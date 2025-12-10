Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    তিরুপতি বালাজি মন্দিরে খাঁটি সিল্ক বলে পলিয়েস্টার শাল দিচ্ছিল, ১০ বছর পরে ধরা হল

    অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি বালাজি মন্দিরে ভুয়ো ঘি কেলেঙ্কারির পর এখন সামনে এসেছে নতুন এক কেলেঙ্কারি। তিরুমালা মন্দির পরিচালনাকারী ট্রাস্ট তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম (টিটিডি) এর একটি অভ্যন্তরীণ তদন্তে এই কেলেঙ্কারির বিষয়টি সামনে এসেছে। 

    Published on: Dec 10, 2025 7:59 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি বালাজি মন্দিরে ভুয়ো ঘি কেলেঙ্কারির পর এখন সামনে এসেছে নতুন এক কেলেঙ্কারি। তিরুমালা মন্দির পরিচালনাকারী ট্রাস্ট তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম (টিটিডি) এর একটি অভ্যন্তরীণ তদন্তে এই কেলেঙ্কারির বিষয়টি সামনে এসেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, জানা গিয়েছে যে একজন ঠিকাদার দশ বছর ধরে ১০০ শতাংশ পলিয়েস্টার শালকে খাঁটি সিল্ক শাল বলে বিল নিয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ৫৪ কোটি টাকার সিল্ক শাল কেলেঙ্কারির বিষয়টি সামনে আসায় আলোড়ন তৈরি করেছে।

    তিরুপতি বালাজি মন্দিরে খাঁটি সিল্ক বলে পলিয়েস্টার শাল দিচ্ছিল, ১০ বছর পরে ধরা গেল। (ছবিটি প্রতীকী)
    তিরুপতি বালাজি মন্দিরে খাঁটি সিল্ক বলে পলিয়েস্টার শাল দিচ্ছিল, ১০ বছর পরে ধরা গেল। (ছবিটি প্রতীকী)

    টিটিডির অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে একজন ঠিকাদার ১০০ শতাংশ খাঁটি সিল্ক শাল হওয়ার ভান করে এবং রেশমের দাম চার্জ করে এক দশক ধরে ১০০ শতাংশ পলিয়েস্টার শাল সরবরাহ করে আসছিলেন। চেয়ারম্যান বি আর নাইডুর নেতৃত্বাধীন টিটিডি বোর্ড শালের গুণমান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার পরে তদন্ত শুরু হয়েছিল। এই শালগুলি মন্দির কর্তৃপক্ষ বড় দাতা বা ভিআইপিদের দেয় এবং মন্দিরের আচারেও ব্যবহৃত হয়।

    এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এই অনিয়মগুলি গত দশ বছরে ঘটেছিল, যার ফলে মন্দির ট্রাস্টের ৫৪ কোটি টাকারও বেশি লোকসান হয়েছিল। টিটিডি বোর্ডের চেয়ারম্যান বি আর নাইডু বলেছেন, 'প্রায় ৩৫০ টাকার একটি শালের বিল ধরানো হচ্ছিল ১,৩০০ টাকা। মোট লেনদেন ৫০ কোটি টাকারও বেশি হবে। আমরা এসিবিকে (দুর্নীতি দমন ব্যুরো) তদন্ত করতে বলেছি। তিনি বলেন, শালের নমুনা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য দুটি ল্যাবে পাঠানো হয়েছে, যার মধ্যে একটি সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ডের (সিএসবি) অধীনে ছিল। উভয় পরীক্ষাই প্রমাণিত হয়েছে যে উপাদানটি পলিয়েস্টার ছিল, যা টেন্ডার স্পেসিফিকেশনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। ভিজিল্যান্স আধিকারিকরা আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে আসল রেশম পণ্যগুলি যাচাই করার জন্য প্রয়োজনীয় সিল্ক হলোগ্রাম সরবরাহ করা নমুনাগুলিতে উপস্থিত ছিল না।

    রিপোর্ট অনুযায়ী, সমস্ত টেন্ডার বাতিলের ভিজিল্যান্স রিপোর্টের উপর তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, টিটিডি ট্রাস্ট বোর্ড ফার্মের সঙ্গে থাকা সমস্ত টেন্ডার বাতিল করেছে। পুরো বিষয়টি সম্পূর্ণ ফৌজদারি তদন্তের জন্য রাজ্য দুর্নীতি দমন ব্যুরোর (এসিবি) কাছে প্রেরণ করেছে। গত বছর নকল ঘি সরবরাহ এবং তা থেকে প্রসাদ (লাড্ডু) তৈরির জন্য একই মন্দিরটি উন্মোচিত হয়েছিল। পাঁচ বছরে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা মূল্যের ৬৮ লাখ কেজি নকল ঘি টিটিডিকে সরবরাহ করা হয়েছিল।

    News/News/তিরুপতি বালাজি মন্দিরে খাঁটি সিল্ক বলে পলিয়েস্টার শাল দিচ্ছিল, ১০ বছর পরে ধরা হল
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes