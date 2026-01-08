Edit Profile
    সর্ষের মধ্যেই ভূত! মার্কিন ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিশ্বসঘাতক গুপ্তচরের মৃত্যু, কে এই অলড্রিখ এইমস?

    কারাগারে এইমসের মৃত্যু এক যুগের অবসান ঘটালেও তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষতচিহ্ন আজও মার্কিন গোয়েন্দা ইতিহাসে গভীরভাবে দাগ কাটে।

    Jan 08, 2026
    By Sahara Islam
    প্রয়াত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (সিআইএ) ইতিহাসে সবচেয়ে কুখ্যাত ‘ডাবল এজেন্ট’ অলড্রিখ এইমস। সোমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের কম্বারল্যান্ডে অবস্থিত ফেডারেল কারেকশনাল ইনস্টিটিউশনে বন্দী থাকাকালীন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে সিআইএ-র প্রাক্তন গোয়েন্দা কর্মকর্তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। আজীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত এইমসের সাজায় প্যারোলে মুক্তির কোনও সুযোগ ছিল না।

    অলড্রিখ এইমস (AP)
    অলড্রিখ এইমস (AP)

    সিআইএর জন্য কাজ করলেও অলড্রিখ এইমস ১৯৮৫ সাল থেকে দীর্ঘ প্রায় নয় বছরের বেশি সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে গোপন তথ্য বিক্রি করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করা দ্বৈত গুপ্তচরদের একজন হিসেবে পরিচিত এইমসের কর্মকাণ্ডে একশটিরও বেশি গোপন অভিযান ব্যাহত হয়। তাঁর ফাঁস করা তথ্যের কারণে পশ্চিমি দেশগুলির হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করা ৩০ জনের বেশি এজেন্টের পরিচয় প্রকাশ পায় এবং অন্তত ১০ জন সিআইএ কর্মকর্তা প্রাণ হারান। ১৯৯৪ সালের ২৮ এপ্রিল আদালত এইমসকে আজীবন কারাদণ্ড দেন। বিচারের সময় তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পরবর্তীতে রাশিয়ার কাছে গোপন তথ্য বিক্রির কথা স্বীকার করেন। আদালতে পড়া আট পাতার বিবৃতিতে এইমস জানান, ঋণ পরিশোধের তাগিদ থেকেই তিনি অর্থের বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তার ভাষ্য অনুযায়ী, ১৯৮৫ সালের এপ্রিল থেকে তিনি সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবিকে সিআইএ-র গুপ্তচরদের নাম দিতে শুরু করেন এবং প্রথম দফায় ৫০ হাজার ডলার পান।

    এইমস আদালতকে আরও জানান, কেজিবি তাঁর দেওয়া তথ্যের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তার জন্য আলাদা করে ২০ লক্ষ ডলার রাখার কথা বলেছিল-যা তার কাছে আজও বিস্ময়কর। মোট মিলিয়ে তিনি দফায় দফায় প্রায় ২৫ লক্ষ ডলার পেয়েছিলেন। এই অর্থেই তিনি বিলাসবহুল জীবনযাপন শুরু করেন, নতুন জাগুয়ার গাড়ি কেনেন, বিদেশ ভ্রমণ করেন এবং সাড়ে পাঁচ লক্ষ ডলারের একটি বাড়ি কেনেন। অথচ তাঁর বার্ষিক বেতন কখনোই ৭০ হাজার ডলারের বেশি ছিল না। কারাগারে এইমসের মৃত্যু এক যুগের অবসান ঘটালেও তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষতচিহ্ন আজও মার্কিন গোয়েন্দা ইতিহাসে গভীরভাবে দাগ কাটে। দীর্ঘ কর্মজীবনের শেষ পরিণতি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতার এক দৃষ্টান্ত হিসেবে।

    অলড্রিখ এইমস কে?

    অলড্রিখ এইমস-র জন্ম ১৯৪১ সালের ২৬ মে, উইসকনসিনের রিভার ফলস শহরে। অলড্রিখ এইমসের সিআইএ জীবনের শুরু ১৯৬২ সালে। কলেজের পড়াশোনা শেষ না করেই তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। তাঁর বাবা নিজেও সিআইএ-র একজন বিশ্লেষক ছিলেন। বাবার সূত্র ধরেই তিনি সিআইএ-তে যোগ দেন এবং টানা প্রায় ৩১ বছর সেখানে কাজ করেন। তিনি সিআইএ-এর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স গ্রুপে সোভিয়েত শাখার প্রধান ছিলেন এবং ক্রেমলিনকে শতাধিক রাশিয়ানের নাম জানিয়েছিলেন যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করেছেন। কেজিবির কাছে তার সাংকেতিক নাম ছিল ‘কোলোকল’-ইংরেজিতে যার অর্থ ‘দ্য বেল।' এই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে কর্মরত প্রায় সব সিআইএ গুপ্তচরের পরিচয় তিনি ফাঁস করে দেন। এর ফলেই ১৯৮৫ সালে হঠাৎ করে একের পর এক সোভিয়েত এজেন্ট নিখোঁজ হতে শুরু করেন। কেজিবি তাদের ধরে নিয়ে যায় এবং অনেকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

    অলড্রিখ এইমস এবং তাঁর স্ত্রী রোসারিও-এর সঙ্গে মিলে ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে তথ্য বিক্রির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন। ১৯৮৫ সাল থেকে যখন সিআইএ-র হয়ে কাজ করা সোভিয়েত এজেন্টরা রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হতে শুরু করেন, তখন থেকেই সন্দেহের তালিকায় ছিলেন তিনি। দীর্ঘ তদন্ত শেষে ১৯৯৪ সালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় সবচেয়ে বড় এই বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষত সিআইএ আজও বয়ে বেড়াচ্ছে। তাঁর দেওয়া ভুয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে সিআইএ কর্মকর্তারা বারবার তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান, জর্জ এইচ. ডব্লিউ. বুশ এবং অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের সোভিয়েত সামরিক সক্ষমতা ও অন্যান্য কৌশলগত বিষয়ে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা করার সময় অলড্রিখ এইমস-র মামলা ওয়াশিংটন এবং মস্কোর মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে।

