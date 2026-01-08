১২ দিন ঢাকায় আত্মগোপন! ময়মনসিংহে দীপু দাস হত্যাকাণ্ডে মূল পাণ্ডা গ্রেফতার, মাদ্রাসায়...

১২ দিন ঢাকায় আত্মগোপন! ময়মনসিংহে দীপু দাস হত্যাকাণ্ডে মূল পাণ্ডা গ্রেফতার, মাদ্রাসায়...
বাংলাদেশের ময়মনসিংহে হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে (২৮) পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় নেতৃত্ব দেওয়া অভিযুক্ত ইয়াছিন আরাফাতকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বুধবার বিকেলে ডিএমপির সাহায্যে ঢাকার ডেমরা থানাধীন সারুলিয়া এলাকা থেকে মূল পাণ্ডাকে পাকড়াও করা হয়েছে। ১৮ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে দীপুচন্দ্র দাসকে একদল জনতা পিটিয়ে মারে এবং তাঁর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।
সূত্রের খবর, ধৃত ইয়াছিন আরাফাত ভালুকা উপজেলার দক্ষিণ হবিরবাড়ি কড়ইতলা মোড় এলাকার গাজী মিয়ার ছেলে। নৃশংস ঘটনার পর প্রায় ১২ দিন বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদ্রাসাতে লুকিয়ে ছিল। ঢাকার বিভিন্ন জায়গাতে গা ঢাকা দিয়েছিল। অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়ে ইয়াছিন। ফলে দীপু দাস হত্যাকাণ্ডে গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২১। জানা গেছে, অভিযুক্ত যুবক গত ১৮ মাস ধরে ভালুকার কাশর এলাকায় শেখবাড়ী মসজিদে ইমাম এবং মদিনা তাহফিজুল কুরআন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছিল। ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, দীপু চন্দ্র দাস হত্যায় অন্যান্যদের সঙ্গে ইয়াছিন আরাফাতও নেতৃত্ব দেয়। এই ঘটনার পর ইয়াছিন আরাফাত আত্মগোপন করে। ১২ দিন ঢাকার ডেমরা থানাধীন সারুলিয়া এলাকায় বিভিন্ন মাদ্রাসায় লুকিয়ে ছিল অভিযুক্ত। আত্মগোপনে থাকাকালীন অভিযুক্ত সুফফা নামের একটি মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে।
তিনি আরও বলেন, তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য অনুষায়ী, ঘটনার দিন কারখানার গেটে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের বয়ানের সঙ্গে ইয়াছিন আরাফাতের সংশ্লিষ্টতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ঢাকার ডিএমপির সহযোগিতায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত অন্যান্য পলাতক অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আবদুল্লাহ আল মামুন জানিয়েছেন, দীপু দাস হত্যা মামলায় এখন পর্যন্ত মোট ২১ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৩ জন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ফৌজদারি কার্যবিধি ১৬৪ ধারা অনুযায়ী আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। ৯ জন অভিযুক্ত আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। ১৮ জন অভিযুক্তকে এরই মধ্যে রিমান্ড শেষে আদালতের নির্দেশে জেলে পাঠানো হয়েছে।
ঘটনার সূত্রপাত
সম্প্রতি বাংলাদেশে হিন্দুদের লক্ষ্য করে ঘটে যাওয়া ধারাবাহিক হিংসা ঘটনার মধ্যে দীপু দাসের মৃত্যু অন্যতম। গত ১৮ ডিসেম্বর রাতে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ তুলে বাংলাদেশের ময়মনসিংহে একদল জনতার হাতে গণপিটুনির শিকার হন দীপুচন্দ্র দাস। এই ঘটনা ঘিরে শোরগোল পড়ে য়ায়। জানা গিয়েছে, দীপু ময়মনসিংহে বসবাস করতেন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য স্থানীয় এক কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। তিনি শহরের স্কয়ার মাস্টারবাড়ি এলাকার পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস (বিডি) লিমিটেড কারখানার শ্রমিক ছিলেন। এই আক্রমণের ফলেই ঘটনাস্থলেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়। হত্যার পর জনতা দীপু দাসের দেহ ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে ফেলে রেখে আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। এ ঘটনায় নিহতের ছোট ভাই অপুচন্দ্র দাস ভালুকা মডেল থানায় ১৫০ জন অজ্ঞাতপরিচয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।