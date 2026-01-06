Nepal Unrest:নেপালের ভারত সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় উত্তেজনা! জোরদার অ্যাকশনে পুলিশ

Nepal Unrest:নেপালের ভারত সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় উত্তেজনা! জোরদার অ্যাকশনে পুলিশ
ধর্মীয় কনটেন্ট সহ একটি টিকটক ভিডিও পোস্ট করা এবং ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
নেপালের ভারতীয় সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় রবিবার থেকে উত্তেজনা শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ধর্মীয় কনটেন্ট সম্বলিত একটি ভিডিও নিয়ে বিক্ষোভ সহিংস হয়ে ওঠে। দক্ষিণ নেপালের বীরগঞ্জে উত্তেজনা ঘিরে রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
ভারতের রাক্সৌলের সীমান্তবর্তী পারসা জেলার বীরগঞ্জ শহরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে। শনিবার ধনুশা জেলার একটি ধর্মীয় স্থানে ভাঙচুরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ধনুশা পুলিশ জানিয়েছে, টিকটক ভিডিওটি পোস্ট করার এবং ভাঙচুরের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধনুশা জেলার কমলা পৌরসভার সাখুয়া মারান এলাকায় একদল জনতা ধর্মীয় স্থান ভাঙচুরের ঘটনাটি দুই যুবকের দ্বারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর থেকেই উত্তেজনা শুরু হয়। নেপালের ধনুশার ঘটনার প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে পড়ে সেদেশের বীরগঞ্জে। পুলিশ জানিয়েছে,'পুলিশ কর্মীদের উপর পাথর ছুঁড়ে এবং স্থানীয় থানা ভাঙচুরের মাধ্যমে তাদের বিক্ষোভ সহিংস হয়ে উঠলে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় অর্ধেক ডজন কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করা হয়।' তবে পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশ জানিয়েছে,'ফেসবুক, টিকটক এবং ইনস্টাগ্রামের মতো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলিতে সামাজিক, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক শত্রুতা উস্কে দেওয়া, জাতীয় ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, অথবা সম্প্রদায়ের সামাজিক সুনাম নষ্ট করে এমন মিথ্যা গুজব ছড়ানোর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।'
প্রশাসনের তরফে জানানো বয়েছে, সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি, শান্তি বিঘ্নিত করা বা ধর্মীয় স্থানের ক্ষতিসাধনের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। পারসা জেলা পুলিশের মুখপাত্র, ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ রাজু কারকি জানিয়েছেন, সাত পুলিশ সদস্য সামান্য আহত হয়েছেন। এদিকে, এনডিটিভির খবর বলছে, বীরগঞ্জ এবং আশেপাশের এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের কারণে, ভারত-নেপাল সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সশস্ত্র সীমা বল (SSB) সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে সিল করে দিয়েছে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )