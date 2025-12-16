Edit Profile
    সাবধান! ভোটমুখী বাংলাদেশে অশান্তির আঁচ? মার্কিন নাগরিকদের সতর্ক করল ট্রাম্প প্রশাসন

    ভোট ঘোষণার পর থেকেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশে।

    Published on: Dec 16, 2025 3:02 PM IST
    By Sahara Islam
    জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ ফের উত্তপ্ত হতে পারে, ছড়িয়ে পড়তে পারে হিংসার পরিবেশ। সেই আশঙ্কা প্রকাশ করে বাংলাদেশে বসবাসকারী আমেরিকার নাগরিকদের সতর্ক করল ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। এই মর্মে একটি নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে দূতাবাসের পক্ষ থেকে।

    মার্কিন নাগরিকদের সতর্ক করল ট্রাম্প প্রশাসন (Bloomberg)
    আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। আর ভোট ঘোষণার পর থেকেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশে। বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনাও ঘটছে। নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসবে, বিক্ষোভ ততই বাড়তে পারে। প্রচার, সভা, ব়্যালির সংখ্যাও বাড়বে। রাজনৈতিক দলগুলি পথে নামবে। আর সেই সব বিষয় বিবেচনা করে আগেভাগেই বাংলাদেশে যাওয়া আমেরিকানদের সতর্ক করে বিবৃতি দিল ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। কোনও রকম অশান্তির ঘটনা এড়িয়ে চলার পরমার্শ দেওয়া হয়েছে। চার দফা সতর্কতাবার্তা জারি করেছে মার্কিন দূতাবাস। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বক্তব্য, 'বাংলাদেশ বসবাসকারী আমেরিকার নাগরিকদের সতর্ক থাকতে হবে। শান্তিপূর্ণ জনসভা কিংবা পদযাত্রাই কখন হিংসাত্মক হয়ে ওঠে, তা ঠাওর করা যায় না। হিংসা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে ভোটের আগে। ফলত আপনারা জনসভা, পদযাত্রা এড়িয়ে চলুন, দ্বিগুণ সতর্ক থাকুন। বড় জমায়েতের ধারেপাশে ঘেঁষবেন না।'

    এছাড়াও যে কোনও প্রয়োজন কিংবা অপ্রীতিকর ঘটনায় ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসেও যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে আমেরিকান নাগরিকদের। (৮৮) ০২৫৫৬৬২০০০ নম্বরে ফোন করে কিংবা DhakaACA@state.gov ওয়েবসাইটেও যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হয়েছে। কাউস্লিল অ্যাফেয়ার্সের ক্ষেত্রে যোগাযোগের নম্বর ৮৮৮-৪০৭-৪৭৪৭ কিংবা ২০২-৫০১-৪৪৪৪। বাংলাদেশ সম্পর্কিত যে কোনও তথ্যের জন্য চোখ রাখতে বলা হয়েছে https://ow.ly/jswi50XJvg3 ওয়েবসাইটে। এছাড়াও স্মার্ট ট্রাভেলার এনরোলমেন্ট প্রোগ্রামে সমস্ত সিকিউরিটি আপডেটের জন্য https://mytravel.state.gov/s/step ওয়েবসাইট অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশে ভোট ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গুলিবিদ্ধ হন নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী তথা ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। সেই ঘটনার পর আরও কয়েকটি অশান্তির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। হাদিকে গুলির ঘটনার পর বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন অনেকেই। ভোটের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নানা দিকে আরও হিংসার ঘটনা ঘটতে পারে বলেও মনে করছেন তাঁরা। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকছে। যদিও এখনই এমন কোনও পরিস্থিতি হয়নি বলেই জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসিরউদ্দীন।

