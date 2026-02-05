'উত্তর ভারতীয়রা শুধু ফুচকা বিক্রি করে...,' তামিলনাড়ুর মন্ত্রীর মন্তব্যে বিতর্ক

'উত্তর ভারতীয়রা শুধু ফুচকা বিক্রি করে...,' তামিলনাড়ুর মন্ত্রীর মন্তব্যে বিতর্ক
তামিলনাড়ুর কৃষিমন্ত্রী এমআরকে পন্নিরসেলভমের সাম্প্রতিক মন্তব্যকে ঘিরে আবারও দুই ভাষা বনাম তিন ভাষা বিতর্ক তীব্র হয়ে উঠেছে। উত্তর ভারতের অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে তাঁর মন্তব্য রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল পরিস্থিতি তৈরি করেছে, বিশেষ করে রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে।
তামিলনাড়ুর কৃষিমন্ত্রী বলেন, যারা শুধুমাত্র 'হিন্দি শিখেছে' তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত, ফলে তারা তামিলনাডুতে এসে ছোটখাটো বা শ্রমভিত্তিক কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে, তামিলনাড়ুর দুই ভাষা নীতি-তামিল ও ইংরেজি-রাজ্যের শিক্ষার্থীদের বিদেশে ভালো চাকরি পাওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে বলে তিনি দাবি করেন। মন্ত্রী আরও বলেন, অনেক উত্তর ভারতীয় শ্রমিক তামিলনাডুতে এসে টেবিল পরিষ্কার, নির্মাণ শ্রমিক বা ফুচকা বিক্রেতার কাজ করেন, কারণ তাঁদের ভাষা দক্ষতা সীমিত। তাঁর মতে, '... উত্তর থেকে যারা তামিলনাড়ুতে আসছে টেবিল পরিষ্কার করতে... তারা এখানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে আসছে, পানিপুরি বিক্রেতা হিসেবে কাজ করছে কারণ তারা কেবল হিন্দি শিখেছে।' তিনি আরও বলেন, তামিলনাড়ুর ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজি শেখার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ পাচ্ছে এবং বিদেশে উচ্চ আয়ের চাকরি করছে।
তামিলনাড়ুর মন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হলে শাসক দল ডিএমকে দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। দলের মুখপাত্র ডঃ সৈয়দ হাফিজুল্লাহ জানান, সব ধরনের বৈধ কাজেরই সম্মান রয়েছে এবং তামিলনাড়ুর মানুষের হিন্দি ভাষাভাষীদের বিরুদ্ধে কোনও বিরোধিতা নেই। তাঁর কথায়, 'প্রতিটি বৈধ কাজের মধ্যে সম্মান রয়েছে... আমরা এর বিরুদ্ধে নই।' তিনি জোর দিয়ে বলেন, তামিলনাড়ুর 'হিন্দি ভাষাভাষীদের বা তাদের কাজের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি নেই।' পাশাপাশি তিনি কেন্দ্রের তিন ভাষা নীতির সমালোচনা করে বলেন, ইংরেজি শিক্ষা রাজ্যের উন্নয়ন ও বিশ্বমানের সুযোগ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তামিলনাডুতে ভাষা সব সময়ই আবেগের বিষয়। কেন্দ্রের তিন ভাষা নীতি এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি) নিয়ে রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরেই আপত্তি জানিয়ে আসছে। রাজ্যের মতে, এই নীতির মাধ্যমে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো কেন্দ্রের ভাষানীতি নিয়ে সতর্ক অবস্থানে থেকেছে এবং অতীতে এই ইস্যুতে বড় আন্দোলনও হয়েছে। এদিকে কেন্দ্র জানিয়েছে, কোনও ভাষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না এবং নতুন শিক্ষা নীতি কেবল ভাষাগত ভারসাম্য তৈরির লক্ষ্যেই আনা হয়েছে।