    ১৯৯৫ সালের মামলায় দোষী সাব্যস্ত! গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হতেই পদত্যাগ 'রামি' মন্ত্রীর

    নাসিক জেলা ও সেশন কোর্ট দোষী সাব্যস্ত করে মহারাষ্ট্রের ক্রীড়ামন্ত্রী মানিকরাও কোকাতে-কে।

    Published on: Dec 18, 2025 1:48 PM IST
    By Sahara Islam
    তিন দশকের পুরনো জালিয়াতি মামলায় মহারাষ্ট্রের ক্রীড়ামন্ত্রী মানিকরাও শিবাজীরাও কোকাতেকে দু'বছরের কারাদণ্ডর দিয়েছে নাসিকের আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে জারি হয়েছে গ্রেফতারি পরোয়ানা। আর আদালতের রায় ঘোষণার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মহারাষ্ট্রের ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি-র নেতা। যা মহারাষ্ট্রের এনডিএ জোট সরকারের অন্দরে তীব্র চাপের মুখে ফেলেছে উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারকে।

    নাসিক জেলা ও সেশন কোর্ট মঙ্গলবার দোষী সাব্যস্ত করে মহারাষ্ট্রের ক্রীড়ামন্ত্রী মানিকরাও কোকাতে-কে। অজিত পওয়ার শিবিরের এনসিপি নেতাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মুুখ্যমন্ত্রী হাউসিং স্কিমের অধীনে ফ্ল্যাট অধিগ্রহণে দুর্নীতি করেছেন ক্রীড়ামন্ত্রী। বেআইনিভাবে ফ্ল্যাট অধিগ্রহণ করেছিলেন মানিক রাও ও তাঁর ভাই। সেই অভিযোগেই দোষী সাব্যস্ত করা হয় মহারাষ্ট্রের ক্রীড়ামন্ত্রীকে। তাঁকে দুই বছরের সাজা ও ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। বিচারপতি পিএম বাদার অতিরিক্ত মুখ্য ম্যাজিস্ট্রেট রুপালী নারওয়াদিয়াকে অবিলম্বে এই সাজা কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছেন। সূত্রের খবর, যে কোনও মুহূর্তেই আদালত দুই ভাই অর্থাৎ ক্রীড়ামন্ত্রী ও তাঁর ভাইকে সমন পাঠাতে পারে আত্মসমর্পণের। এই আবহে ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ান মানিকরাও। বর্তমানে মহারাষ্ট্রের ক্রীড়া মন্ত্রক অজিত পাওয়ারের অধীনে রয়েছে। সূত্রের খবর, ওই রায় ঘোষণার পরেই অজিত পাওয়ারকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। গ্রেফতার হওয়ার পরে মানিকরাও মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করলে কাকে তাঁর জায়গা দেওয়া হবে বলে অজিত পাওয়ারের কাছে জানতে চান তিনি। এই নাম দেওয়ার জন্য সময় চেয়েছেন অজিত পাওয়ার।

    এই মামলা নতুন নয়, বহু বছর পুরনো। ১৯৯৫ সালে নাসিকের একটি পুলিশ স্টেশনে বেআইনিভাবে ফ্ল্যাট অধিগ্রহণের মামলা দায়ের হয়। মানিকরাও কোকাতে, তাঁর ভাই সহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছিল, নাসিকের কানাড়া কর্নারে একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকেশনে চারটি ফ্ল্যাট অধিগ্রহণ করেন কোকাতে। মুখ্যমন্ত্রী হাউসিং স্কিমের অধীনে ১০ শতাংশ যে রিজার্ভ কোটা রয়েছে, তার অপব্যবহার করেই ফ্ল্যাট অধিগ্রহণ করেছিলেন মানিকরাও-সহ চারজন। ১৯৯৫ সালে বিশেষ ছাড় দিয়ে এই ফ্ল্যাটগুলি বরাদ্দ করা হয়েছিল। আগেও আদালত এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত করেছিল মন্ত্রী-সহ চার অভিযুক্তকে। সেই সময় বলা হয়েছিল যে ব্যক্তিগত স্বার্থে পদের ক্ষমতা অপব্যবহার করা হয়েছে। তবে তখন সাজা ভোগ করতে হয়নি। সম্প্রতি প্রাক্তন মন্ত্রী তুকারাম দিগহোলে এই মামলায় পিটিশন দাখিল করেন। তারপরই তদন্ত শুরু হয় এবং তিন দশক পর সাজা দেওয়া হল মন্ত্রীকে। জেলা আদালতের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে দোষীরা যদি জরিমানা না দেন, তাহলে দুই বছরের সাজার পাশাপাশি আরও এক মাস জেলের সাজা কাটতে হবে। বর্তমানে মানিকরাও কোকাতে সিন্নারের বিধায়ক। এর আগে তিনি বিধানসভায় বসে গেম খেলার জন্যও বিতর্কে জড়িয়েছিলেন।

