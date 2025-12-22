বাঙালি বিচারপতিকে চরম অসম্মান! অবসরে যেতেই সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার, সুপ্রিম হস্তক্ষেপে...
জন্মদিন যে বিভীষিকায় পরিণত হবে, তা কে জানত? অবসর গ্রহণের রাত কাটতে না কাটতেই বাঙালি বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দারের জন্মদিনের সকাল মুহূর্তেই পরিণত হল চরম অসম্মান, হেনস্থার। চার বছর সিকিম হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি থাকার পর বিশ্বনাথ সমাদ্দার ১৪ ডিসেম্বর অবসর নিয়েছেন। আর তার পরদিন ভোর থেকেই একে একে প্রত্যাহার করে নেওয়া হল তাঁর সরকারি বাংলোর সমস্ত কর্মী, নিরাপত্তারক্ষী, রান্নার কর্মী, পিএসও (পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার), সরকারি গাড়ি ও চালককে। এখানেই শেষ নয়, বিচারপতিকে জানিয়ে দেওয়া হয় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সরকারি বাংলো খালি করতে হবে।
দীর্ঘ দিন সিকিম উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলানোর পর বিশ্বনাথ সমাদ্দারের প্রতি এহেন আচরণকে চরম ‘অপমান’ ও ‘হেনস্থা’ বলেই দেখছেন আইনজগতের একাংশ। অভিযোগ, এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সিকিম হাইকোর্টের নবনিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মীনাক্ষী মদন রাই। বলে রাখা ভালো, দেশের কোনও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অবসরের পর কমপক্ষে তিন মাস তাঁর নির্ধারিত সরকারি বাংলোতে থাকতে পারেন। বেশ কয়েকটি রাজ্যে আবার এই মেয়াদ ছ’মাসও রয়েছে। শুধু তাই নয়, বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দারের অবসর গ্রহণের পর ১৫ ডিসেম্বর ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নিয়েই মীনাক্ষী মদন রাই উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রি থেকে জেলা আদালত পর্যন্ত ব্যাপক বদল ও দায়িত্ব বণ্টন করেছেন। পাশাপাশি গত ৭ বছরে সিকিম হাইকোর্টের সমস্ত প্রশাসনিক নির্দেশ অডিট করার প্রস্তাবও তুলেছেন। আইনজীবীদের দাবি, এ সব সিদ্ধান্ত পূর্বসূরিদের কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার সামিল। যা ভালো চোখে দেখেনি শীর্ষ আদালত।
দেশের এক উচ্চ আদালতের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির সঙ্গে এহেন আচরণ দ্রুত সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টিগোচর হয়। পরের দিনই শীর্ষ আদালতের বিচারপতি জে কে মহেশ্বরী সরাসরি হস্তক্ষেপ করে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মীনাক্ষী রাইয়ের সমস্ত নির্দেশ স্থগিত করে দেন। যার জেরে দুই দিনের মধ্যে বিচারপতি সমাদ্দার ফের তাঁর যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ফিরে পান। একইসঙ্গে তাঁর সরকারি বাংলো খালি করে দেওয়ার নির্দেশও বাতিল হয়েছে। তবে জন্মদিনে তাঁকে চরম হেনস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, সেই দুঃস্বপ্ন হয়তো সারা জীবন তাড়া করে বেড়াবে বিচারপতি সমাদ্দারকে। ১৪ ডিসেম্বর রাত ১২ টায় অবসর নেন বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার। ১৫ ডিসেম্বর ছিল তাঁর জন্মদিন। আর সে দিন সকাল থেকেই তাঁর বাংলো থেকে একে একে সরিয়ে নেওয়া হয় সমস্ত সরকারি কর্মীদের। ফলে সমস্যার মধ্যে পড়ে কার্যত অসহায় হয়ে পড়েন তিনি। অন্যদিকে, অবসর গ্রহণ ও জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর স্ত্রী, কন্যা এবং কলকাতা থেকে যাওয়া রান্নার কর্মী উপস্থিত থাকলেও, সরকারি ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে পরিস্থিতি সামাল দিতে এক প্রকার হিমশিম খেতে হয়।
সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট বিচারপতি সমাদ্দারের
২০২১ সালে সিকিমের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্যের নিম্ন আদালতে নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে নিয়োগ নিয়ে বিচারপতি মীনাক্ষী রাইয়ের কাজকর্ম নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন বিচারপতি সমাদ্দার। শীর্ষ আদালতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের আমলে সেই চিঠি কোনও প্রকার ফাঁস হয়ে যায় বলে বিচারবিভাগ সূত্রের খবর। আইনমহলের মতে, সেই থেকেই দু’জনের সম্পর্ক তিক্ত। এরমধ্যেই অভিযোগ উঠে, গত ১৩ ডিসেম্বর সিকিম হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে বিচারপতি রাই নিচুতলার অফিসারদের সামনেই তুমুল অপমান করে চেম্বার থেকে বের করে দেন। সেই বিষয়টিও সুপ্রিম কোর্টের সামনে তুলে ধরেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার। এই ঘটনার পরেই বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট পাঁচটি রাজ্যের পাঁচ নতুন প্রধান বিচারপতির নাম সুপারিশ করে।সিকিমের জন্য নতুন প্রধান বিচারপতি কেরল হাইকোর্ট থেকে পাঠানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং জে কে মহেশ্বরীকে নিয়ে গঠিত কলেজিয়াম কেরল হাইকোর্টের সিনিয়র বিচারপতি এ মহম্মদ মুস্তাকের নাম এই পদের জন্য সুপারিশ করেছে।
১৯ ডিসেম্বর এইচটি-র রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুলাই মাসে অবসর গ্রহণের কথা বিচারপতি মীনাক্ষী রাইয়েরও। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে কোনও বিচারপতি ‘হোম স্টেট’-এ কী ভাবে প্রধান বিচারপতি হতে পারেন? তবে সুপ্রিম কোর্টের বিধি অনুযায়ী, কোনও সিনিয়র বিচারপতি অবসরের ছ’মাস আগে হোম স্টেট’-এ প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলাতে পারেন। সেই অনুযায়ী, ভারপ্রাপ্ত থেকে কিছুদিন পরে মীনাক্ষী রাইয়ের স্থায়ী পদ পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিচারপতি রাইয়ের স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হওয়ার সম্ভাবনা কার্যত শেষ। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার বলেন, 'আমার সিস্টেমের উপর ভরসা ছিল, আছে। শীর্ষ আদালত যে পদক্ষেপ করেছে তাকে সম্মান জানাই।’