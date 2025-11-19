Trump on Khashoggi Murder: জামাল খাসোগি হত্যাকাণ্ডে সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমনকে ক্লিনচিট ট্রাম্পের

Edit Profile
    Published on: Nov 19, 2025 8:47 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিল জামাল খাসোগি খুনের ঘটনায় আমেরিকা এবং সৌদির সম্পর্কে চিড় ধরেছিল। সৌদি রাজপরিবারের সমালোচক হিসেবে পরিচিত খাসোগিকে খুনের নেপথ্যে সলমনের হাত ছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। তবে এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্লিনচিট দিলেন সৌদি যুবরাজকে। খাসোগি হত্যার পর এই প্রথম আমেরিকা সফরে যান সলমন। হোয়াইট হাউজে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। পরে সাংবাদিকদের সামনে ট্রাম্প বলেন, 'খাসোগির হত্যা নিয়ে সলমন কিছুই জানতেন না।' উল্লেখ্য, গতকাল এক সাংবাদিক সলমনকে খাসোগি হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। এরপরই রেগে লাল হয়েছিল ট্রাম্প।

    ট্রাম্প বলেন, 'খাসোগির হত্যা নিয়ে সলমন কিছুই জানতেন না।' (AP)
    ট্রাম্প বলেন, 'খাসোগির হত্যা নিয়ে সলমন কিছুই জানতেন না।' (AP)

    পরে খাসোগি সম্পর্কে ট্রাম্প বলেন, 'আপনি যার কথা বলছেন, তাঁকে অনেকেই পছন্দ করত না। অবশ্য কেউ তাঁকে পছন্দ করুক, না করুক, ঘটনা একটা ঘটেছিল। তবে সৌদি যুবরাজ এই নিয়ে কিছু জানতেন না। আমরা বিষয়টি এখানেই ইতি টানতে পারি। আমাদের অতিথিকে এই নিয়ে প্রশ্ন করে অকারণে বিব্রত করার কোনও কারণ নেই।' এদিকে সলমনের কথায়, 'খাসোগির হত্যা খুব দুঃখজনক ঘটনা ছিল এবং তা মস্ত বড় একটি ভুল ছিল।'

    ২০১৮ সালে ইস্তানবুলের সৌদি দূতাবাসে ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার সাংবাদিক জামাল খাসোগি খুনের ঘটনায় আন্তর্জাতিক স্তরে তীব্র সমালোচিত হন সৌদি রাজকুমার মহম্মদ বিন সলমন। হত্যায় যে সৌদি নাগরিকরা জড়িত, তারা সকলেই তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী বলে অভিযোগ ওঠে। যদিও মহম্মদ বিন সলমনের সঙ্গে ওই হত্যাকাণ্ডের কোনও যোগ নেই বলে জানিয়ে দেয় সৌদি সরকার। যদিও সেই সময় মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সলমনের যোগ রয়েছে।

    খাসোগি হত্যা মামলায় মোট ১১ জন সৌদি নাগরিক জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। পরে খাসোগি হত্যামামলায় ৫ অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল সৌদি আরবের আদালত। অভিযুক্ত বাকি তিন জনের প্রত্যেককে ২৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তবে খাসোগি হত্যায় সৌদি রাজকুমারের প্রাক্তন পরামর্শদাতা সাউদ অল-কাহতানির জড়িত থাকার কোনও প্রমাণ প্রমাণিত হয়নি সৌদি আদালতে। যদিও কাহতানি ওই অপরাধে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন দাবি করে এর আগেই তাঁর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল আমেরিকা। এদিকে সেই সময় ইস্তানবুলে নিযুক্ত সৌদি কনসাল-জেনারেল মহম্মদ আল-ওতাইবিকেও হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল সৌদি আদালতের তরফ থেকে।

    News/News/Trump On Khashoggi Murder: জামাল খাসোগি হত্যাকাণ্ডে সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমনকে ক্লিনচিট ট্রাম্পের
