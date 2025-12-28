এমপি খুন-জমি দখল-জঙ্গিদের মদত! কলকাতায় বহাল তবিয়তে ‘যশোরের ত্রাস,' বাংলাদেশ...

এমপি খুন-জমি দখল-জঙ্গিদের মদত! কলকাতায় বহাল তবিয়তে ‘যশোরের ত্রাস,' বাংলাদেশ...
কলকাতার নিউটাউনে বাংলাদেশের সাংসদ আনওয়ারুল আজিম আনারকে খুনের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের যশোর পৌরসভার ঘোষপাড়ায় সাধন কুমার নামে এক ব্যক্তির প্রায় ১৫ কাঠা জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও যশোর পুলিশ লাইনের বিপরীতে নগেন ঘোষ নামে এক ব্যক্তির প্রায় ৫০ বিঘা জমি জবরদখলের অভিযোগও রয়েছে। সেই জমিতে একটি মাদ্রাসা তৈরি করিয়েছেন তিনি। আর সেই মাদ্রাসায় রাতে জঙ্গি ও জেহাদি ট্রেনিং হয় বলে অভিযোগ। এই ভুরি ভুরি অভিযোগ যাঁর বিরুদ্ধে, সেই শাহিন চাকলাদার এখন কলকাতার নিউটাউনে বহাল তবিয়তে রয়েছেন বলে অভিযোগ।
কলকাতায় শাহিন চাকলাদার ও মধুচক্র
এশিয়ানেট নিউজ বাংলার প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের অনেকেই দাবি করছেন, ‘যশোরের ত্রাস’ নামে পরিচিত আওয়ামি লিগের প্রাক্তন এমপি শাহিনকে এখন কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে। তাঁর সঙ্গে খুড়তুতো ভাই যুব লিগ নেতা সোহাগ হত্যা মামলা-সহ বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত তৌহিদ চাকলাদার ফন্টুও শহরে আছেন বলে অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুই সাংবাদিক এশিয়ানেট নিউজ বাংলাকে জানিয়েছেন, নিউটাউনে সিটি সেন্টার-২-এর আশেপাশে মাঝেমধ্যেই দেখা যাচ্ছে শাহিনকে। এমনকী তিনি কলকাতায় নতুন কালো রঙের জিপ গাড়িও কিনেছেন। সেই গাড়ির সামনে বসে শাহিন কলকাতাজুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। শুধু তাই নয়, নিউটাউনে নিজের ভাড়া করা ফ্ল্যাটে যশোর, নড়াইল ও ঢাকা থেকে কয়েকজন তরুণী এনে মধুচক্র ও মিনি বার চালাচ্ছেন তিনি। বাংলাদেশের কিছু লোকজন সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করছেন। তাঁদের মধ্যে আওয়ামি লিগের কেন্দ্রীয় নেতারাও রয়েছেন।
বাংলাদেশে কারাদণ্ড
বাংলাদেশের সাংবাদিকরা জানিয়েছেন, ২০০৮ সালের পুরনো একটি মামলায় শাহিনের চার বছরের কারাদণ্ড ও ২০,০০০ টাকা জরিমানা হয়েছে। ২০২১ সালে যশোরের কেশবপুর থানার ওসি-কে থানায় বোমা মেরে একজন পরিবেশকর্মীকে মিথ্যা মামলা দেওয়ার জন্য তাঁর ও সংশ্লিষ্ট ওসি-র অডিও ভাইরাল হয়। শাহিন চাকলাদারের বিরুদ্ধে টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, ক্ষমতার অপব্যবহার, নানা অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করে নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে শত শত কোটি টাকা জ্ঞাত-আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করেছিল বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন। এরকম একজন দাগি নেতা যদি সত্যিই বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসে কলকাতায় থাকেন, তাহলে তিনি কীভাবে এলেন এবং কীভাবে থাকছেন, সেই প্রশ্ন উঠছে।