দৃষ্টি খুইয়ে ফেরা! কাশির সিরাপে লুকিয়ে ছিল বিষ, ১১৫ দিনের বেঁচে থাকার লড়াই মধ্যপ্রদেশের শিশুর

দৃষ্টি খুইয়ে ফেরা! কাশির সিরাপে লুকিয়ে ছিল বিষ, ১১৫ দিনের বেঁচে থাকার লড়াই মধ্যপ্রদেশের শিশুর
চেন্নাইয়ের ‘স্রেসন ফার্মাসিউটিক্যাল’ সংস্থার তৈরি ‘কোলড্রিফ’ কাশির সিরাপ খেয়ে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে মৃত্যু হয়েছে বহু শিশুর।
বিষাক্ত কাশির সিরাপ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া মধ্যপ্রদেশের ছিন্দোয়ারায়ার পাঁচ বছর বয়সি এক শিশু ১১৫ দিনের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের পরে অবশেষে বাড়ি ফিরেছে। তবে তার দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছে। চলাফেরা করতেও সমস্যা হচ্ছে। আর ওই শিশুর সঙ্গে হওয়া মর্মান্তিক ট্রাজেডি সামনে আসতেই আবারও শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
চেন্নাইয়ের ‘স্রেসন ফার্মাসিউটিক্যাল’ সংস্থার তৈরি ‘কোলড্রিফ’ কাশির সিরাপ খেয়ে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে মৃত্যু হয়েছে বহু শিশুর। শুধুমাত্র মধ্যপ্রদেশেই প্রাণ হারিয়েছিল ২৪ জন শিশু। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৪ আগস্ট ছিন্দোয়ারায়ার বাসিন্দা কুণাল যদুবংশী হালকা জ্বর নিয়ে স্থানীয় চিকিৎসক প্রবীণ সোনির কাছে গিয়েছিল। চিকিৎসক ওই শিশুকে বিষাক্ত কাশির সিরাপ ও ওষুধ দেন। ফলে উন্নতির পরিবর্তে কুণালের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। ওই সিরাপ খেয়েই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। পরে মেডিকেল পরীক্ষায় জানা যায়, কুণালের দু’টি কিডনিই গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবস্থার অবনতি হওয়ায়, ৩০ আগস্ট কুণালকে নাগপুরে রেফার করা হয়। তার বাবা টিক্কু যদুবংশী পরের দিন তাকে নাগপুরে নিয়ে যান। নাগপুরে এইমস-সহ একাধিক হাসপাতালে চিকিৎসা চলে ওই শিশুর। প্রায় দেড় মাস প্রতিদিন যন্ত্রণাদায়ক ডায়ালাইসিস হয় কুণালের। চিকিৎসকরা তার পরিবারকে জানিয়েছিলেন, বিষাক্ত সিরাপের কারণে কুণালের কিডনি এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।
তবে কয়েক মাস ধরে টানা ডায়ালাইসিস ও চিকিৎসার পর মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরেছে সে। তবে নিজের জীবনের জন্য বড় মূল্য চোকাতে হয়েছে তাকে। বিষাক্ত কাশির সিরাপের প্রভাবে কুণাল তার দৃষ্টিশক্তি চিরতরে হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে সে দেখতে পাচ্ছেন না। তাই চলাফেরা করার সময় অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে কুণাল। চিকিৎসকরা বলছেন, বিষাক্ত কাশির সিরাপের প্রভাবে কুণালের চোখে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে, যার ফলে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। বিষক্রিয়ার স্নায়বিক প্রভাব তার চলাফেরার উপরও প্রভাব ফেলেছে। কুণালের বাবা জানিয়েছেন, 'ছেলে প্রতিদিন আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। আমরা প্রায় আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত সে আমাদের মাঝে ফিরে এসেছে। যদিও এখন দেখতে পাচ্ছে না, তবে আমরা আশাবাদী ছেলে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবে।' চিকিৎসকরা বলছেন, কুণালকে চিকিৎসা এবং পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখা প্রয়োজন। তার বাবা-মা এবং চিকিৎসকরা আশাবাদী যে, যেমন করে সে মৃত্যুকে হারিয়ে দিয়েছে, তেমনই ধীরে ধীরে তার হারানো দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে।