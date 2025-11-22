Edit Profile
    এফডি-তে কি মিলছে সেরা রিটার্ন! কোন ব্যাঙ্ক দিচ্ছে সর্বোচ্চ সুদ? রইল তালিকা

    আপনি এখন ফিক্সড ডিপোজিট খোলার পরিকল্পনা করলে দেখে নিন কোন ব্যাঙ্কে পাবেন বেশি।

    Published on: Nov 22, 2025 9:56 PM IST
    By Sahara Islam
    টাকা সুরক্ষিতভাবে রাখার পাশাপাশি নির্দিষ্ট আয়ের নিশ্চয়তা পেতে অনেকেই টার্ম ডিপোজিট বা ফিক্সড ডিপোজিটে বিনিয়োগ করেন। তবে টাকা রাখার আগে বিনিয়োগকারীদের জন্য জরুরি হলো বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সুদের হার ভালোভাবে যাচাই করে দেখা। কারণ, প্রতিটি ব্যাঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন হারে সুদ অফার করে থাকে। সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি ডিপোজিটে ব্যাঙ্কগুলি বেশি সুদের হার দেয়। আপনি এখন ফিক্সড ডিপোজিট খোলার পরিকল্পনা করলে দেখে নিন কোন ব্যাঙ্কে পাবেন বেশি। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের দেওয়া সুদের হার তুলনা করে তবেই যান বিনিয়োগ করতে।

    কোন ব্যাঙ্ক দিচ্ছে সর্বোচ্চ সুদ? (সৌজন্যে টুইটার)
    চলুন দেখা যাক ভারতের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্ক বর্তমানে তিন বছরের ফিক্সড ডিপোজিটে কতটা সুদ দিচ্ছে।

    শীর্ষ ৭ ব্যাঙ্কে সর্বোচ্চ সুদের হার:

    ১. এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক: এই বেসরকারি ব্যাঙ্কটি তিন বছরের ফিক্সড ডিপোজিটে সাধারণ গ্রাহকদের ৬.৩ শতাংশ সুদ দিচ্ছে। প্রবীণ নাগরিকদের ৬.৮ শতাংশ সুদ দেয়। তবে, আপনি যদি দুই বছর বা তার বেশি মেয়াদের এফডি বেছে নেন, তাহলে আপনি ৬.৪৫ এবং ৬.৯৫ শতাংশ পর্যন্ত রিটার্ন অর্জন করতে পারেন।

    ২. আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক: এই বেসরকারি ঋণদাতা ব্যাঙ্কটি তিন বছরের এফডিতে সাধারণ গ্রাহকদের জন্য ৬.৬ শতাংশ এবং প্রবীণ গ্রাহকদের জন্য ৭.২ শতাংশ সুদ অফার করছে।

    ৩. কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক: এই ব্যাঙ্কটি তার ৩ বছরের মেয়াদি আমানতের উপর ৬.৪ শতাংশ এবং প্রবীণ নাগরিকদের ৬.৯ শতাংশ সুদ দেয়৷ ব্যাঙ্কের মতে, ৩৯১ দিন থেকে ২৩ মাসের মধ্যে মেয়াদের জন্য সর্বোচ্চ সুদের হার ৬.৭ এবং ৭.২ শতাংশ পর্যন্ত দেওয়া হয়।

    ৪. ফেডারেল ব্যাঙ্ক: এই বেসরকারি খাতের ব্যাঙ্ক সাধারণ নাগরিকদের তিন বছরের আমানতের উপর ৬.৭ শতাংশ এবং প্রবীণ নাগরিকদের ৭.২ শতাংশ সুদ দেয়। এটিই ব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ সুদের হার।

    ৫. স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই): ভারতের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক সাধারণ নাগরিকদের ৬.৩ শতাংশ এবং বয়স্ক নাগরিকদের ৬.৮ শতাংশ অফার করে। তবে, ২ থেকে ৩ বছর মেয়াদের এফডিতে ৬.৪৫ শতাংশ এবং ৬.৯৫ শতাংশ রিটার্ন অফার করে।

    ৬. ক্যানারা ব্যাঙ্ক: এই পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক নিয়মিত নাগরিকদের ৬.২৫ শতাংশ এবং প্রবীণ নাগরিকদের ৬.৭৫ শতাংশ অফার করে। ব্যাঙ্কের ৪৪৪ দিনের এফডি স্কিমটি সবচেয়ে জনপ্রিয়, যা যথাক্রমে ৬.৫ শতাংশ এবং ৭ শতাংশ সর্বোচ্চ রিটার্ন প্রদান করে।

    ৭. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া: এই ব্যাঙ্ক সাধারণ নাগরিকদের ৬.৬ শতাংশ ও প্রবীণ নাগরিকদের ৭.১ শতাংশ অফার করে।

    মনে রাখবেন, আপনি যদি ফিক্সড ডিপোজিট (FDs) এর চেয়ে ভাল রিটার্ন খোঁজেন তাহলে আপনার কাছ রয়েছে অনেক বিকল্প। এফডি নিশ্চিত সুদের হার দিলেও প্রায়ই মুদ্রাস্ফীতিকে হারাতে ব্যর্থ হয়। এই কারণেই বিনিয়োগকারীদের এখন এমন বিকল্প প্রয়োজন, যা আরও ভাল রিটার্ন দেওয়ার পাশাপাশি ঝুঁকির ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখে।

