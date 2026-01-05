Edit Profile
    ইন্দোরে মরণ ফাঁদ! দূষিত জলে বাড়ছে ডায়রিয়ার প্রকোপ, কলকাতা থেকে মেডিক্যাল টিম

    তবে ইন্দোরের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধন্ধ।

    Published on: Jan 05, 2026 11:52 PM IST
    By Sahara Islam
    টানা আট বছর দেশের স্বচ্ছ্বতম শহরের তকমা পেয়েছে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর। অথচ সেই শহরে পুরসভার সরবরাহ করা জলে ‘বিষ।' যা কেড়ে নিয়েছে তরতাজা ১৬টি প্রাণ। একই সঙ্গে ইন্দোরের মতো দেশের ‘সব চেয়ে পরিচ্ছন্ন শহরে’ দূষিত পানীয় জলের কারণে ছড়ানো ডায়ারিয়ার প্রভাবে এখনও ১৪২ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১১ জন আইসিইউতে।

    সম্প্রতি ইন্দোরের ভাগীরথপুরা এলাকায় ডায়ারিয়ায় প্রকোপ দেখা দেয়। এরপর গত ২৯ ডিসেম্বর থেকে একের পর এক মৃত্যু এবং বহু মানুষের অসুস্থতার পর গোটা এলাকায় এখন ত্রাহি ত্রাহি রব। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, রান্নার জল তো বটেই, এমনকী চা তৈরির জন্যও মানুষ কলের জল ছুঁতে ভয় পাচ্ছেন। প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ভগীরথপুরা এলাকায় ৯ হাজারের বেশি মানুষকে পরীক্ষা করে নতুন আরও ২০ জন রোগী শনাক্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভগীরথপুরে ২ হাজার ৩৫৪টি বাড়িতে ঘুরে ঘুরে এই সমীক্ষা চালানো হয়েছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মোট ৯ হাজার ৪১৬ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। ওই সমীক্ষাতেই ২০ জন নতুন রোগীর খোঁজ মিলেছে। ডায়রিয়ার প্রকোপ শুরুর পর থেকে এখনও পর্যন্ত মোট ৩৯৮ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২৫৬ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। প্রশাসনের দাবি, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। তবে ইন্দোরের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধন্ধ। দূষিত জলে ছয় জনের মৃত্যু সরকারি ভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। যদিও মেয়র পুষ্যমিত্র ভর্গব সংখ্যাটি ১০ বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মৃত্যু হয়েছে ১৬ জনের, যার মধ্যে রয়েছে ছ’মাসের এক শিশুও রয়েছে।

    ইন্দোরের চিফ মেডিকেল অফিসার (সিএমও) মাধব প্রসাদ হাসানি জানিয়েছেন, পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে কলকাতার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ ইন ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস (এনআইআরবিআই) থেকে বিশেষজ্ঞদের একটি দল ইন্দোরে পৌঁছেছে। ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের (আইসিএমআর) অন্তর্গত এই সংস্থা স্বাস্থ্য দফতরকে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে যাতে দ্রুত রোগ নিয়ন্ত্রণে আনা যায় এবং দূষণের উৎস স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশের দাবি, ভাগীরথপুরের এই ‘ট্র্যাজেডি’ কোনও দুর্ভাগ্য নয়, এটি এক‌টি মৃত্যুফাঁদ, যা বছরের পর বছর প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করেছে। ফাইলবন্দি সতর্কবার্তা, ভাঙা পাইপ, অব্যবস্থা ও নজরদারি-শূন্য জলের ব্যবস্থাই আজ সাধারণ মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে। ভাগীরথপুরার ৬৭ বছর বয়সি বাসিন্দা পার্বতী বাই কোন্ডলার গুলেন বারি সিনড্রোমের (জিবিএস) লক্ষণ দেখা গিয়েছে। গুলেন বারি সিনড্রোম হল স্নায়ুর এক বিরল রোগ। গুলেন বারি সিনড্রোম হচ্ছে একটি রোগ যাতে শরীরে নিজের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শরীরের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং পেরিফেরাল নার্ভের এগেনস্টে অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্রে দুর্বল করে এবং তার জন্য হাত পা অবশ থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে শ্বাসনালী পর্যন্ত সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে । প্রথমে দুর্বলতা দেখা দেয় আক্রান্তের শরীরে। পরবর্তীতে প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাত এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

    গত ২৭ ডিসেম্বর রাতে পার্বতী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরের দিন তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল হয়ে পড়ে। এই মুহূর্তে কিডনি বিকল হওয়ার কারণে পার্বতীর ডায়ালাইসিস চলছে। তাঁকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছে। ২ জানুয়ারি তাঁকে ইন্দোরের বোম্বে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই প্রসঙ্গে ডাঃ মাধব প্রসাদ হাসানি বলেন, 'জিবিএস একটি স্নায়ু রোগ যা ভাইরাস-সহ বিভিন্ন কারণে হয়। একটি মাত্র পরীক্ষাই যথেষ্ট নয়। এটি একটি ক্লিনিক্যাল রোগ নির্ণয়। আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে এমন কোনও রিপোর্ট পাইনি। আমরা প্রতিদিন সমস্ত রোগীর উপর নজর রাখছি।' সাম্প্রতিক সময়ে ইন্দোরে অভিশাপের কালো ছায়া নেমে এসেছে। তবে এটি হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনা নয়, বরং বছরের পর বছর ধরে প্রশাসনের উদাসীনতা, ধুলো জমে থাকা ফাইল আর নিকাশি ব্যবস্থায় ঘাটতি এই বিপর্যয়ের কারণ বলে মনে করছেন অনেকে। স্থানীয় বাসিন্দাদেরও এই একই অভিযোগ।

