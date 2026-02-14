Tarique Rahman: ভারতে শেখ হাসিনা… BNPর জয়ের পর দিল্লি-ঢাকা সম্পর্ক এবার কেমন হবে? কোন আভাস তারেকের!

Tarique Rahman: ভারতে শেখ হাসিনা… BNPর জয়ের পর দিল্লি-ঢাকা সম্পর্ক এবার কেমন হবে? কোন আভাস তারেকের!
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে তারেক রহমান এ কথা বলেন।
বাংলাদেশের হবু প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, দেশের স্বার্থ ও জনগণের স্বার্থই বাংলাদেশের বিদেশনীতি নির্ধারণ করবে। ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরে প্রতিবেশী ভারতের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে তারেক আমলের বাংলাদেশের? প্রশ্ন শুনে তারেক রহমান বলেন,' বাংলাদেশ এবং এর জনগণের স্বার্থ আমাদের বিদেশনীতি নির্ধারণকরবে। প্রায় দুই দশক পর ক্ষমতায় ফিরে আসে রহমানের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।'
এর আগে, ২০২৪ সালের ৫ অগস্ট বাংলাদেশে ছাত্র জনতা অভ্যুত্থানের জেরে ভারতে আশ্রয় নেন সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনাকে ঘিরে এরপর থেকেই ঢাকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে শীতলতা আসে। হাসিনা পরবর্তী সময়ে ঢাকার মসনদে বসেন মহম্মদ ইউনুস। বাংলাদেশে চলে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রশাসন। তখন থেকেই ঢাকা, দিল্লির কাছ থেকে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে নিতে বারবার আহ্বান জানায়। তারই মাঝে বাংলাদেশ সখ্যতা তৈরি করে 'সন্ত্রাসের কারখানা' হিসাবে পরিচিত পাকিস্তানের সঙ্গে। এদিকে, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সখ্যতা বেশ কিছুটা ফোকাসে চলে আসে নয়া দিল্লির। দক্ষিণ এশিয়ার কূটনীতিতে তিন দেশইের সম্পর্কের সমীকরণ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়। এরপর ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে হয় ভোট। তাতে বিপুল ভোটে জয় নিয়ে সরকার গড়ার পথে এককালে হাসিনার আওয়ামির বিপক্ষ শিবির বিএনপি। একাকালে হাসিনা আমলে যে বিএনপির নেত্রী খালেদা জিয়া (বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) গ্রেফতার হন, সেই খালেদার পুত্র তারেক রহমান এবার বাংলাদেশের গদিতে বসতে চলেছেন। তাঁরই তরফে এসেছে এই বার্তা।
অর্থনীতি, আইনশৃঙ্খলা ও শাসন ব্যবস্থার উন্নতি করা যদিও রহমানের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে রয়ে গেছে, ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কও এই অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ছিল, বিশেষত নয়াদিল্লিতে শেখ হাসিনার নির্বাসন এবং গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের বিষয়ে ভারতের দৃঢ় প্রতিক্রিয়াও এই ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ।
এর আগে রহমানের শীর্ষ সহযোগী হুমায়ুন কবির বলেছিলেন, বিএনপির নতুন সরকার প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। "অবশ্যই কিছু অভ্যন্তরীণ অগ্রাধিকার এবং তারপরে আন্তর্জাতিক ব্যস্ততা রয়েছে। অবশ্যই ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে একটি হবে যা আমরা এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের মধ্যে সফর করব।'
করে কবির বলেন, নতুন সরকার যেকোনও দেশকেন্দ্রিক বিদেশনীতি থেকে সরে আসতে চায় বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য নতুন করে চাপ প্রকৃতপক্ষে, শুক্রবারের বড় নির্বাচনে জয়ের পর রহমানের দল প্রথম যে মন্তব্য করেছিল তা ছিল ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে প্রত্যর্পণ নিয়ে। বিএনপির নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরপরই দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে প্রত্যর্পণের জন্য তার দল আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের প্রতি আহ্বান জানাবে।
