Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    SIR-র সময়সীমা বৃদ্ধির দাবি! CMর হুঙ্কারের পরেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূল

    মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন।

    Published on: Jan 06, 2026 4:44 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক ঝড় তুঙ্গে। সোমবার গঙ্গাসাগর মেলার মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'আমরা আইনের সাহায্য নিচ্ছি। আগামিকাল কোর্ট খুলবে। আমরাও আইনে যাব।' তাঁর সেই কথা মতোই আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন। সেই সঙ্গে জরুরি শুনানির আবেদনও করা হয়েছে।

    নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূল (Hindustan Times)
    নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূল (Hindustan Times)

    সূত্রের খবর, ১০১ পাতার পিটিশন দাখিল করা হয়েছে আদালতে। সুপ্রিম কোর্টে ডেরেক ও’ব্রায়েনের আবেদন, বাংলায় এসআইআরের সময়সীমা বাড়ানো হোক। এই প্রক্রিয়ায় কমিশনের একাধিক ভুল রয়েছে বলেও সুপ্রিম কোর্টে দাবি করেছেন। তিনি আবেদনে মূলত এসআইআর প্রক্রিয়ার সময়সীমা, যাচাই পদ্ধতি এবং প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তাঁর দাবি, বর্তমান পদ্ধতিতে অনেক ক্ষেত্রেই ভোটারদের অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে এবং প্রক্রিয়াটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়া প্রয়োজন। এই কারণেই তিনি সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। আবেদনে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল ভোটার তালিকার চূড়ান্ত প্রকাশ পিছিয়ে দেওয়া এবং সময়সীমা বাড়ানো। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের তরফে হোয়াটসঅ্যাপ বা মৌখিক নির্দেশের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ডেরেক ও’ব্রায়েনের দাবি, এ ধরনের নির্দেশ আইনের আওতায় পড়ে না এবং তা বাতিল করা উচিত।

    এছাড়াও তথাকথিত ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি’ ক্যাটেগরি তুলে নেওয়া, সফটওয়্যার-ভিত্তিক ও কেন্দ্রীভূতভাবে নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করা এবং ভোটার যাচাইয়ের সময় বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আবেদন জানানো হয়েছে। পরিযায়ী ভোটারদের জন্য ভার্চুয়াল বা প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ, প্রবীণ নাগরিক, অসুস্থ ও বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের জন্য বাড়িতে বসে বা ডিজিটাল যাচাইয়ের ব্যবস্থার কথাও আবেদনে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া এসআইআর প্রক্রিয়ায় বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা বন্ধ করা, ইআরও ও ডিইও স্তরের কড়া সময়সীমা শিথিল করা এবং স্থানীয় স্তরে শুনানি আয়োজনের দাবিও তোলা হয়েছে। একাধিক বাসস্থানের প্রমাণপত্র গ্রহণ এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ না করার আবেদনও করা হয়েছে। শীর্ষ আদালতে রাজ্যসভার সাংসদের আরও অভিযোগ, ৫৮ লক্ষ ভোটার অবৈধভাবে খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। কোনও শুনানি ছাড়াই অনেকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

    ডেরেকের দায়ের করা মামলায় আরও বলা হয়েছে, অতিরিক্ত সিইও জেলা প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে জারি করা স্মারকলিপিতে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকা পিডিএফ রেকর্ডগুলিকে সিএসভি ফরম্যাটে রূপান্তর করে ডিজিটালাইজ করার প্রচেষ্টায় ভোটার ডেটা ম্যাপিংয়ে ব্যাপক ও পদ্ধতিগত ত্রুটি দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়াটি তৃণমূল স্তরের যাচাইকরণ বা বুথ স্তরের কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধান ছাড়াই করা হয়েছিল। এছাড়াও একাধিক অভিযোগ তুলে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মামলা দায়ের করেছে।

    News/News/SIR-র সময়সীমা বৃদ্ধির দাবি! CMর হুঙ্কারের পরেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূল
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes