    তুমুল সমালোচনার মধ্যে পাল্টি! কুখ্যাত এপস্টাইন ফাইলে ফিরল ট্রাম্পের ছবি, DoJ-র সাইটে রহস্য

    ওই ছবিতে একঝাঁক তরুণীর সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

    Published on: Dec 22, 2025 11:34 AM IST
    By Sahara Islam
    তুমুল প্রতিবাদের মুখে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ফের মার্কিন বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে ফিরল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উধাও হয়ে যাওয়া ছবি। শনিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের সরকারি ওয়েবসাইট থেকে আচমকাই উধাও হয়ে যায় প্রায়ত কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টাইন সংক্রান্ত অন্তত ১৬টি নথি। নিখোঁজ ফাইলগুলির মধ্যে ছিল এমন একটি ছবিও, যেখানে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জেফ্রি এপস্টাইন, মেলানিয়া ট্রাম্প এবং গিসলেন ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে এক ফ্রেমে দেখা যাচ্ছে। এরপরেই সর্বস্তরে শুরু হয় সমালোচনা। বিতর্কের ঝড়ে ছবি ফিরে আসার পরও প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

    কুখ্যাত এপস্টাইন ফাইলে ফিরল ট্রাম্পের ছবি (REUTERS)
    কুখ্যাত এপস্টাইন ফাইলে ফিরল ট্রাম্পের ছবি (REUTERS)

    শনিবার এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্কিত হাজার হাজার পাতার নথি প্রকাশ করে মার্কিন বিচার বিভাগ। সেখানে বারংবার উল্লেখিত হয়েছে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের নাম। ছবিও দেখা গিয়েছে। যে সব ছবি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে তার মধ্যে একটিতে তরুণ বিল ক্লিন্টনকে হট টাবে আয়েশ করতে দেখা যাচ্ছে। আরেকটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে এক মহিলার সঙ্গে সাঁতার কাটছেন ক্লিন্টন। মনে করা হচ্ছে ওই মহিলা এপস্টেইনের প্রেমিকা ঘিসলাইন ম্যাক্সওয়েল। আরেকটি ছবিতে ক্লিন্টনের সঙ্গে দেখা গিয়েছে কিংবদন্তি পপ তারকা মাইকেল জ্যাকসনকেও। তাঁদের পাশেই রয়েছেন গায়িকা ডায়না রস। এইসব ছবির মধ্যে ট্রাম্পের একটি ছবিও ছিল। ওই ছবিতে একঝাঁক তরুণীর সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাছাড়াও এপস্টেইন এবং তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে সস্ত্রীক ট্রাম্পের ছবিও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সেসব ছবি আচমকাই সরিয়ে দেওয়া হয় মার্কিন বিচার বিভাগের নথি থেকে। সেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ডেমোক্র্যাটরা সরব হন।

    ডেমোক্র্যাটিক পার্টির হাউস ওভারসাইট কমিটির তরফে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে বলা হয়, ‘এপস্টাইন ফাইলের ৪৬৮ নম্বর নথিকে বিচার বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কারণ, ওটা থাকলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যেত। কী ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে?’ এরপরেই এক্স-এ মার্কিন বিচার বিভাগ লিখেছে, ‘ভুক্তভোগীদের সুরক্ষার জন্য সম্ভাব্য পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একটি ছবিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সতর্কতার কারণে, বিচার বিভাগ আরও পর্যালোচনার জন্য ছবিটি সাময়িকভাবে সরিয়ে দিয়েছে।’ এখানেই শেষ নয়, বিবৃতি অনুযায়ী, ছবিটিতে এপস্টাইনের কোনও ভুক্তভোগীর ছবি নেই এটি নিশ্চিত হতেই আধিকারিকরা সিদ্ধান্ত বদলান। এরপরেই কোনও পরিবর্তন ছাড়া ছবিগুলি পুনরায় পোস্ট করা হয়েছে বলে দাবি। ফের প্রকাশ্যে আসা ছবিগুলির মধ্যে দু’টি ছবিতে দেখা যাচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। একটিতে একদল লাস্যময়ীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। অন্যটিতে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া, এপস্টাইন এবং এপস্টাইনের দোষী সাব্যস্ত সহযোগী ঘিসলাইন ম্যাক্সওয়েলকে। ডেপুটি মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চ বলেছেন, ছবিটি অপসারণের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কোনও সম্পর্ক নেই। এনবিসি নিউজের মিট দ্য প্রেসে ব্লাঞ্চ বলেন, ‘উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ছবিতে যে নারীদের দেখা যাচ্ছে তাঁরা। ট্রাম্প নিজে নন। এর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কোনও সম্পর্ক নেই।’

    উল্লেখ্য, এপস্টাইন সংক্রান্ত হাজার হাজার নথি এর আগে প্রকাশ করেছিল মার্কিন বিচার বিভাগ। সেখানে উঠে এসেছে একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের নাম। বেশ কয়েক জায়গায় উল্লেখ ছিল প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এমনকী ট্রাম্পের নামও। তবে ট্রাম্প বারবার দাবি করে এসেছেন, এপস্টাইনের সঙ্গে অতীতে বন্ধুত্ব থাকলেও তাঁর যৌন অপরাধের সঙ্গে কোনও যোগ ছিল না তাঁর।

