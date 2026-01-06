বিক্ষোভ-প্রতিবাদে রক্তাক্ত! ইরানে হস্তক্ষেপ করবে US? রাশিয়া পালানোর ভাবনা খামেনির?

বিক্ষোভ-প্রতিবাদে রক্তাক্ত! ইরানে হস্তক্ষেপ করবে US? রাশিয়া পালানোর ভাবনা খামেনির?
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। সেই অস্থিরতার পারদে বাড়তি মাত্রা যুক্ত করেছে ভেনেজুয়েলায় আক্রমণ ও প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সস্ত্রীক আটক। এবার, একই ধরনের উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বিক্ষোভে উত্তাল ইরানকে ঘিরে। ইজরায়েলি বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের ইঙ্গিত, এবার ইরানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে।
ইরানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার প্রতিবাদে শুরু হওয়া বিক্ষোভে অন্তত ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আটক করা হয়েছে ১,২০০ জনকে। লাগাতার মূল্যস্ফীতির জেরে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। এর জেরেই গত এক সপ্তাহ ধরে দফায় দফায় দেশব্যাপী বিক্ষোভের কারণে ইরানের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ইরানের ৩১টি প্রদেশের মধ্যে ২৫টি প্রদেশে এই বিক্ষোভ চলছে। বিক্ষোভের মূল কারণ রিয়ালের মার্কিন ডলারের বিরুদ্ধে হঠাৎ পতন ও ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি।
ইরানে হস্তক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের?
সোমবার জেরুজালেম পোস্ট-এর প্রতিবেদন অনুসারে, ইরানে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে চলমান বিক্ষোভে কিছু ধরণের হস্তক্ষেপ করতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। একই সময়ে রিপাবলিকান সিনেটর ও ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র লিন্ডসে গ্রাহাম ফক্স নিউজে ‘মেক ইরান গ্রেট অ্যাগেইন’ স্লোগানের টুপি পরে বলেন, 'আমি আশা করি ২০২৬ সালে ইরানকে আবারও শক্তিশালী অবস্থানে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।' সম্প্রতি ইরানে চলমান সরকার বিরোধী বিক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলেছে ইজরায়েলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ। রাজধানী তেহরান ও দেশের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়া বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে ইজরায়েলি সংস্থাটি বলছে, তারা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে 'মাঠেই আছে।' মোসাদের ফার্সি ভাষায় পরিচালিত এক্স অ্যাকাউন্টে প্রকাশিত বার্তায় বলা হয়, 'আপনারা সবাই একত্র হয়ে সড়কে নেমে আসুন। এখনই উপযুক্ত সময়। আমরা আপনাদের সঙ্গেই আছি।' 'আমরা শুধু দূরে বসে থেকে বা কথা বলে দায় সারছি না। আমরা আপনারে সঙ্গে ময়দানেই আছি', যোগ করে মোসাদ।
এই ঘটনার আগে, ট্রাম্প হুমকি দিয়েছিলেন, যদি ইরানের নিরাপত্তা বাহিনী বিক্ষোভকারীদের হত্যা করে, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয় হস্তক্ষেপ করবে। তবে মাদুরোকে ধরে আনার ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি ভেনেজুয়েলায় অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। ট্রাম্প তাঁর নিজস্ব সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, ‘ইরান যদি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের গুলি করে এবং হত্যা করে, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁদের উদ্ধারে এগিয়ে আসবে।’ একই পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, ‘আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত, যে কোনও সময় ইরানে পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।’
তেহরান ছাড়ার পরিকল্পনা খামেনির?
সূত্রের খবর, আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির দেশ ছেড়ে পালানোর একটি বিকল্প পরিকল্পনা রয়েছে। দ্য টাইমসের প্রতিবেদন অনুসারে, ৮৬ বছর বয়সি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা সিরিয়ার বাশার আল-আসাদের মতোই মস্কোতে পালিয়ে যেতে পারেন। যদিও তথ্যটির সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। নিরাপত্তা বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হলে অথবা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ‘প্ল্যান বি’ ভেবে রাখা হয়েছে। নিজের ঘনিষ্ঠদের নিয়ে বিমানে উঠে পড়বেন খামেনি। পরিবার ও ঘনিষ্ঠ মিলিয়ে ২০ জনকে নিয়ে দেশ ছাড়তে পারেন তিনি।খামেনির উত্তরাধিকারী, তাঁর ছেলে মোজতবাও দেশ ছাড়তে পারেন। আন্তর্জাতিক সবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, কোন পথে তেহরান থেকে বেরোবেন খামেনি, তাও ঠিক করে রাখা হয়েছে। সঙ্গী কী নিয়ে যাবেন, বিদেশে কত টাকা নিয়ে যাবেন, সেখানে কোন কোন সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবেন ঠিক করে রাখা হয়েছে সবকিছুই।