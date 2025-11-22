T20 World Cup 2026 Group: T20 বিশ্বকাপে 'সহজ' গ্রুপে ভারত, 'ত্রাসের' মুখে পাকিস্তান, শনি নাচছে বাংলাদেশের
২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। অর্থাৎ এবার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। আর কয়েক মাস পরেই বিশ্বকাপ শুরু হয়ে যাবে। এবার কি ভারত বনাম পাকিস্তান লড়াই হবে?
আগামী বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য গ্রুপ-বিন্যাস প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এই টুর্নামেন্টে ২০টি দল অংশগ্রহণ হবে। প্রতিটি গ্রুপে পাঁচটি দল থাকবে। রিপোর্ট অনুযায়ী, আপাতত যে গ্রুপ-বিন্যাস করা হয়েছে, তাতে এখনও অনুমোদন পড়েনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি)। আয়োজক দল ভারত একটি সহজ গ্রুপে পড়েছে। যেখানে সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কার গ্রুপ কিছুটা কঠিন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের গ্রুপে পাকিস্তানও রয়েছে। এর মানে হল, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অন্তত একটি ম্যাচ অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোন গ্রুপে আছে ভারত?
সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারত ও পাকিস্তান ছাড়াও এই গ্রুপে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নামিবিয়া এবং নেদারল্যান্ডস। এই গ্রুপে ভারত ও পাকিস্তানই একমাত্র টেস্ট প্লেয়িং নেশন। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও একই গ্রুপে ছিল ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তান। গতবার আমেরিকার কাছে পাকিস্তান হেরে গিয়েছিল।
ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কা অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবোয়ে এবং আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে রয়েছে। এছাড়াও ওমানও এই গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হবে। অন্য একটি গ্রুপে রয়েছে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইতালি, বাংলাদেশ এবং নেপাল। এই গ্রুপে তিনটি টেস্ট প্লেয়িং নেশন আছে। এছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রুপে রয়েছে নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং কানাডা। এই গ্রুপেও তিনটি টেস্ট প্লেয়িং নেশন অন্তর্ভুক্ত।
কোন কোন দল সুপার এইটে পৌঁছাবে?
প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুটি দল সরাসরি সুপার এইটে পৌঁছাবে। এরপর আরও দুটি গ্রুপ তৈরি করা হবে, যেখান থেকে শীর্ষ দুটি দল সেমিফাইনাল খেলার সুযোগ পাবে। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে দ্বিতীয় পর্বের খেলা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের মুম্বই, কলকাতা, চেন্নাই, দিল্লি এবং আমদাবাদে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ হবে। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার কলম্বো এবং ক্যান্ডিতে হবে বিশ্বকাপের ম্যাচ।
কোথায় ফাইনাল হতে পারে T20 বিশ্বকাপের?
আপাতত যা ঠিক আছে, তাতে পাকিস্তান ফাইনালে না পৌঁছালে সেই ম্যাচটা আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। কলম্বো একটি সেমিফাইনাল পেতে পারে । তবে তার জন্য পাকিস্তানকে সেমিফাইনালে পৌঁছাতে হবে অথবা অন্তত শ্রীলঙ্কাকে সেমিফাইনাল পর্যন্ত যেতে হবে।
