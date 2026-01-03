Edit Profile
    'বিহারে ২০ হাজার টাকায় মেয়ে...,' BJP মন্ত্রীর স্বামীর মন্তব্যে বিতর্কের ঝড়, সমালোচনায় কংগ্রেস

    গিরিধারী লাল সাহুর এই মন্তব্যের পর উত্তরাখণ্ড রাজ্য বিজেপি তাঁর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেছে।

    Published on: Jan 03, 2026 2:25 PM IST
    By Sahara Islam
    বিয়ের জন্য ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকায় বিহারের মেয়ে পাওয়া যায়। এমনই মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রী রেখা আর্যর স্বামী গিরিধারী লাল সাহু। গত ডিসেম্বরে আলমোরায় একটি অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছিলেন তিনি। আর তাঁর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধী কংগ্রেস ও বিহার রাজ্য মহিলা কমিশন।

    BJP মন্ত্রীর স্বামীর মন্তব্যে বিতর্কের ঝড় (সৌজন্যে টুইটার)
    বিজেপি শাসিত উত্তরাখণ্ডের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী হলেন রেখা আর্য। কিন্তু রাজ্যের মন্ত্রীর স্বামী যে এরকম মন্তব্য করতে পারেন তা বিশ্বাস হচ্ছে না কারও। যদিও এই বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য গিরিধারী লাল সাহু ক্ষমা চেয়েছেন। তাতেও ক্ষোভ কমেনি। শাসক দল বিজেপি এই মন্তব্যের দায় নিতে চায়নি। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ভিডিওতে সাহুকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘‌আপনি কী বুড়ো বয়সে বিয়ে করবেন? যদি বিয়ে না হয় তো বলুন। আমরা বিহার থেকে আপনার জন্য মেয়ে এনে দেব...ওখানে তো মাত্র ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকায় মেয়ে পাওয়া যায়।’‌ ওই ভিডিওয় সাহুকে আরও বলতে শোনা গিয়েছে, ‘‌আমার সঙ্গে আসুন। আমরাই বিয়ে দেব তোমাদের।’‌ যদিও এরপর এক ভিডিও বার্তায় ক্ষমা চেয়ে সাহু বলেন, ‘‌আমার কথা বিকৃত করা হয়েছে। আমি শুধুমাত্র এক বন্ধুর বিয়ে নিয়ে কথা বলছিলাম। আমার কথায় কেউ অপমানিত বোধ করলে আমি হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছি।’‌

    বিজেপির প্রতিক্রিয়া ও সরব কংগ্রেস

    অন্যদিকে, গিরিধারী লাল সাহুর এই মন্তব্যের পর উত্তরাখণ্ড রাজ্য বিজেপি তাঁর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেছে। শাসক দল বলেছে, সাহুর সঙ্গে বিজেপির কোনওরকম সম্পর্ক নেই। তবে কংগ্রেসের দাবি, সাহুর এই মন্তব্য দেশের মহিলাদের জন্য চরম অপমান। এই মন্তব্যের জন্য বিজেপির ক্ষমা চাওয়া বলে দাবি করেছে কংগ্রেস। উত্তরাখণ্ড রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি গণেশ গোডিয়াল বলেছেন, ‘‌একজন মন্ত্রীর স্বামী এরকম মন্তব্য করে দেশের বোনেদের অপমান করেছেন। তা সে বিহার, কেরল, উত্তরাখণ্ড হোক না কেন। এই মন্তব্যের জন্য বিজেপির ক্ষমা চাওয়া উচিত।’‌ কংগ্রেসের মহিলা মোর্চার রাজ্য সভাপতি জ্যোতি রাউতেলা বলেছেন, ‘‌সাহুর এই মন্তব্য অত্যন্ত লজ্জাজনক, বিশেষ করে যেহেতু তাঁর স্ত্রী নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী। এই মন্তব্য করে মহিলাদের অসম্মান করা হয়েছে। এই ধরনের চিন্তাভাবনা নারী পাচার, বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতনের মতো সামাজিক ব্যাধিকে আরও বাড়িয়ে দেয়।’‌

    যদিও রাজ্য বিজেপি মিডিয়া সেলের ইনচার্জ মনবীর সিং চৌহান এই মন্তব্যের ঘোর নিন্দা করেছেন। অন্যদিকে, বিহার রাজ্য মহিলা কমিশনের তরফে বলা হয়েছে, এই মন্তব্যের জন্য নোটিশ পাঠানো হবে সাহুকে। বিহার রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন অপ্সরা জানিয়েছেন, ‘‌এই মন্তব্য অত্যন্ত নিন্দনীয়। উত্তরাখণ্ড সরকারের একজন মন্ত্রীর স্বামী হিসেবে এরকম মন্তব্য তিনি কীভাবে করলেন?‌’‌

    © 2026 HindustanTimes