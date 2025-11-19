Taliban Trade Minister in India: পাকিস্তানের কপালে আরও গভীর চিন্তার ভাঁজ, আরও এক তালিবান মন্ত্রী ভারতে

আজ থেকে পাঁচদিনের ভারত সফর শুরু করতে চলেছেন তালিবান সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী নূরউদ্দিন আজিজি। তালিবানের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ভারতে এসে ৬ দিন ছিলেন। ভারতের মাটি থেকে পাকিস্তানকে কড়া বার্তাও দিয়েছিলেন। এদিকে মুত্তাকির ভারত সফরের সময়ই কাবুলে এয়ারস্ট্রাইক করেছিল পাকিস্তান। এরপর থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘদিন সীমান্ত বন্ধ ছিল আফগানিস্তানের। আফগানিস্তানের আপেল, টমাটো থেকে অনেক পণ্য পাকিস্তানে আর যাচ্ছে না এই আবহে। এর জেরে পাকিস্তানের বাজারে বেড়েছে বেশ কিছু পণ্যের দাম। আর এহেন পরিস্থিতিতে আফগান বাণিজ্যমন্ত্রীর ভারত সফর বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। উল্লেখ্য, সম্প্রতি আফগানিস্তান থেকে ভারতের পণ্যবাহী বিমান পরিবহণ পরিষেবাও চালু হয়েছে।
এদিকে ভারত সফরকালে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে যাওয়ার কথা আজিজির। এছাড়া শীর্ষ স্থানীয় ভারতীয় আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলার কথা তাঁর। এর আগে মুত্তাকি নিজের সফরের সময় জানিয়েছিলেন, ভারত এবং আফগানিস্তান ট্রেড কমিটি স্থাপন করতে চলেছে। এদিকে ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্ক যত ভালো হবে, পাকিস্তান ততই চাপে পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।
এর আগে মুত্তাকির দিল্লি সফরের দিনেই পাক সংসদে দাঁড়িয়ে আফগানিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ। এই আবহে গত ৯ অক্টোবর মধ্যরাতের দিকে কাবুলের পূর্বাঞ্চলে শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে। এরপর পাক সীমান্তে সেনা আউটপোস্টে পালটা হামলা চালায় আফগনরা। সেই হামলায় পাকিস্তানের ৫৮ সেনা জওয়ান নিহত বলে দাবি করে তালিবান। এদিকে পাক সেনা দাবি করে, তাদের ২৩ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে আফগানিস্তানের রাস্তায় পাকিস্তানি সেনার উর্দির প্যান্ট ঝুলিয়ে রাখার ছবি ও ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে এই সংঘর্ষের সময়। এদিকে বহু পাকিস্তানি সেনাকে তালিবানরা আটক করেছে। সেই সব বন্দি পাক সেনার ভিডিয়োও প্রকাশ্যে আসে। পরে ফের নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয় দুই দেশের মধ্যে। কমপক্ষে ১৫ আফগান নাগরিক এবং পাকিস্তানি আধাসামরিক বাহিনীর ৬ জন নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে তিন আফগান ক্লাব ক্রিকেটারও ছিলেন।
উল্লেখ্য, ডুরান্ড লাইন বরাবর পাকিস্তানি ও আফগান সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের কেন্দ্রে রয়েছে 'তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান' (টিটিপি)। এদিকে তালিবানের অভিযোগ, পাকিস্তান সরকার এবং সেনা ইসলামিক স্টেটের মতো জঙ্গি সংগঠনকে সাহায্য করছে। এদিকে পাকিস্তানের অভিযোগ, আফগানের তালিবান সরকার টিটিপি সদস্যদের আশ্রয় দিচ্ছে, যারা পাকিস্তানে হামলা করছে। ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে বাইতুল্লাহ মেহসুদের নেতৃত্বে পাকিস্তানের ফেডারেল শাসিত উপজাতি এলাকার বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীকে একত্র করে টিটিপি গঠিত হয়। এই গোষ্ঠীকে আন্তর্জাতিকভাবে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আল-কায়েদা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সামরিক অভিযানের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এর জন্ম। বর্তমানে টিটিপির মূল লক্ষ্য হল পাকিস্তানের সরকারকে সরিয়ে তাদের নিজস্ব মতাদর্শে একটি ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
