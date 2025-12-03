Train Tatkal ticket booking rule: তৎকাল টিকিটের নিয়মে বড় পরিবর্তন! না জেনে গেলে নির্ঘাত পাবেন না ট্রেন, জানুন সব

Edit Profile
    Train Tatkal ticket booking rule: তৎকাল টিকিটের নিয়মে বড় পরিবর্তন! না জেনে গেলে নির্ঘাত পাবেন না ট্রেন, জানুন সব

    রেলওয়ে রিজার্ভেশন কাউন্টার থেকে 'তৎকাল' ট্রেনের টিকিট বুক করতে যাত্রীদের এখন থেকে নতুন নিয়ম মেনে চলতে হবে। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এই রিজার্ভেশন সিস্টেম বাকি সব ট্রেনের জন্য কার্যকর করা হবে।

    Published on: Dec 03, 2025 7:56 PM IST
    By Ayan Das
    রেলওয়ে রিজার্ভেশন কাউন্টার থেকে 'তৎকাল' ট্রেনের টিকিট বুক করতে যাত্রীদের এখন থেকে মোবাইল ফোনে আসা ওটিপি দিতে হবে। শেষ মুহুর্তে টিকিট বুকিং সুবিধার অপব্যবহার রোধ করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রেল মন্ত্রক গত ১৭ নভেম্বর থেকে পরীক্ষামূলকভাবে রিজার্ভেশন কাউন্টার থেকে বুক করা টিকিটের জন্য ওটিপি-ভিত্তিক তৎকাল টিকিটিং সিস্টেম চালু করেছে। এটি কয়েকটি ট্রেন দিয়ে শুরু হয়েছিল। যে সংখ্যাটা বাড়িয়ে ৫২ করা হয়েছে।

    তৎকাল টিকিটের নিয়মে বড় পরিবর্তন করা হল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে ফেসবুক Southern Railway)
    তৎকাল টিকিটের নিয়মে বড় পরিবর্তন করা হল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে ফেসবুক Southern Railway)

    রেলের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কাউন্টার থেকে টিকিটের জন্য এই রিজার্ভেশন সিস্টেম বাকি সব ট্রেনের জন্য কার্যকর করা হবে। সেই অনুসারে, সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য শেষ মুহূর্তের টিকিট বুকিংয়ের সুবিধা আরও সুবিধাজনক করে তুলতে ওটিপি-ভিত্তিক তৎকাল সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। রেল মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ‘এই সিস্টেমের অধীনে রিজার্ভেশন কাউন্টারে তৎকাল টিকিট বুক করার সময়, যাত্রী রিজার্ভেশন ফর্মে দেওয়া মোবাইল নম্বরে একটি ওটিপি পান। ওটিপি ভেরিফিকেশন সফল হওয়ার পরেই টিকিট নিশ্চিত করা হয়।’

    ওটিপি সিস্টেম কেন গুরুত্বপূর্ণ? আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই উদ্যোগের লক্ষ্য তৎকাল সুবিধার অপব্যবহার রোধ করা এবং প্রকৃত যাত্রীরা যাতে টিকিট পান, তা নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, রেলের টিকিট ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। গত কয়েক মাস ধরে রেল মন্ত্রক যাত্রীদের টিকিট সংরক্ষণের সুবিধা দিতে এবং বুকিং এজেন্টদের নিজেদের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থার অপব্যবহার থেকে নিরুৎসাহিত করতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

    আধার কার্ড থাকা বাধ্যতামূলকও করা হয়েছে। গত জুলাইয়ে রেল মন্ত্রক সারা দেশে তৎকাল পদ্ধতির আওতায় অনলাইন টিকিট বুকিংয়ের জন্য ওটিপির মাধ্যমে আধার যাচাইকরণ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। ১ অক্টোবর থেকে কোনও ট্রেনের বুকিং খোলার প্রথম ১৫ মিনিটের মধ্যে শুধুমাত্র আধার সংযোগ করা ব্যবহারকারীদের আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট বা অ্যাপের মাধ্যমে সংরক্ষিত সাধারণ টিকিট বুক করার অনুমতি দেওয়া হয়।

