকের ‘গুরু’ যুবরাজ সিংও ১২ বলে অর্ধশতরান করেছিলেন। ২০০৭ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে

