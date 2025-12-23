'সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধ...,' সমালোচনাকে তোয়াক্কা নয়, ফের ভারত-পাক সংঘাত থামানোর কৃতিত্ব দাবি ট্রাম্পের

'সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধ...,' সমালোচনাকে তোয়াক্কা নয়, ফের ভারত-পাক সংঘাত থামানোর কৃতিত্ব দাবি ট্রাম্পের
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই দাবি যদিও নতুন নয়।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফের একবার নিজের কৃতিত্বের খতিয়ান তুলে ধরলেন। সোমবার দেওয়া এক বক্তব্যে তিনি ফের দাবি করেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্ভাব্য একটি পারমাণবিক যুদ্ধ থামিয়েছেন তিনি। এই নিয়ে ট্রাম্প ৬০ বারেরও বেশি দাবি করেছেন যে তিনি চলতি বছরের মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা নিরসনে 'সহায়তা' করেছেন। যদিও ভারত যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রে কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ অস্বীকার করে আসছে।
হোয়াইট হাউসে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, এখনও পর্যন্ত বিশ্বের 'আটটি যুদ্ধ' থামিয়ে দিয়েছেন তিনি। একমাত্র রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধই তিনি এখনও বন্ধ করতে পারেননি। তিনি বলেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মধ্যে 'গভীর ঘৃণা' রয়েছে, যা এই সংঘাতের দিকে পরিচালিত করেছে। ট্রাম্পের কথায়, 'আমরা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্ভাব্য একটি পারমাণবিক যুদ্ধ থামিয়েছি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ১ কোটি মানুষের জীবন বাঁচিয়েছেন, সম্ভবত আরও বেশি। আপনারা জানেন, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে আটটি বিমান ভূপাতিত হয়েছিল। যুদ্ধটি আরও ভয়াবহ আকার নিতে যাচ্ছিল। একমাত্র যে যুদ্ধ আমি এখনও সমাধান করতে পারিনি তা হল রাশিয়া-ইউক্রেন।' এর আগেও ট্রাম্প বারবার পারমাণবিক অস্ত্রধারী দুই দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের কৃতিত্ব নিজের বলে দাবি করেছেন। যদিও নয়া দিল্লি একাধিকবার তাঁর দাবি খারিজ করেছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই দাবি যদিও নতুন নয়। এর আগেও বহু বার ট্রাম্প দাবি করেছেন, পহেলগাঁওয়ে নৃশংস হামলার পরে অপারেশন সিঁদুর এবং ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে সামরিক অস্থিরতা শুরু হয়েছিল, তা থামিয়েছিলেন তিনিই। যদিও ভারত এ বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের কথা স্বীকার করেনি। পাকিস্তান অবশ্য ‘ধন্যবাদ’ জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। প্রসঙ্গত, ভারত-পাক সংঘাতের সময় ঠিক কতগুলি বিমান গুলি করে নামানো হয়েছিল, সেই সংখ্যাও বার বার বদলেছেন মার্কিন রাষ্ট্রনেতা। জুলাই মাসে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, পাঁচটি যুদ্ধবিমান গুলি করে নামানো হয়েছিল। অক্টোবরে সেই সংখ্যা বদলে ট্রাম্প ফের দাবি করেন, সাতটি বিমান ধ্বংস করা হয়েছে। এবার ফের নতুন হিসাব দিলেন তিনি।