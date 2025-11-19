বিরল সন্ধ্যা! সৌদি যুবরাজের জন্য ট্রাম্পের বিশেষ আয়োজন, অতিথি রোনাল্ডো-মাস্ক

হোয়াইট হাউসে বিরল ডিনার পার্টি। এক টেবিলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন, ফুটবল তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং টেসলার সিইও ইলন মাস্ক। মঙ্গলবার এমনই দৃশ্যের সাক্ষী থাকল গোটা বিশ্ব।
বর্তমানে মার্কিন সফরে রয়েছেন সৌদি আরবের যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন। তাঁর সম্মানে মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প করেছিলেন নৈশভোজের আয়োজন। ট্রাম্পের আতিথেয়তায় ব্ল্যাক-টাই ডিনারে বসেছিল চাঁদের হাট।আর সেখানে বিশেষ চমক ছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। মঙ্গলবার রাতে পাঁচবারের ব্যালন ডি’অর ফুটবল তারকা এই অনুষ্ঠানে হাজির হতেই অনেকে চমকে ওঠেন। রোনাল্ডো বর্তমানে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসেরে খেলেন। বলা যায়, সৌদির ফুটবল বিপণনের প্রধানতম মুখ রোনাল্ডো। সৌদির যুবরাজের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের কথাও অজানা নয়। অনেকেই বলছেন, সেই সূত্রেই হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রিত হন রোনাল্ডো। সেখানে খুদে ভক্ত ট্রাম্পের কনিষ্ঠ পুত্র ব্যারনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁর। ট্রাম্প নিজেই পুত্রের রোনাল্ডো-প্রীতির কথা জানিয়েছেন। তারপর বলেন, ‘ব্যারন অবশেষে রোনাল্ডোর সঙ্গে দেখা করতে পেরেছে। আশা করি এবার ব্যারন তার বাবাকে একটু বেশিই সম্মান করবে। কারণ, আমার জন্যই তো রোনাল্ডোর সঙ্গে দেখা করতে পারল। আমি এখানে আসার জন্য দু’জনকেই ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি নিজেও গর্বিত।’
অন্যদিকে, ট্রাম্পের আমন্ত্রণে ইলন মাস্কের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া বিষয়। কারণ, বিগত কিছুদিন ধরেই ট্রাম্প ও মাস্কের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। একে অপরকে নিশানা করে করছিলেন একাধিক মন্তব্য। নৈশভোজে মাস্কের উপস্থিতি তাঁদের মধ্যে বিবাদ মেটার ইঙ্গিত দিয়েছে বলেই মনে করছেন অনেকে। সাম্প্রতিক সময়ে সম্পর্কে তিক্ততা আসার পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে জনসম্মুখে এটিই ছিল মাস্কের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। এ বছরের শুরুতে ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পর তার প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা হয়ে ওঠেন মাস্ক। ট্রাম্প তাকে ‘ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি’ বা ডিওজিই’র নেতৃত্বে বসান এবং ফেডারেল সরকারের খরচ কমানোর দায়িত্ব পান মার্কিন এই ধনকুবের। তবে অল্পদিনের মধ্যেই দু’জনের সম্পর্কে অবনতি ঘটে। ট্রাম্পের ব্যাপক কর ও ব্যয় বিলকে ‘অর্থনৈতিকভাবে বেপরোয়া’ বলে সমালোচনা করেন মাস্ক এবং নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনার কথাও জানান। জবাবে ট্রাম্প হুমকি দেন, ফেডারেল সরকার থেকে মাস্কের কোম্পানিগুলি যে কয়েক বিলিয়ন ডলারের ভর্তুকি পায়, তা বন্ধ করে দেবেন।
বিশ্লেষকদের মতে, এই বিরোধ এবং মাস্কের অতিরক্ষণশীল রাজনৈতিক বক্তব্য টেসলার ব্র্যান্ড ইমেজ, বিক্রি ও শেয়ার দর-সব ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সেই থেকে দুই জনকে খুব কমই প্রকাশ্যে একসঙ্গে দেখা গেছে। সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বর মাসে চার্লি কার্কের স্মরণসভায় ট্রাম্পের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা যায় মাস্ককে।
News/News/বিরল সন্ধ্যা! সৌদি যুবরাজের জন্য ট্রাম্পের বিশেষ আয়োজন, অতিথি রোনাল্ডো-মাস্ক