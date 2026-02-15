IND vs PAK T20 World Cup 2026:'পকেট ডিনামাইট'-র বিস্ফোরণে উড়ল পাক! চরম 'অপমানও' উপহার দিল সূর্যের ভারত

'পকেট ডিনামাইট'-র বিস্ফোরণে উড়ে গেল পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ 'এ'-র ম্যাচে ভারত শুধু যে পাকিস্তানকে ৬১ রানে উড়িয়ে দিল, তা নয়। কাটা ঘায়ে মারাত্মকভাবে নুনের ছিটেও দিয়ে গেলেন সূর্যকুমার যাদবরা। এরকম হাই-প্রোফাইল ম্যাচে দলে প্রথমসারির বোলাররা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের পুরো কোটার বল করালেন না। রিঙ্কু সিং, তিলক বর্মাদের মতো পার্টটাইম বোলারদের দিয়ে বল করালেন।
রবিবার কলম্বোয় প্রথম ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে সাত উইকেটে ১৭৫ রান তোলে ভারত। আর সেটার কৃতিত্ব পাওয়া উচিত ইশান কিষানের। বাকি ব্যাটাররা যেখানে বেশ সমস্যায় পড়ছিলেন, সেখানে ৪০ বলে ৭৭ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন 'পকেট ডিনামাইট'। মারেন ১০টি চার এবং তিনটি ছক্কা। স্ট্রাইক রেট ছিল ১৯২.৫। তিনি আউট হওয়ার পরে পাকিস্তান ভারতের ছন্দ ভেঙে দিলেও টিম ইন্ডিয়া যে রানটা তোলে, সেটাই যথেষ্ট ছিল।
আর সেই তত্ত্বে সিলমোহর পড়ে যায় পাকিস্তানের ব্যাটিং ইনিংসের প্রথম দু'ওভারেই। হার্দিক পান্ডিয়া ও জসপ্রীত বুমরাহের সুবাদে দু'ওভারে পাকিস্তানের স্কোর দাঁড়ায় ১৩ রানে তিন উইকেট। ইশানের মতো আক্রমণাত্মক খেলতে গিয়ে পাকিস্তানি ব্যাটাররা আউট হয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরে যান। তখনই মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ভারতের ভবিষ্যৎ।
