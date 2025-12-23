Edit Profile
    মীরাট-কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি! প্রেমিকের সাহায্যে স্বামীকে খুন স্ত্রীর, গ্রাইন্ডার দেহ টুকরো...

    পুলিশের দাবি, স্বামী রাহুল তাঁর অবৈধ সম্পর্ক ধরে ফেলায়, প্রেমিক গৌরবের সঙ্গে মিলে খুনের পরিকল্পনা করেন রুবি।

    Published on: Dec 23, 2025 12:14 PM IST
    By Sahara Islam
    আবারও মীরাট-কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি। স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন স্ত্রী। পরে জানা গেল, সেই অভিযোগের আড়ালেই লুকিয়ে ছিল ভয়াবহ এক খুনের কাহিনি। অবৈধ সম্পর্ক ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর স্বামীকে পিটিয়ে খুন করে দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলার অভিযোগে এক মহিলা ও তাঁর প্রেমিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশে।

    প্রেমিকের সাহায্যে স্বামীকে খুন স্ত্রীর (সৌজন্যে টুইটার )
    পুলিশ সূত্রে খবর, এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের সম্ভলে। চন্দৌসি এলাকার মহল্লা চুন্নির বাসিন্দা রুবি গত ১৮ নভেম্বর থানায় গিয়ে স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। রুবি দাবি করেন, তাঁর স্বামী রাহুল গত কয়েক দিন ধরে নিখোঁজ। কিন্তু প্রায় এক মাস পর, ১৫ ডিসেম্বর ঈদগাহ এলাকার কাছে একটি নর্দমা থেকে উদ্ধার হয় একটি ক্ষতবিক্ষত দেহ। দেহের মাথা, হাত ও পা ছিল না। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পুলিশ সুপার কে কে বিষ্ণোই জানিয়েছেন, খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই দেহাংশ উদ্ধার করা হয়। সেটির ময়নাতদন্ত করা হয়। ফরেন্সিক পরীক্ষার পাশাপাশি ডিএনএ নমুনাও সংগ্রহ করা হয়। তদন্তের সময় দেহের গায়ে ‘রাহুল’ নাম লেখা রয়েছে বলে নজরে আসে তদন্তকারীদের। অন্যদিকে, আশপাশের থানাগুলিতে নিখোঁজ সংক্রান্ত নথি খতিয়ে দেখা হলে রুবির করা অভিযোগের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। পরবর্তী তদন্তে জানা যায়, রাহুলের মোবাইল ফোন ১৮ নভেম্বর থেকেই বন্ধ।

    স্বামীকে খুন ও স্ত্রীর বয়ান

    এরপরেই পুলিশের সন্দেহের তির ঘোরে রুবির দিকে। পুলিশ তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে মনোবল হারিয়ে ভয়াবহ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেন তিনি। পুলিশের দাবি, স্বামী রাহুল তাঁর অবৈধ সম্পর্ক ধরে ফেলায়, প্রেমিক গৌরবের সঙ্গে মিলে খুনের পরিকল্পনা করেন রুবি। পুলিশ জানিয়েছে, লোহার রড ও লোহার শিলনোড়া দিয়ে রাহুলকে আঘাত করে ঘটনাস্থলেই খুন করা হয়। এরপর একটি কাঠ কাটার গ্রাইন্ডার এনে দেহ টুকরো টুকরো করা হয়। দেহের একাংশ ফেলে দেওয়া হয় ঈদগাহ এলাকার নর্দমায়, বাকি অংশ রাজঘাট থেকে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। খুনে ব্যবহৃত গ্রাইন্ডার, লোহার হাতুড়ি ও অন্যান্য অস্ত্র ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। নিহতের পরিচয় নিশ্চিত করতে রাহুলের সন্তানদের সঙ্গে ডিএনএ পরীক্ষার প্রস্তুতিও চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুরো ঘটনার নেপথ্যে আর কেউ জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত এখনও চলছে।

    প্রসঙ্গত, গত মার্চে মীরাটে মার্চেন্ট নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুতকে খুনের অভিযোগ ওঠে তাঁর স্ত্রী মুস্কান রস্তোগী এবং প্রেমিক সাহিল শুক্লার বিরুদ্ধে। সৌরভের দেহ টুকরো করে ড্রামে ভরে সিমেন্ট দিয়ে মুখবন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই ঘটনা তোলপাড় ফেলেছিল গোটা দেশে।

