ভাড়ার টাকা চাওয়াই হল কাল! সুটকেসে মিলল মালকিনের মৃতদেহ, হাড়হিম হত্যাকাণ্ডে...

ভাড়ার টাকা চাওয়াই হল কাল! সুটকেসে মিলল মালকিনের মৃতদেহ, হাড়হিম হত্যাকাণ্ডে...
বছর শেষে হাড়হিম করা ঘটনা যোগী রাজ্যে। ভাড়াটের থেকে ভাড়া চাইতে হাউসিং কমপ্লেক্সে গিয়েছিলেন মালকিন। তারপর থেকে আর খোঁজ মিলছিল না তাঁর। গভীর রাতেও বাড়ি না ফেরায় গৃহকর্ত্রীকে খুঁজতে বের হন তাঁর পরিচারিকা। পরে ভাড়াটেদের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় নিখোঁজ মালকিনের সুটকেস বন্দি দেহ। আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশে।
নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে গাজিয়াবাদের রাজ নগর এক্সটেনশনের আউরা চিমেরা হাউজিং কমপ্লেক্সে। পুলিশ সূত্রে খবর, উমেশ শর্মা ও তার স্ত্রী দীপশিখা শর্মার ওই আবাসিক এলাকায় দুটি ফ্ল্যাট রয়েছে। একটি ফ্ল্যাটে তারা নিজেরা থাকতেন, অন্যটি ভাড়া দেওয়া ছিল অজয় গুপ্তা ও আকৃতি গুপ্তা দম্পতির কাছে। অজয় গুপ্তা পরিবহন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। গত পাঁচ-ছ'মাস ধরে ভাড়ার টাকা না দেওয়ায় বুধবার দীপশিখা শর্মা নিজেই ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে কথা বলতে যান। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি বাড়ি ফিরে না আসায় তার পরিচারিকা মীনা খোঁজ শুরু করেন। মীনা ভাড়াটিয়াদের ফ্ল্যাটে গেলে তাদের কথাবার্তায় সন্দেহ তৈরি হয়। পরে হাউজিং কমপ্লেক্সের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, দীপশিখা ভাড়াটিয়াদের ফ্ল্যাটে ঢুকলেও আর বের হননি। এরপরেই বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। এই সময় ভাড়াটিয়া দম্পতিকে একটি বড় সুটকেস নিয়ে কমপ্লেক্স ছাড়তে দেখা যায়। তারা একটি অটোও ডেকেছিলেন। তবে যাওয়ার আগেই মীনা তাদের আটকান। তিনি জানান, দীপশিখাকে না পাওয়া পর্যন্ত কাউকে যেতে দেবেন না।
এরপর পুলিশ এসে ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালালে ভয়াবহ তথ্য সামনে আসে। ভাড়াটিয়া দম্পতির বিছানার নিচে থেকে একটি সুটকেসের ভেতর উদ্ধার হয় দীপশিখা শর্মার মৃতদেহ। পুলিশের অনুমান, ভাড়ার টাকা নিয়ে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে দীপশিখাকে খুন করা হয়। পরে দেহ সুটকেসে ভরে ফেলার পর সেটি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছিল।পুলিশ জানিয়েছে, দীপশিখাকে প্রথমে প্রেশার কুকার দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। এরপর ওড়না দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। গাজিয়াবাদের সিনিয়র পুলিশ আধিকারিক উপাসনা পাণ্ডে জানান, নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক ধারায় তদন্ত চলছে। অভিযুক্ত অজয় ও আকৃতি গুপ্তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।