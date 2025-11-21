Edit Profile
    Tejas Crash Latest Update: ২৪ বছরে ২ বার ক্র্যাশ, ভারতের নিজস্ব যুদ্ধবিমান- ‘গর্বের’ তেজস কেন এতটা স্পেশাল?

    দুর্দান্ত সেফটি রেকর্ড, ২০০১ সালে প্রথমবার ওড়ার পরে এতদিন মাত্র একবার ক্র্যাশের মুখে পড়েছিল - দুবাইয়ে এয়ার শো চলাকালীন ভারতের ‘গর্ব’ তেজস যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ল। ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে জানানো হয়েছে, পাইলটের মৃত্যু হয়েছে।

    Published on: Nov 21, 2025 5:40 PM IST
    By Ayan Das
    দুর্দান্ত সেফটি রেকর্ড, ২০০১ সালে প্রথমবার ওড়ার পরে এতদিন মাত্র একবার ক্র্যাশের মুখে পড়েছিল - দুবাই এয়ার শো চলাকালীন ভারতের ‘গর্ব’ তেজস যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ল। ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে জানানো হয়েছে, পাইলটের মৃত্যু হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, নাকটা নীচু হয়ে মাটিতে ধাক্কা খায়নি তেজস। অনেকটা সমান্তরালভাবেই মাটিতে আছড়ে পড়ে। তারপরও যুদ্ধবিমান কার্যত ভষ্মীভূত হয়ে গিয়েছে। বিমান ভেঙে পড়ার পরে মারাত্মক বিস্ফোরণ হয়। প্রাথমিকভাবে একাংশের ধারণা, একটি ম্যানুভারের সময় সেই ঘটনা ঘটেছে। আরও কিছুটা বেশি উচ্চতায় সেই ঘটনা ঘটলে সম্ভবত পুরো পরিস্থিতি সামলে দিতে পারতেন পাইলট। তবে পুরো বিষয়টি স্পষ্ট নয়। বায়ুসেনার তরফে সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। আপাতত ‘কোর্ট অফ এনকোয়ারি’-র নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

    ভারতের গর্বের তেজস যুদ্ধবিমানের ভয়াবহ পরিণতি। (ছবি সৌজন্যে এক্স এবং এক্স Dubai Media Office)
    তেজস যুদ্ধবিমানের ইতিবৃত্ত

    ১) তেজস যুদ্ধবিমানের (একটি ইঞ্জিন এবং একজন পাইলট) সর্বাধিক পে-লোড হল ৪,০০০ কেজি। অর্থাৎ ৪,০০০ কেজি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উড়তে পারে তেজস। টেকঅফের সময় সর্বাধিক ওজন থাকতে পারে ১৩,৩০০ কেজি।

    ২) লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফট (এলসিএ) তেজস হল ৪.৫ প্রজন্মের মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান। ২০১৬ সালে ভারতীয় বায়ুসেনার ৪৫ নম্বর স্কোয়াড্রনে (ফ্লাইং ড্র্যাগার্স) তেজস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ভারতীয় বায়ুসেনার সেই স্কোয়াড্রনেই প্রথমবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তেজস। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, তেজস এই শ্রেণির সবথেকে ছোট এবং সবথেকে হালকা যুদ্ধবিমান হল।

    ৩) তেজসের মূলত তিনটি ভ্যারিয়েন্ট আছে - তেজস মার্ক১ (এমকে১), তেজস মার্ক১এ (এমকে১এ) এবং তেজস মার্ক ২ (এমকে২)। চলতি বছরের অগস্টেই ভারত সরকার ৯৭টি এলসিএ তেজস মার্ক ১এ যুদ্ধবিমান কেনার সিদ্ধান্তে ছাড়পত্র দিয়েছে।

    ৪) দীর্ঘদিন ধরেই অসংখ্য এয়ার শোয়ে অংশগ্রহণ করছে তেজস যুদ্ধবিমান। আপাতত ভারতীয় বায়ুসেনার দুটি স্কোয়াড্রনে আছে। দুটি স্কোয়াড্রনই তামিলনাড়ুতে অবস্থিত।

    ৫) তেজস যুদ্ধবিমানের স্বপ্ন বোনার কাজটা শুরু হয়েছিল। ১৯৮৩-৮৪ সাল থেকে। ২০০৩ সালে সরকারিভাবে নাম হয় তেজস। ভারতের নিজস্ব যুদ্ধবিমান হল তেজস। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, একটা সময় তেজস যুদ্ধবিমানের সঙ্গে যুক্ত ছিল আমেরিকা। কিন্তু ১৯৯৮ সালে পরমাণু পরীক্ষার পরে সেই ছবিটা পালটে গিয়েছিল। আমেরিকা সরে গিয়েছিল। ভারত যা করার নিজেই করেছিল। আর ভারতের গর্ব হয়ে ওঠে তেজস যুদ্ধবিমান। সোজা ভাষায় বলতে গেলে তেজস যুদ্ধবিমানের হৃৎপিণ্ড এবং নিউক্লিয়াস হল তেজস।

    ৬) তেজস যুদ্ধবিমানের সেফটি রেকর্ড দুর্ধর্ষ। ২৪ বছরে মাত্র দু'বার ভেঙে পড়েছে ভারতের নিজস্ব যুদ্ধবিমান। প্রথমবার যে ক্র্যাশ হয়েছিল, সেটা ইঞ্জিনে গোলযোগের কারণে হয়েছিল। সেইসময় সুরক্ষিতভাবে পাইলট বিমান থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

