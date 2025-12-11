গল্প হলেও সত্যি! রাশিয়ায় বড় মার্কিন বিনিয়োগের পরিকল্পনা ট্রাম্পের, নেপথ্যে কোনও উদ্দেশ্য?

গল্প হলেও সত্যি! রাশিয়ায় বড় মার্কিন বিনিয়োগের পরিকল্পনা ট্রাম্পের, নেপথ্যে কোনও উদ্দেশ্য?
সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউরোপীয় নেতাদের ‘দুর্বল’ বলে সমালোচনা করেছেন এবং ইউক্রেনকে দেওয়া দেশটির সমর্থন কমিয়ে দিতে পারেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। পলিটিকোর সঙ্গে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ‘ক্ষয়িষ্ণু’ ইউরোপীয় দেশগুলি অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ করতে অথবা রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধ অবসানে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই আবহে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, ইউক্রেনে শান্তি ফেরাতে ট্রাম্প ইউরোপে রুশ জ্বালানি প্রবাহ পুনরুদ্ধার, রাশিয়ার বিরল খনিজ ও জ্বালানিতে বড় ধরনের মার্কিন বিনিয়োগ এবং রাশিয়ার সার্বভৌম সম্পদ ব্যবহারের প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন।
ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গত তিন বছরে রুশ কর্তৃপক্ষ মার্কিন আর্থিক সংস্থা এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। যার মধ্যে জাপোরিঝিয়া পরমাণু কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত একটি বড় ডেটা সেন্টার রয়েছে, যা বর্তমানে রাশিয়ান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, মার্কিন কোম্পানিগুলি রাশিয়ার কৌশলগত খাতে বিনিয়োগ করবে, যেমন- প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান, আর্কটিক অঞ্চলে তেল উত্তোলন, পশ্চিম ইউরোপ ও বিশ্বে রাশিয়ার জ্বালানি প্রবাহ পুনরুদ্ধার করা। একজন ইউরোপীয় কর্মকর্তা প্রস্তাবিত মার্কিন-রাশিয়ান জ্বালানি চুক্তিগুলিকে ১৯৪৫ সালের ইয়াল্টা সম্মেলনের অর্থনৈতিক সংস্করণের সঙ্গে তুলনা করেছেন।
১৯৪৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে বৈঠকে বসেন তৎকালীন তিন বিশ্বনেতা। তাঁরা হলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ও সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্তালিন। ইতিহাসে তাঁদের এই বৈঠক 'ইয়াল্টা সম্মেলন' নামে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তিন বিশ্বনেতা এই সম্মেলনে অংশ নেন। রাশিয়া বর্তমানে ইউক্রেনের ১৯.২ শতাংশ ভূমি নিয়ন্ত্রণ করে, যার মধ্যে রয়েছে ক্রিমিয়া। এটি তারা ২০১৪ সালে সংযুক্ত করেছিল। এর বাইরে পুরো লুহানস্ক, দোনেৎস্কের ৮০ শতাংশেরও বেশি, খেরসন এবং জাপোরিঝিয়ার প্রায় ৭৫ শতাংশ এবং খারকিভ, সুমি, মাইকোলাইভ ও ডিনিপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলের কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে রাশিয়া। যুদ্ধের অবসানের জন্য সম্ভাব্য শান্তি চুক্তির রূপরেখা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় রাশিয়া বারবার বলেছে, তারা সমগ্র ডনবাসের উপর নিয়ন্ত্রণ চায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত মস্কোর নিয়ন্ত্রণকে স্বীকৃতি দেওয়া।