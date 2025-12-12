ট্রাম্প গোল্ড কার্ড কী? এটা কি গ্রিন কার্ড পেতে সাহায্য করে? সত্যিটা জেনে নিন
ইন্ডিয়ান বিনিয়োগকারীদের জন্য ট্রাম্প গোল্ড কার্ডের মানে কী? যখন EB-5 ভিসা আছে, তখন এই কার্ডের সুবিধা-অসুবিধা এবং কী কী বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত, তা জেনে নিন।
‘ট্রাম্প গোল্ড কার্ড’-এর ঘোষণা বিশ্বজুড়ে মিডিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এটি এমন একটি বিশেষ সুবিধা হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক ধনী ব্যক্তিদের মার্কিন গ্রিন কার্ড পাওয়ার একটি উন্নত পথ খুলে দেবে। বিশেষ করে, যেসব ভারতীয় উচ্চ-সম্পদশালী পরিবারের সন্তানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা বা কাজ করছেন, তাদের আগ্রহ থাকাটা স্বাভাবিক। তবে একটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, ট্রাম্প গোল্ড কার্ড প্রথম দর্শনে যতটা সহজ বা দ্রুত মনে হতে পারে, বাস্তবে তা নাও হতে পারে, বিশেষ করে দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত EB-5 ইনভেস্টর ভিসার তুলনায়। এই নিবন্ধটি প্রাথমিক উত্তেজনা থেকে সরে এসে ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের তাদের বিকল্পগুলি আরও বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়ন করতে সাহায্য করার জন্য একটি স্পষ্ট, তথ্যভিত্তিক তুলনা উপস্থাপন করতে চায়।
সম্প্রতি প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামাঙ্কিত একটি বিশেষ পণ্য 'ট্রাম্প গোল্ডেন কার্ড' বা 'ট্রাম্প গোল্ডেন মেম্বারশিপ কার্ড' নিয়ে বেশ আলোচনা চলছে। এই পণ্যটি মূলত ট্রাম্পের সমর্থক এবং ভক্তদের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং এটি অনলাইনে বিক্রি হচ্ছে। তবে এই কার্ডটি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছু ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে এটি কি আমেরিকায় গ্রিন কার্ড (Green Card) বা নাগরিকত্ব পেতে সাহায্য করে?
১. ট্রাম্প গোল্ড কার্ড কী?
ট্রাম্প গোল্ড কার্ড হলো একটি স্মারক পণ্য (Souvenir/Collectible Item), যা ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক প্রচারাভিযানকে সমর্থন করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
- উদ্দেশ্য: এই কার্ডের মূল উদ্দেশ্য হলো ট্রাম্পের প্রতি সমর্থকদের আনুগত্য প্রকাশ করা এবং নির্বাচনী তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। এটি সমর্থকদের মধ্যে একটি বিশেষ 'গোল্ডেন মেম্বারশিপ'-এর অনুভূতি তৈরি করে।
- বিপণন কৌশল: কার্ডটির নকশা ক্রেডিট কার্ডের মতো এবং এতে ট্রাম্পের স্বাক্ষর বা ছবি ব্যবহার করা হয়েছে, যা এটিকে একটি 'বিশেষ' সংগ্রহযোগ্য বস্তু হিসেবে তুলে ধরে।
২. কার্ডটি কীভাবে কাজ করে?
এই কার্ডটির কার্যকারিতা সম্পূর্ণভাবে প্রতীকী এবং স্মারক-ভিত্তিক।
- কোনো আর্থিক মূল্য নেই: এটি কোনো আসল ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড বা উপহার কার্ড নয়। এটি ব্যবহার করে কোথাও কেনাকাটা করা যায় না বা কোনো আর্থিক লেনদেন করা যায় না।
- কোনো আইনি সুবিধা নেই: কার্ডটির কোনো আইনি বা সরকারি স্বীকৃতি নেই। এটি কোনো বিশেষ সুযোগ বা সুবিধা প্রদান করে না।
৩. গ্রিন কার্ডের সঙ্গে কি এর কোনো সম্পর্ক আছে?
না, ট্রাম্প গোল্ড কার্ড কোনোভাবেই আমেরিকার গ্রিন কার্ড (Green Card) বা নাগরিকত্ব পেতে সাহায্য করে না।
- ভুল ধারণা: অনেক সময় ট্রাম্পের সমর্থকরা এই কার্ডের মাধ্যমে কোনো বিশেষ সুবিধা বা ইমিগ্রেশন সুবিধা পাওয়ার আশা করেন, যা সম্পূর্ণ ভুল।
- বাস্তবতা: গ্রিন কার্ড প্রাপ্তির প্রক্রিয়া একটি কঠোর আইনি প্রক্রিয়া, যা মার্কিন সরকারের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট (Department of Homeland Security) এবং ইউএসসিআইএস (USCIS) দ্বারা পরিচালিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় কোনো রাজনৈতিক স্মারক কার্ডের কোনো ভূমিকা নেই।
৪. কাদের জন্য এই কার্ড?
- সমর্থক ও সংগ্রাহক: এই কার্ডটি শুধুমাত্র ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থক, যাঁরা তাঁর প্রচারাভিযানে আর্থিক সহায়তা করতে চান, এবং যাঁরা রাজনৈতিক স্মারক সংগ্রহ করতে পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।
ট্রাম্প গোল্ড কার্ড একটি রাজনৈতিক অর্থ সংগ্রহের মাধ্যম এবং সমর্থনের প্রতীকী পণ্যমাত্র। এটি কোনো আইনি নথিপত্র নয় এবং গ্রিন কার্ড বা আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।