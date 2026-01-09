Edit Profile
crown
    Bangladesh T20 World Cup 2026 Row: ভারতে খেলা নিয়ে ‘ভালো’ পরামর্শ দেওয়ায় তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলল বাংলাদেশ বোর্ড!

    আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়ার পরে নিরাপত্তার ধুয়ো তুলে ভারতে বাংলাদেশ যে বিশ্বকাপ খেলতে রাজি হচ্ছে না, তা নিয়ে মুখ খোলেন তামিম ইকবাল। তারপরই তাঁকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলা হল। আর সেই মন্তব্যের পরে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

    Published on: Jan 09, 2026 11:39 AM IST
    By Ayan Das
    ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে আসা নিয়ে বাংলাদেশ যে হইচই করছে, তা নিয়ে বোর্ডকে পরামর্শ দেন তামিম ইকবাল। আর তাতেই বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ককে ‘ভারতীয় দালাল’ বলে আক্রমণ করলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ডিরেক্টর তথা বোর্ডের অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলাম। যাঁর সেই পদে বসার কোনও যোগ্যতাই নেই বলে দাবি করেছেন একাংশ। সেই নাজমুল নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে তামিমের মন্তব্যের একটি ছবি শেয়ার করে তিনি বলেন, ‘এবার আরও একজন পরীক্ষিত ভারতীয় দালালের আত্মপ্রকাশ বাংলার জনগণ দু'চোখ ভরে দেখল।’

    তামিম ইকবালকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলল বাংলাদেশ বোর্ডের কর্তা। (ছবি সৌজন্যে ফেসবুক)
    তামিম ইকবালকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলল বাংলাদেশ বোর্ডের কর্তা। (ছবি সৌজন্যে ফেসবুক)

    অপমান করার সাহস হয় কীভাবে? রোষের মুখে BCB

    আর সেই মন্তব্য নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। সমালোচনায় বিদ্ধ হতে থাকেন বিসিবির ডিরেক্টর। সেই পরিস্থিতিতে নাজমুলের ফেসবুক অ্যাকাউন্টের পেজে এখন আর ওই পোস্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু স্ক্রিনশট সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন যে বাংলাদেশের একজন কিংবদন্তি ক্রিকেটার ও প্রাক্তন অধিনায়ককে অপমান করার সাহস কীভাবে পেলেন নাজমুল? অনেকে দাবি করেছেন, অযোগ্যদের এরকম পদে বসালে যা হওয়ার, সেটাই হচ্ছে।

    পাড়ার মোড়ের চায়ের আড্ডার মতো কথা কেন? উঠল প্রশ্ন

    বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম বিডিনিউজ২৪ ডটকমের ক্রীড়া সম্পাদক আরিফুল ইসলাম রনি ফেসবুকে বলেছেন, ‘তামিম ইকবালের কথাগুলো আপনার পছন্দ না-ই হতে পারে, একমত না হতে পারেন, ভালো না লাগতে পারে। সমালোচনা করতে পারেন, পাল্টা যুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু পাড়ার মোড়ের চায়ের আড্ডার মতো বা সাধারণ ফেসবুকারদের মতো এমন ভাষার ব্যবহার করবেন...?? সেটাও দেশের প্রাক্তন অধিনায়ককে নিয়ে...!!!’

    সেইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড বা কোনও সভ্য দেশের ক্রিকেট কর্তা দেশের একজন প্রাক্তন অধিনায়ককে নিয়ে এমন ভাষার ব্যবহার করলে তাকে পদ হারাতে হত তো বটেই, আরও অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হত... কিন্তু এটা তো বাংলাদেশ। অসাধারণ এক নির্বাচনের মাধ্যমে দায়িত্ব পাওয়া অসাধারণ বোর্ডকর্তা। এরাই দেশের ক্রিকেট চালাচ্ছে এখন...।’

    লজ্জা পাওয়া উচিত, নিশানা বিসিবি সভাপতি

    একইসুরে বাংলাদেশের অপর এক প্রথমসারির ক্রীড়া সাংবাদিক আপন তারিক বলেছেন, বাংলাদেশের একজন প্রাক্তন অধিনায়ক- সর্বকালের অন্যতম সেরা কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে নিয়ে এমন কথা একজন ক্রীড়া সংগঠকের মুখে কী করে আসে জানি না! বুলবুল ভাই (বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল), আপনার এই সহকর্মীর কাণ্ডে আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত…।'

    সুপরামর্শ দিয়ে আক্রমণের মুখে তামিম

    অথচ তামিম যে বিসিবির বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু বলেছিলেন, তাও নয়। আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়ার পরে নিরাপত্তার ধুয়ো তুলে ভারতে বাংলাদেশ যে বিশ্বকাপ খেলতে রাজি হচ্ছে না, তা নিয়ে মুখ খোলেন তামিম। বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক জানান, তিনি বোর্ডে থাকলে ভবিষ্যতে কী হতে পারে, সেটা বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতেন। বিসিবিকে বাস্তবতার পাঠ দিয়ে তিনি বলেন যে বাংলাদেশ বোর্ডের ৯০-৯৫ শতাংশ টাকা আইসিসির থেকেই আসে। সেইসব ভেবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

    আর সেই মন্তব্যের পরই তামিমকে অপমান করেন বিসিবির ডিরেক্টর। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চাপে পড়ে বিসিবি বাধ্য হয়ে ভারতে খেলতে না যাওয়া নিয়ে হইচই করছে। ভোটের আগে সরকার নিজের রাজনৈতিক ফায়দা লুটে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আর স্বাধীন সংস্থা হয়েও সরকারের নির্দেশ মতো চলতে বাধ্য হচ্ছে বিসিবি। তামিম কিছুটা ঘুরিয়ে সুপরামর্শ দেওয়ায় 'অযোগ্যদের' রোষের মুখে পড়তে হল।

