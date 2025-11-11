Train ticket booking for children: কত বয়স পর্যন্ত ট্রেনে টিকিট লাগে না? তবে রয়েছে শর্ত, না জানলে হতে পারে ফাইনও

Train ticket booking for children: কত বয়স পর্যন্ত ট্রেনে টিকিট লাগে না? তবে রয়েছে শর্ত, না জানলে হতে পারে ফাইনও
ভারতীয় রেল যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে শিশুদের টিকিট বুকিং সংক্রান্ত নিয়ম আছে। এখন পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুরা টিকিট ছাড়াই ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারবে। তবে সেজন্য একটি বিশেষ শর্ত রয়েছে। যদি আপনি শিশুর জন্য আলাদা সিট বা বার্থ চান, তবে আপনাকে সম্পূর্ণ ভাড়া দিতে হবে। শিশুদের ট্রেনের টিকিট কাটার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় রাখতে হবে, তা দেখে নিন। অনেকেই বিভ্রান্ত থাকেন যে শিশুদের টিকিট কীভাবে বুক করবেন, কখন অর্ধেক ভাড়া দিতে হয়, 'নো সিট বা নো বার্থ নিয়মটা কী, তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যা নিয়ম আছে, তাতে যাত্রীদের শিশুদের বয়স, সিটের বিকল্প এবং ভাড়ার শ্রেণির উপর বেশি মনোযোগ দিতে হবে, নাহলে টিকিট বাতিল বা জরিমানা হতে পারে।
৫ বছরের শিশুদের ভাড়া দিতে হবে কখন?
ভারতীয় রেল শিশুদের টিকিট সংক্রান্ত বিষয়ে বয়সের ভিত্তিতে কিছু বিশেষ নিয়ম তৈরি করেছে, যাতে যাত্রীদের বুকিং করার সময় কোনও অসুবিধা না হয়। যদি আপনার সন্তানের বয়স পাঁচ বছরের কম হয়, তবে তাকে টিকিট ছাড়াই ট্রেনে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু শুধুমাত্র তখনই সেটা হবে, যখন আপনি তার জন্য আলাদা সিট বা বার্থ চাইবেন না। অর্থাৎ কোলে বসিয়ে ভ্রমণ করালে টিকিটের প্রয়োজন নেই। যদি আপনি চান যে শিশুর জন্য আলাদা সিট বা বার্থ পাওয়া যাক, তবে আপনাকে সম্পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্কের ভাড়া দিতে হবে।
কোন বয়সের শিশুদের জন্য পুরো টাকা দিতে হবে?
১২ বছরের বেশি বয়সি শিশুদের রেলওয়ে সম্পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে গণ্য করে। তাদের জন্য টিকিটের হার সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক যাত্রীর মতোই হয়। বুকিংয়ের সময় শিশুদের সঠিক বয়স এবং সিটের বিকল্প বেছে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি, নাহলে টিকিট বাতিল বা জরিমানা হতে পারে।
সন্তানদের সঙ্গে ট্রেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কী করবেন?
আপনি যদি সন্তানদের নিয়ে ট্রেনে ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা জরুরি, যাতে আপনার যাত্রা সহজ এবং ঝঞ্জাটমুক্ত হয়।
১) টিকিট বুক করার সময় শিশুর সঠিক বয়স উল্লেখ করুন। আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট বা অ্যাপে বুকিং করার সময় ভুলবশত ভুল বয়স দিলে পরে টিকিটটি বৈধ বলে গণ্য নাও হতে পারে।
২) যখন ট্রেনে করে যাবেন, তখন সবসময় শিশুদের বয়সের প্রমাণপত্র বা আধার কার্ড রাখুন। কারণ ট্রেনে টিটিই শিশুর বয়সের প্রমাণ চাইতে পারেন। ছোট শিশুদের জন্য একটি হালকা এবং সুবিধাজনক ব্যাগ প্যাক করুন, যেখানে প্রয়োজনীয় ওষুধ, জল এবং খাবার থাকবে।
