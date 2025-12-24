লটারি নয়, দক্ষতায় জোর! H-1B ভিসা দেওয়ার নিয়মে আমূল বদল ট্রাম্প প্রশাসনের

লটারি নয়, দক্ষতায় জোর! H-1B ভিসা দেওয়ার নিয়মে আমূল বদল ট্রাম্প প্রশাসনের
দীর্ঘদিনের প্রচলিত লটারির নিয়ম ভেঙে এইচ-১বি ওয়ার্ক ভিসা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের ঘোষণা করল ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। নতুন ব্যবস্থায় আর নিছক ভাগ্যের উপর নির্ভর করে ভিসা মিলবে না। বরং উচ্চ বেতনপ্রাপ্ত ও অধিক দক্ষ বিদেশি পেশাদারদের অগ্রাধিকার দিয়ে একটি ওয়েটেড সিলেকশন সিস্টেম চালু করা হচ্ছে। ফলে ভারত থেকে আসা প্রবেশ-স্তরের পেশাদারদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ার্ক ভিসা পাওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের জানানো হয়েছে, এই পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল এইচ-১বি ব্যবস্থার দীর্ঘদিনের অপব্যবহার রোখা। অভিযোগ ছিল, অনেক মার্কিন সংস্থা তুলনামূলক কম মজুরিতে বিদেশি কর্মী নিয়োগের জন্য এই ভিসা ব্যবস্থাকে ব্যবহার করছে, যার ফলে দেশীয় শ্রমবাজার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নতুন নিয়মটি কার্যকর হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে। এটি ২০২৭ অর্থবছরের নিবন্ধন মৌসুম থেকে শুরু করে প্রতি বছর প্রায় ৮৫ হাজার এইচ-১বি ভিসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস)-এর মুখপাত্র ম্যাথিউ ট্র্যাজেসার বলেন, 'এইচ-১বি ভিসার বর্তমান এলোমেলো লটারি পদ্ধতি অনেক মার্কিন নিয়োগকর্তা অপব্যবহার করেছেন। তারা প্রায়ই আমেরিকান কর্মীদের তুলনায় কম বেতনে বিদেশি কর্মী নিয়োগের চেষ্টা করেছেন।'
এইচ-১বি ভিসা ব্যবস্থায় বদল
এইচ-১বি নিয়মে এই বদলকে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সাম্প্রতিক অভিবাসন নীতিরই অংশ বলে মনে করা হচ্ছে। চলতি বছরের শুরুতে ট্রাম্প একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন, যেখানে প্রতিটি এইচ-১বি ভিসার জন্য নিয়োগকর্তাকে বছরে অতিরিক্ত ১ লক্ষ ডলার ফি দেওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়। যদিও এই সিদ্ধান্ত বর্তমানে আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে। নতুন পদ্ধতিতে এইচ-১বি ভিসা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একটি ওজন ভিত্তিক নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু হবে, যেখানে উচ্চ দক্ষতা ও উচ্চ বেতনপ্রাপ্ত বিদেশি কর্মীরা বেশি সুবিধা পাবেন। একই সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসন ধনী বিদেশিদের জন্য ১০ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে 'গোল্ড কার্ড' ভিসা চালু করেছে, যা মার্কিন নাগরিকত্বের একটি বিকল্প পথ হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।
ভারতীয়দের জন্য এইচ-১বি ভিসার গুরুত্ব
এইচ-১বি ভিসা কর্মসূচি দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন প্রযুক্তি কোম্পানিগুলির জন্য বিদেশি দক্ষ কর্মী নিয়োগের প্রধান মাধ্যম। প্রযুক্তি খাতের কর্মী ও চিকিৎসকদের মধ্যে ভারতীয়রা এইচ-১বি ভিসাধারীদের অন্যতম বৃহৎ অংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যারিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে তরুণ ভারতীয় পেশাদারদের জন্য এই ভিসা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হলেও, নতুন উচ্চ বেতনের মানদণ্ড তাদের জন্য যোগ্যতা অর্জনকে কঠিন করে তুলবে। ঐতিহাসিকভাবে এইচ-১বি ভিসা লটারির মাধ্যমে দেওয়া হতো। চলতি বছরে অ্যামাজন সবচেয়ে বেশি-১০ হাজারের বেশি এইচ-১বি ভিসা অনুমোদন পেয়েছে। এরপর রয়েছে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (টিসিএস), মাইক্রোসফট, অ্যাপল ও গুগল। ক্যালিফোর্নিয়ায় এইচ-১বি কর্মীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।
এইচ-১বি কর্মসূচির সমর্থকদের মতে, এটি স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, শিক্ষক ও বিশেষায়িত পেশাদার নিয়োগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভাবন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখে। তবে সমালোচকরা বলছেন, বাস্তবে এই ভিসাগুলির বড় অংশ প্রবেশ-স্তরের পদে ব্যবহৃত হয়, যেখানে প্রকৃতপক্ষে সিনিয়র ও বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন থাকার কথা। তাদের অভিযোগ, কোম্পানিগুলি অনেক সময় চাকরিকে নিম্ন দক্ষতার হিসেবে দেখিয়ে কম মজুরি দেয়, যদিও নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের অভিজ্ঞতা বেশি থাকে। বর্তমানে প্রতি বছর ৬৫ হাজার নতুন এইচ-১বি ভিসা দেওয়া হয়, এর সঙ্গে স্নাতকোত্তর বা তার বেশি ডিগ্রিধারীদের জন্য অতিরিক্ত ২০ হাজার ভিসা বরাদ্দ রয়েছে।