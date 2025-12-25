Edit Profile
    ‘আমায় ভোট দিন; সোনা, থাইল্যান্ড সফর থেকে গাড়ি, শাড়ি জিতুন’- টাকা ওড়াচ্ছেন প্রার্থীরা

    ভোটে জিতলে মাসিক ১,০০০ টাকা ভাতা, ২,০০০ টাকা ভাতার প্রতিশ্রুতি যেন অতীত হয়ে গেল। পুণে পুরনিগমের ভোটে জিততে সব নতুন-নতুন পন্থা ফাঁদলেন প্রার্থীরা। নিজেদের টাকার ‘গরম’ দেখাতে অভাবনীয় সব প্রতিশ্রুতি দিযেছেন। 

    Published on: Dec 25, 2025 2:58 PM IST
    By Ayan Das
    সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, লোহাগাঁও-ধানোরি ওয়ার্ডের এক প্রার্থী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ভোটে জিতলে ১১ জন লাকি বিজেতাকে ১,১০০ স্কোয়ার ফুটের জমি দেবেন। সেজন্য ইতিমধ্যে নাম রেজিস্ট্রেশনের পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে বিজয়ীদের নাম বেছে নেওয়া হবে। আবার বিমাননগরের এক প্রার্থী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি ভোটে জিতলে দম্পতিদের পাঁচদিনের থাইল্যান্ডের ট্যুরের সুযোগ দেওয়া হবে। পাঁচদিনের সফর একেবারে বিলাসবহুল হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন ওই প্রার্থী।

    সেখানেই শেষ হয়নি প্রতিশ্রুতির লম্বা লিস্ট। ওই সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কোনও কোনও ওয়ার্ডের প্রার্থীদের মধ্যে কেউ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ভোটে জিতলে এসইউভি গাড়ি দেবেন। কেউ আবার বলেছেন যে বাইক মিলবে। কেউ আবার সোনার গয়না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে সবক্ষেত্রেই লাকি ড্র করা হবে। প্রত্যেকের ভাগে সেইসব ভেটের শিঁকে ছিড়বে না।

