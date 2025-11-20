Edit Profile
    ‘যত ইচ্ছে কাঁদো!' শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তিরস্কারের অভিযোগ তুলে চরম পদক্ষেপ কিশোরের

    পুত্রহারা বাবা বলেন, তার ছেলেকে সাধারণত স্কুল থেকে বাড়ি ফেরত পাঠানো হয় কিন্তু সেদিন সে ক্যাম্পাস থেকে পিছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে মেট্রো স্টেশনে আত্মহত্যা করার জন্য যায়।

    Published on: Nov 20, 2025 7:00 PM IST
    By Sahara Islam
    মর্মান্তিক! এই সপ্তাহের শুরুতে মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়ে দশম শ্রেণির এক পড়ুয়ার আত্মহত্যার ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে দিল্লিতে। আর এই ঘটনায় অভিযোগ উঠছে স্কুলের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। মৃত ছাত্রের বাবার অভিযোগ, স্কুলের শিক্ষকরা এক বছর ধরে তাঁর ছেলেকে উপহাস করতেন। এমনকী খারাপ ব্যবহারও করছিলেন তাঁরা। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

    এনডিটিভি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, মৃত ছাত্রের নাম শৌর্য পাতিল (১৬)। তাঁর বাবা প্রদীপ পাতিল বলেন, মঞ্চে নৃত্য অনুশীলনের সময় পড়ে যাওয়ার পর, তার ছেলে যেদিন আত্মহত্যা করেছিল, সেদিনও তাকে তিরস্কার এবং প্রকাশ্যে অপমান করা হয়েছিল। শোকস্তব্ধ বাবার অভিযোগ, একজন শিক্ষক তার ছেলেকে বলেছিলেন ‘যত ইচ্ছে কাঁদো, আমার তাতে কিছু যায় আসে না।' পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার মধ্য দিল্লির রাজেন্দ্র প্লেস মেট্রো স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে মরণঝাঁপ দেয় সেন্ট কলম্বাস স্কুলের ছাত্র শৌর্য। তার স্কুলব্যাগ থেকে উদ্ধার হওয়া একটি সুইসাইড নোটে তার এই চরম পদক্ষেপের জন্য তিন স্কুলশিক্ষককে দায়ী করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত স্কুল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলিতে শৌর্যের শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার আগে বুধবার রাতে এনডিটিভি-কে প্রদীপ পাতিল বলেন, 'আমরা যখনই স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করতাম, তারা এই বলে তা উড়িয়ে দিত যে আমার ছেলের ক্লাস চলাকালীন মনোযোগ দেওয়া উচিত। তারা বলত যে তাঁর গণিতে ভালো নম্বর নেই এবং সে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পছন্দ করে না।'

    তিনি আরও বলেন, 'শৌর্য তখন ছোট ছিল এবং তার বয়সি বাচ্চাদের হয়তো বিভ্রান্ত হওয়ার প্রবণতা থাকে কিন্তু তার প্রতি শিক্ষকদের আচরণকে সমর্থন করে না। পরে যখন আমরা আবার তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি, তাঁরা তাকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (টিসি) দেওয়ারও হুমকি দেয়।' শৌর্যের বন্ধুরা প্রদীপকে জানিয়েছে, যেদিন সে আত্মহত্যা করেছিল, সেদিন স্কুলে মঞ্চে নৃত্য অনুশীলনের সময় সে পড়ে গিয়েছিল। প্রদীপ বলেন, 'শিক্ষকরা তাকে নাচ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে সে ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ে গিয়েছিল। তাঁরা তার বিরুদ্ধে নাটক করা এবং অতিরিক্ত অভিনয় করার অভিযোগও এনেছিলেন।' তিনি জানান, 'একজন শিক্ষক তাকে বলেছিলেন ‘যত ইচ্ছা কাঁদো, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।' স্কুলের অধ্যক্ষও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তিনি হস্তক্ষেপ করেননি।' পুত্রহারা বাবা বলেন, তার ছেলেকে সাধারণত স্কুল থেকে বাড়ি ফেরত পাঠানো হয় কিন্তু সেদিন সে ক্যাম্পাস থেকে পিছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে মেট্রো স্টেশনে আত্মহত্যা করার জন্য যায়। প্রদীপ আরও অভিযোগ করেছেন যে, তার ছেলেকে একজন শিক্ষক চার দিন ধরে হুমকি দিয়ে আসছেন। শিক্ষক তাকে বলেছিলেন যে তার বাবা-মাকে ডেকে পাঠানো হবে এবং তাকে টিসি দেওয়া হবে, তিনি অভিযোগ করেন। 'আর একজন শিক্ষক একবার আমার ছেলেকে ধাক্কাও দিয়েছিলেন। আমার ছেলে আত্মহত্যা করার পর, অধ্যক্ষ আমাকে ফোন করে বলেন, ‘তোমার যে কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমাদের জানাও, আমরা তোমাকে সাহায্য করব।' আমি তাঁকে বলেছিলাম যে আমি আমার ছেলেকে ফিরে পেতে চাই,' তিনি আরও বলেন।

    সুইসাইড নোটে কী লেখা ছিল?

    মেট্রো স্টেশনে শৌর্যের ব্যাগে পাওয়া একটি সুইসাইড নোটে আর্জি রাখা হয়েছে, সেই চিঠি যে পাবে তাঁকে একটি নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করতে হবে। এরপর সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করতে বলে, যদি সেগুলো 'কাজ করার মতো অবস্থায়' থাকে। 'যদি আমার শরীরের কোন অংশ কাজ করে বা কাজ করার মতো অবস্থায় থাকে, তাহলে দয়া করে এটি এমন কাউকে দান করুন যার সত্যিই এটির প্রয়োজন,' আত্মঘাতী কিশোর লিখে গিয়েছে সুইসাইড নোটে। পাশাপাশি অধ্যক্ষ এবং দুই শিক্ষকের নাম উল্লেখ করে সে জানিয়েছে, তার শেষ ইচ্ছা হল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক যাতে অন্য কোনও ছাত্র বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা না করে। ছেলেটি তার ২০ বছর বয়সি দাদার কাছে ক্ষমা চায়, তার সঙ্গে অভদ্র আচরণের জন্য। এবং তার বাবার কাছে ক্ষমা চায় তাঁর মতো ভাল মানুষ হতে পারেনি বলে।

