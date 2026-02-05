Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ২২ বছরে প্রথমবার! প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছাড়াই রাষ্ট্রপতির ভাষণের ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব পাশ

    সংসদের বাজেট অধিবেশনের শুরু থেকেই বিরোধীদের হইহট্টগোলে পণ্ড হয়ে যাচ্ছে সংসদীয় কাজ।

    Published on: Feb 05, 2026 1:23 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    নজিরবিহীন! প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মাঝপথে প্রবল প্রতিবাদ, হইচই, বাধাদান এসবই হয়েছে অতীতে। শেষ লগ্নে এসে প্রতিবাদের প্রতীক হিসাবে সংসদের কক্ষ থেকে বিরোধীদের ওয়াক আউটও চেনা চিত্র। কিন্তু বিরোধীদের প্রবল বাধা, হট্টগোল এবং কাগজ ছোড়াছুড়ির মতো অচলাবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ছাড়াই লোকসভা মুলতুবি হয়ে গেল, এই বেনজির ঘটনা শেষ কবে ঘটেছে কেউ মনে করতে পারছে না। ২২ বছরে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জবাবি ভাষণ ছাড়াই লোকসভায় পাশ হয়ে গিয়েছে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব।

    রাষ্ট্রপতির ভাষণের ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব পাশ (Sansad TV)
    রাষ্ট্রপতির ভাষণের ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব পাশ (Sansad TV)

    সংসদের বাজেট অধিবেশনের শুরু থেকেই বিরোধীদের হইহট্টগোলে পণ্ড হয়ে যাচ্ছে সংসদীয় কাজ।লোকসভায় গত কয়েকদিন ধরেই কার্যত অচল পরিস্থিতি চলছে। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে এই অচলাবস্থা আরও তীব্র হয়েছে। বৃহস্পতিবারও দিনের শুরুতেই প্রবল চিৎকার-চেঁচামেচিতে প্রথম দফার মতো লোকসভা মুলতুবি হয়ে যায়। লোকসভার আঁচ এদিন গিয়ে পড়ে রাজ্যসভাতেও। সভা শুরু হওয়ার আগে গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কাজকর্মের রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতারা। চলতি বাজেট অধিবেশনে লোকসভা ও রাজ্যসভায় টানা অচলাবস্থার আবহেই এই বৈঠক হয়।

    এরই মধ্যে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বিরোধী সাংসদদের সংসদীয় মর্যাদা ও শালীনতা বজায় রাখার অনুরোধ জানান। তার আগের দিন রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব বিতর্কে প্রধানমন্ত্রীর জবাব দেওয়ার ঠিক আগে হইচইয়ের মধ্যে সংসদের কার্যক্রম মুলতুবি হয়ে যায়। ফলে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ না দিয়েই চলে যান। এদিনও প্রধানমন্ত্রী মোদী ও কেন্দ্রের উদ্দেশে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' স্লোগান দিলে দুপুর ২টো পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন স্পিকার। তবে এদিন রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে।

    অন্যদিকে, এদিন সকালে রাজ্যসভায় লোকসভার ঘটনার প্রেক্ষিতে তীব্র বাগযুদ্ধ শুরু হয় খাড়গে ও বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি জেপি নাড্ডার মধ্যে। রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে খাড়গে বলেন, সংসদ মানে লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলেই। দেশের স্বার্থে লোকসভার বিরোধী দলনেতা কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। এভাবে সংসদ চালানো যায় কিনা, প্রশ্ন তোলেন তিনি। পাল্টা নাড্ডা বলেন, লোকসভার কার্যাবলি রাজ্যসভায় আলোচনার বিষয় হতে পারে না, এই নিয়ম বিরোধী দলনেতার জানা উচিত। এদিকে, বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সব সাংসদকে সংসদের নিয়ম ও ঐতিহ্য মানার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সব দলের সাংসদই প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার অপেক্ষায় ছিলেন। তবে কংগ্রেসের দিকে কটাক্ষ করে রিজিজু বলেন, যেখানে বেশিরভাগ সাংসদ শুনতে আগ্রহী, সেখানে কংগ্রেস যেন অনিচ্ছুক। লোকসভার বিরোধী দলনেতার প্রসঙ্গ টেনে তিনি অভিযোগ করেন, সংসদের নিয়ম মানা হচ্ছে না এবং শালীনতা ও সংসদীয় প্রক্রিয়া বজায় রাখাই সবচেয়ে জরুরি।

    News/News/২২ বছরে প্রথমবার! প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছাড়াই রাষ্ট্রপতির ভাষণের ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব পাশ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes