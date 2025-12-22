ধুলিসাৎ বিরোধী জোট! মহারাষ্ট্রে স্থানীয় নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়, এক নজরের ৭টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

ধুলিসাৎ বিরোধী জোট! মহারাষ্ট্রে স্থানীয় নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়, এক নজরের ৭টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
নির্বাচনে পরাজয় স্বীকার করে নিলেও শাসক জোটের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে বিরোধী মহা বিকাশ আঘাড়ি জোট।
দীর্ঘ ৪৫ বছর পর কেরলের রাজধানী তিরুঅনন্তপুরম পুরনিগমের দখল নিয়েছে বিজেপি। এবার মহারাষ্ট্রে পুরসভা ও নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে একপেশে জয় ছিনিয়ে নিল বিজেপি-নেতৃত্বাধীন মহাযুতি জোট। এদিকে, রাজ্যের শাসক জোট মহাযুতি যখন জয়ের আনন্দে মেতে, তখন কংগ্রেস-শিবসেনা শিবিরে কেবল হতাশা। হারের জন্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছে তারা।
মহারাষ্ট্রে পুরসভা ও নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৭টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
মহাযুতি জোটের জয়জয়াকার
মহারাষ্ট্রের পুরসভা এবং নগর পঞ্চায়েতগুলিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে বিজেপি। রাজ্যের ২৮৮টি পুরসভা এবং নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। যেখানে ২০৭টি আসনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ‘মহাযুতি’। অন্যদিকে, বিরোধী জোট ‘মহাবিকাশ আঘাঢ়ি’ ৪৪ টি আসনে জিতেছে। এছাড়াও নির্দল প্রার্থী ৫টি আসন এবং কমিশন নথিভুক্ত দল ৪টি আসনে জয়লাভ করেছে। অস্বীকৃত দল মোট ২৮টি টি আসনে জিতেছে।
বিজেপির একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা
২৮৮টি আসনের মধ্যে বিজেপি একাই ১২৯টি আসনে জয়লাভ করে একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছে। প্রায় এক দশক পর অনুষ্ঠিত এই স্থানীয় নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকেই জনতা সমর্থন জানিয়েছে বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের। স্থানীয় নির্বাচনে বিরাট জয় নিয়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীসের মন্তব্য, 'প্রথমবার আমি কোনও নেতা বা দলের সমালোচনা করিনি, অভিযোগ করিনি। বরং পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেছিলাম। ১০০ শতাংশ ইতিবাচক প্রচার চালিয়েছিলাম। এর ফলস্বরূপ জনগণ পাশে থেকেছে।'
উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গি
নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর শাসক জোটের শীর্ষ নেতৃত্ব এই জয়কে সরকারের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তুলে ধরেছে। তাঁদের বক্তব্য, রাজ্যে উন্নয়নমূলক প্রকল্প, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের আস্থা বেড়েছে, যার প্রতিফলন এই ফলাফলে দেখা যাচ্ছে। এই স্থানীয় নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকেই জনতা সমর্থন জানিয়েছে বলে দাবি বিজেপির। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই জয়কে নরেন্দ্র মোদী সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতি মানুষের আশীর্বাদ বলে বর্ণনা করেছেন।
বিরোধী জোটের প্রশ্ন
নির্বাচনে পরাজয় স্বীকার করে নিলেও শাসক জোটের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে বিরোধী মহা বিকাশ আঘাড়ি জোট। এই জয়ের আবহে বিজেপি মিত্রশক্তির জন্য সতর্কবার্তাও এসেছে বিরোধী শিবির থেকে। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি হর্ষবর্ধন সাকপাল দাবি করেছেন, ‘এই জয় একনাথ শিন্ডে ও অজিত পাওয়ারের জন্য বিপদ সংকেত, বিজেপি খুব শীঘ্রই এই দুই সঙ্গীকে ত্যাগ করবে।’ হারের জন্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছেন তিনি।
আঞ্চলিক পারফরম্যান্স
পশ্চিম মহারাষ্ট্র, মারাঠওয়াড়া, কোঙ্কন এবং উত্তর মহারাষ্ট্রজুড়ে শক্তিশালী পারফর্ম করেছে মহাযুতি জোট। বিদর্ভের ১০০টি আসনের মধ্যে ৭৩টিতেই জিতেছে শাসক জোট। অন্যদিকে, চন্দ্রপুর জেলায় কংগ্রেস জয়ী হয়েছে।
অজিত পাওয়ারের গুরুত্ব বাড়ছে
অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি পুণে জেলা এবং বারামতিতে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করেছে। রাজ্য স্তরে শাসক জোটে পরিবর্তনের পরেও, এই পারফরম্যান্স ছোট শহরাঞ্চলের উপর অজিত পাওয়ারের প্রভাব আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।
'মিনি বিধানসভা নির্বাচন'
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই ফলাফল পরবর্তী নির্বাচনের আগে মহাযুতির মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে। যার মধ্যে মুম্বই, পুণে, থানে এবং নাগপুরের মতো জেলার নির্বাচনও অন্তর্ভুক্ত। এই নির্বাচনকে প্রায়শই 'মিনি বিধানসভা নির্বাচন' হিসাবে দেখা হয়। তাই মহারাষ্ট্রের পুরসভা ও নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল রাজ্যের রাজনীতিতে শাসক জোটের ভিত আরও মজবুত করেছে। এই ফল আগামী দিনে রাজ্যের রাজনৈতিক লড়াই ও কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।