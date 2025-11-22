শেষ মুহূর্তে বেরনোর চেষ্টা পাইলটের! দুবাইয়ে বিধ্বস্ত 'তেজস', নয়া ভিডিওয় চাঞ্চল্য

শুক্রবার গোটা দেশ শিউরে উঠেছিল দুবাইয়ের আল মাকতৌম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তেজস যুদ্ধবিমানের আছড়ে পড়ার দৃশ্য দেখে। পরে জানা যায়, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা, ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কম্যান্ডার নমংশ স্যালের। এই আবহে একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে ধরা পড়েছে, যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ার আগের মর্মান্তিক মুহূর্ত। নতুন ভিডিওতে দেখা গেছে, বিপদ বুঝতে পেরে ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কম্যান্ডার যুদ্ধবিমান থেকে বেরনোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু উচ্চতা ও সময়ের অভাবে শেষমেশ তা সম্ভব হয়নি।
তেজস যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ার মুহূর্ত
গত ১৭ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত দুবাইয়ে আয়োজিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক এই এয়ার শো। যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ১০০টির বেশি বায়ুসেনার বিমান অংশগ্রহণ করে। এই তালিকায় ছিল হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের তৈরি তেজস যুদ্ধবিমান। এয়ার শো-তে তেজস একটি লো-অল্টিটিউড অ্যারোবেটিক স্টান্ট দেখাচ্ছিল। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মুখ থুবড়ে সোজা মাটিতে আছড়ে পড়ে বিমানটি। আর সেই ভয়ংকর মুহূর্ত প্রকাশ্যে এসেছে একটি ভিডিওতে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বিমানটি নীচের দিকে ঘুরে আবার ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। ঠিক সেই সময় একটি নেগেটিভ-জি টার্ন নিচ্ছিল যুদ্ধবিমানটি, যা সাধারণত উচ্চতা বেশি থাকলে নিরাপদে করা যায়। কিন্তু তখন বিমানটি খুব নীচ দিয়ে উড়ছিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সেটি আরও নীচে নেমে আসে এবং মাটিতে আছড়ে পড়ে, মুহূর্তেই বিশাল অগ্নিগোলার সৃষ্টি হয়, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ। ভিডিওতে দেখা গেছে, একটি ছাতার মতো বস্তু ঝলক দিয়ে মিলিয়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, উইং কম্যান্ডার স্যাল হয়তো শেষ মুহূর্তে ইজেক্ট করার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু তখন বিমান এতটাই নীচে ছিল যে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়।
২০১৬ সালে ভারতীয় বায়ুসেনায় যুক্ত হয় এই তেজস যুদ্ধবিমান। সেই সময় থেকে গতকালের আগে পর্যন্ত একবারই দুর্ঘটনার শিকার হয় এই বিমান। ২০২৪ সালে রাজস্থানের জয়সলমীরে ঘটেছিল সেই দুর্ঘটনা। তখন পাইলট নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। তবে, এই মুহূর্তে দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে একটি তদন্তকারী দল তৈরি করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। ২০১৬ সালে এই তেজস যুদ্ধবিমান ভারতীয় বায়ুসেনার অন্তর্ভুক্ত হলেও এই বিমান প্রথম উড়েছিল ২০০১ সালে। ভারতীয় বায়ুসেনা তাদের পুরাতন মিগ-২১ বাইসন যুদ্ধবিমানকে বিদায় জানিয়েছে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। আর সেই ফাঁকা যায়গা পূরণের জন্য এই তেজসের উপরই ভরসা রেখেছে এয়ার ফোর্স। আর তারমধ্যেই এই দুর্ঘটনা।দুঃখজনক এই দুর্ঘটনার মধ্যেও তেজসের প্রযুক্তিগত ক্ষমতা ও উন্নয়নের ইতিহাস ফের আলোচনায় এসেছে। কারণ ভারতীয় প্রতিরক্ষা শক্তির অন্যতম প্রধান প্রতীক হয়ে উঠেছে স্বদেশি প্রযুক্তিতে তৈরি এই লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট।
উইং কম্যান্ডার নমংশ স্যাল হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার বীরপুত্র ছিলেন। রবিবার তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। তাঁর স্ত্রীও অবসরপ্রাপ্ত উইং কম্যান্ডার। মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু শোকপ্রকাশ করে বলেন, 'তাঁর মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। দেশ একজন বীর, কর্তব্যপরায়ণ এবং সাহসী পাইলটকে হারিয়ে ফেলল। শোকার্ত পরিবারের প্রতি গভীরভাবে সমবেদনা জানাচ্ছি।'