Delhi terror attack Maulvi update: ৩০০ কাশ্মীরির মধ্যে এই মৌলবী ভরেছিল জঙ্গি বিষ, দিল্লি বিস্ফোরণ মামলায় ফাঁস পর্দা

Delhi terror attack Maulvi update: ৩০০ কাশ্মীরির মধ্যে এই মৌলবী ভরেছিল জঙ্গি বিষ, দিল্লি বিস্ফোরণ মামলায় ফাঁস পর্দা
যে রিপোর্ট সামনে এসেছে, তাতে দিল্লি বিস্ফোরণ মামলায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এসেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ) হাতে। সন্দেহভাজনদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা গিয়েছে যে কয়েকটি দেশ থেকেই চলছিল উগ্রপন্থার পাঠ।
দিল্লি বিস্ফোরণ মামলায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এসেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ) হাতে। সন্দেহভাজনদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা গিয়েছে যে কয়েকটি দেশ থেকেই চলছিল উগ্রপন্থার পাঠ। এমন পরিস্থিতিতে আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বৈদেশিক যোগসূত্রের বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে সংস্থাটি। এদিকে রিপোর্ট অনুযায়ী, মৌলবি ইরফান আহমেদ ৩০০ জনেরও বেশি কাশ্মীরিদের মনে বিষাক্ত করে তুলেছিল। তাদের সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দিয়েছিল। এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সন্দেহভাজনদের মধ্যে কয়েকজনকেে তুরস্ক, পাকিস্তান, কানাডার মতো দেশগুলিতে দেখা গিয়েছে। এনআইএ এই বিষয়টি তদন্তের জন্য এই দেশগুলির সংস্থাগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ করবে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, আট অভিযুক্তের মধ্যে তিনজন চিকিৎসক ও এক মৌলবিকে জেরার জন্য শ্রীনগর থেকে দিল্লি নিয়ে এসেছে এনআইএ। তাদের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা মুজাম্মিল শাকিল গণি, মৌলবি ইরফান এনআইএকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার এক অফিসার জানান, এই হামলায় দেশি-বিদেশি সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এর জন্য এখনও অনেক গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক যুক্ত করতে হবে। এখনও পর্যন্ত চার অভিযুক্ত মুজাম্মিল শাকিল গনি, আদিল আহমেদ রাথার, মৌলবি ইরফান এবং শাহিন সইদের দেশের বাইরে যোগাযোগ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম লাইভ হিন্দুস্তানের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, এনআইএ অনুমান করছে যে এই মৌলবি গত চার-পাঁচ বছরে ৩০০ জনেরও বেশি কাশ্মীরিকে মৌলবাদের শিক্ষা দিয়েছে। ফলে অনেকেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। মৌলবি ইরফান জেরায় জানিয়েছে, অনন্তনাগের একটি ইদগাহ থেকে পিস্তলটি দিয়েছিল।
তারইমধ্যে দিল্লি বিস্ফোরণ মামলায় ‘হোয়াইট কলার’ জঙ্গি মডিউলের আরও একজনকে গ্রেফতার কা হয়েছে। ধৃতের নাম তুফায়েল নিয়াজ ভাট। পুলওয়ামার বাসিন্দা ভাটকে 'হোয়াইট কলার' জঙ্গি মডিউল মামলার চলমান তদন্তের অংশ হিসাবে গ্রেফতার করা হয়। জানা গিয়েছে, পেশায় তুফায়েল একজন ইলেকট্রিশিয়ান। স্থানীয় সিআইডির এক কর্মকর্তা হিন্দুস্তান টাইমসকে জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের পরিকল্পনায় তুফায়েলের জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সংস্থাগুলি এখন ‘হোয়াইট কলার’ সন্ত্রাসী মডিউলের মধ্যে তার ভূমিকা খতিয়ে দেখছে।
উল্লেখযোগ্যভাবে, এর আগে, অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে শ্রীনগর পুলিশ নওগামের দেওয়ালে প্রদর্শিত পোস্টার দেখতে শুরু করার পরে পুরো মডিউলটির পর্দা ফাঁস হয় জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশি পদক্ষেপে। যেখানে পুলিশ এবং নিরাপত্তা কর্মীদের সতর্কতার সঙ্গে পর পর পদক্ষেপ করতে থাকে।
News/News/Delhi Terror Attack Maulvi Update: ৩০০ কাশ্মীরির মধ্যে এই মৌলবী ভরেছিল জঙ্গি বিষ, দিল্লি বিস্ফোরণ মামলায় ফাঁস পর্দা