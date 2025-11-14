Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ১৯৯০ থেকে টানা জয়! বিহারে NDA ম্যাজিকের অন্যতম ২ যোদ্ধা, কে তাঁরা?

    বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ)-র।

    Published on: Nov 14, 2025 7:07 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সালটা ১৯৯০। লালু-পুত্র তেজস্বী যাদবের বয়স তখন মাত্র তিন মাস, সেই সময় তাঁরা বিধায়ক হয়েছিলেন। তারপর থেকে বিহারের প্রতি বিধানসভা নির্বাচনে একই আসন থেকে তাঁরা ধারাবাহিকভাবে জয়ী হয়েছেন। কথা হচ্ছে, বিজেপির প্রেম কুমার এবং জেডিইউর বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদবকে নিয়ে। এই মুহূর্তে তাঁরা যথাক্রমে গয়া টাউন এবং সুপল আসন থেকে টানা ৯ বার জয়ের জন্য অপেক্ষা করছেন।

    বিহারে NDA ম্যাজিকের অন্যতম ২ যোদ্ধা (সৌজন্যে টুইটার)
    বিহারে NDA ম্যাজিকের অন্যতম ২ যোদ্ধা (সৌজন্যে টুইটার)

    সাড়ে তিন দশক আগে, প্রেম কুমার গয়া টাউন আসন থেকে জয়ী হন। অন্যদিকে, সুপল আসন দখল করেছিলেন জেডিইউ নেতা বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব। শুক্রবার বিহারের হাই-ভোল্টেজ নির্বাচনে গণনা শুরু হতেই স্পষ্ট হতে থাকে-এনডিএ শিবিরের দুই সিনিয়র নেতা আবারও জয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। দু'জনেই নীতিশ কুমারের মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। প্রেম কুমার সমবায় ও পরিবেশ মন্ত্রকের দায়িত্বে রয়েছেন। অন্যদিকে, বর্তমানে বিজেন্দ্র যাদব বিহারের বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। প্রেম কুমার কংগ্রেসের আখাউরি ওমকার নাথ এবং জন সুরজ পার্টির প্রার্থী ও প্রাক্তন সাংসদ ধীরেন্দ্র আগরওয়ালের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে, এই মুহূর্তে প্রেম কুমার ২৬,৪২৩ ভোটে এগিয়ে আছেন। অন্যদিকে, কংগ্রেসের আখাউরি ওমকার নাথ দ্বিতীয় স্থানে আছেন। আর জন সুরজ পার্টির ধীরেন্দ্র আগরওয়াল তৃতীয় স্থানে রয়েছেন।

    এদিকে, এবার নির্বাচনে বিজেন্দ্র যাদবের বিরুদ্ধে লড়াই করেন কংগ্রেসের মিন্নাতুল্লাহ রহমানি। কিন্তু জেডিইউ নেতার ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারেননি তিনি। এই মুহূর্তে ৬২,৬৯৭ ভোট পেয়ে প্রথম স্থানে রয়েছেন বিজেন্দ্র। সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী ৪৯,৩৫৭ ভোট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। বর্তমানে বিহারের ভোটগণনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এনডিএ-র উভয় নেতাই তাঁদের আসন বরাবরের মতো ধরে রেখেছেন।

    বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ)-র। নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, এনডিএ ২০০টিরও বেশি আসন দখল করতে পারবে বলে ইঙ্গিত দিচ্ছে। মহাগঠবন্ধন এগিয়ে রয়েছে ৩৫টি আসনে। বাকি আসনে এগিয়ে রয়েছে অন্যান্যরা। ২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভার জাদুসংখ্যা ১২২। বিহারে দলের সাফল্যে দিল্লিতেও উল্লাসে মেতেছেন বিজেপি কর্মীরা। এক ভিডিও দেখা যাচ্ছে, দলীয় পতাকা, ঢোল নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছেন বিজেপির মহিলা সমর্থকেরা। ফলাফল নিশ্চিত হওয়ার পরে বিহারবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। বিশেষজ্ঞদের মত, বিহার ভোটে এনডিএ জোটের লক্ষ্য ছিল ‘মহিলা ভোট’। সেই লক্ষ্যে তারা সফল। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে, মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনার সূচনা করেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২৬ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী ৭৫ লক্ষ মহিলার প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে একসঙ্গে ১০,০০০ টাকা স্থানান্তর করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এনডিএ-র নির্বাচনী ইশতেহারেও স্পষ্ট উল্লেখ ছিল নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি। এক কোটি মহিলাকে লাখপতি দিদি প্রকল্পের আওতায় আনা প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে অন্যতম। এই সব প্রতিশ্রুতি মহিলা ভোট ঢেলে দিয়েছে এনডিএ-র ঝুলিতে।

    News/News/১৯৯০ থেকে টানা জয়! বিহারে NDA ম্যাজিকের অন্যতম ২ যোদ্ধা, কে তাঁরা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes