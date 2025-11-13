'US-এ এসো, আমেরিকানদের শেখাও আর বাড়ি যাও!' H-1B ভিসা নীতিতে অবস্থান বদল ট্রাম্পের

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন এইচ-১বি ভিসা নীতির লক্ষ্য হল, বিদেশি দক্ষ কর্মীদের অস্থায়ীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এনে স্থানীয়দের প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যেই তৈরি। এমনটাই জানিয়েছেন মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট। তিনি জানিয়েছেন, বিদেশি কর্মীদের উপর দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরশীলতা চান না মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্প প্রশাসন সাম্প্রতিক আগ্রাসী অভিবাসন নীতি সংস্কারের পথে হাঁটছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্প বলেছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিদেশি প্রতিভা আনতেই হবে। তার ঠিক পরেই বেসেন্ট-র মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
ফক্স নিউজের ব্রায়ান কিলমেইডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্কট বেসেন্ট বলেন, ট্রাম্পের নতুন এইচ-১বি ভিসা নীতি একধরনের ‘জ্ঞান স্থানান্তর উদ্যোগ’, যার উদ্দেশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন খাতকে পুনরুজ্জীবিত করা। তিনি বলেন, এই নতুন পন্থার লক্ষ্য হল কয়েক দশকের আউটসোর্সিং বা উৎপাদন স্থানান্তরের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন শিল্পকে পুনর্গঠন করা। তাঁর কথায়, ‘২০ থেকে ৩০ বছর ধরে আমরা নিখুঁত উৎপাদন শিল্পের কাজ বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছি...এখন হঠাৎ করে আমরা বলতেই পারি না যে, কাল থেকেই আমরা নিজেরা জাহাজ বানাব। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেমিকন্ডাক্টর শিল্প ফিরিয়ে আনতে চাই। অ্যারিজোনায় বড় বড় সুবিধা থাকবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘প্রেসিডেন্টের ভাবনাটা হল-বিদেশি কর্মীদের তিন, পাঁচ বা সাত বছরের জন্য আনা হবে, যাতে তারা আমেরিকানদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে। এরপর তারা নিজের দেশে ফিরে যাবে, আর তখন আমেরিকান কর্মীরাই সেই দায়িত্ব নেবে।’
বিদেশি কর্মীরা আমেরিকানদের চাকরি কেড়ে নেয়, এমন আশঙ্কার জবাবে বেসেন্ট বলেন, ‘এই মুহূর্তে কোনও আমেরিকানই ওই কাজ করতে পারবে না-এখনও নয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা বহু বছর ধরে এখানে জাহাজ বা সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করিনি। বিদেশি অংশীদাররা আসবে, আমেরিকানদের শেখাবে-এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।’ বেসেন্ট ব্যাখ্যা করেন, ট্রাম্প টিমের এই নতুন এইচ-১বি নীতি রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের বৃহত্তর পরিকল্পনারই অংশ-যার উদ্দেশ্য হল গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং আমদানি নির্ভরতা কমানো। এছাড়া বেসেন্ট ট্রাম্প প্রশাসনের অর্থনৈতিক কর্মসূচি নিয়েও কথা বলেন। তিনি নিশ্চিত করেন, বছরে ১ লক্ষ ডলারের নিচে আয় করা পরিবারের জন্য ২ হাজার ডলারের শুল্ক-রিবেট বা ফেরতের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে। বেসেন্ট বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ২ হাজার ডলারের রিবেট নিয়ে কথা বলছেন...এটি এমন এক পদক্ষেপ, যাতে পরিবারগুলি শক্তিশালী বাণিজ্য নীতির সুফল সরাসরি পায়।’ তিনি আরও বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি হল ‘প্যারালাল প্রস্পারিটি বা সমান্তরাল সমৃদ্ধি’ যেখানে ওয়াল স্ট্রিট ও মেইন স্ট্রিট একসঙ্গে এগিয়ে যাবে। আর এটি নির্ভর করছে ট্রেজারি বাজারকে গভীর, তরল ও স্থিতিশীল রাখার ওপর।
