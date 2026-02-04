Terrorists Killed in J&K: শীর্ষ কমান্ডার সহ ২ জইশ জঙ্গি খতম কাশ্মীরে, জানাল সেনা
জম্মু ও কাশ্মীরে খতম করা হল দুই জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিকে। উধমপুরে গুহার ভিতরে লুকিয়ে ছিল এই জঙ্গিরা। তাদের মধ্যে একজন শীর্ষ স্থানীয় জইশ কমান্ডার ছিল বলে জানা গিয়েছে। জঙ্গিদের খতম করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ভারতীয় সেনার হোয়াইট নাইট কোর। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নিয়ে পোস্ট করে তারা। জানা যায়, সেনার পাশাপাশি সিআইএফ ডেল্টা এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী এই অভিযান চালায়।
সেনার হোয়াইট নাইট কোর বলে, 'জম্মু ও কশ্মীর পুলিশের থেকে পাওয়া নির্দিষ্ট খবরের পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা বাহিনী একটি অভিযানের পরিকল্পনা করে। বসন্তগড়ের জোপহার জঙ্গল এলাকায় জঙ্গি দমন অভিযান চালানো হয়েছিল। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়।' বার্তাসংস্থা পিটিআই একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, মৃত জঙ্গিদের মধ্যে একজন শীর্ষ স্থানীয় কমান্ডার।
জানা গিয়েছে, গতকালই এই জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয়েছিল যৌথ বাহিনীর। এরপরই জঙ্গলে সেই জঙ্গিদের খোঁজে অভিযান চলতে থাকে। জঙ্গিরা একটি গুহায় লুকিয়ে ছিল। মঙ্গলবার বিকেল ৪টে থেকে এনকাউন্টার শুরু হয়। সেই সময়ই একটি জঙ্গির গায়ে গুলি লেগেছিল। তবে অপর সঙ্গীকে নিয়ে গুহায় পালাতে সমর্থ হয় জঙ্গি। সেই সময় প্রায় ঘণ্টা খানেক তীব্র গুলির লড়াই চলে। পরে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ ফের একবার গুলির লড়াই শুরু হয়। তখন বিস্ফোরণ ঘটে এলাকায়। তখন ভারতীয় সেনার আরও জওয়ান ঘটনাস্থলে আসে। ডগ স্কোয়াড মোতায়েন করা হয়। পুরো এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। তবে রাতে আর গোলাগুলি হয়নি। তবে সেনা জওয়ানরা গোটা এলাকায় কড়া নজরদারি চালাচ্ছিল। ড্রোন ওড়ানো হচ্ছিল জঙ্গলের ওপরে। এরপর বুধবার সকালে জঙ্গিদের সেই গুহায় হামলা চালান জওয়ানরা। সেই সময় দুই জঙ্গিকেই খতম করা হয়।
