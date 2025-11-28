Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ট্রাম্পের রোষে 'তৃতীয় বিশ্ব!' অভিবাসন নিয়ে বড় পদক্ষেপ, UNLDC তালিকায় কারা?

    ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই ঘোষণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতিতে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন আনবে।

    Published on: Nov 28, 2025 1:11 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    হোয়াইট হাউসের অদূরে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্যের উপর একজন আফগান নাগরিকের গুলিবর্ষণের ঘটনার পরেই বড় ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি জানিয়েছেন, ‘তৃতীয় বিশ্বের সব দেশ’ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত করা হবে, যাতে মার্কিন প্রশাসন ও অভিবাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার হতে পারে। এই ঘোষণা বিশ্বজুড়ে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে এবং চাকরি, উচ্চশিক্ষা কিংবা রাজনৈতিক নির্যাতন থেকে বাঁচতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেতে ইচ্ছুক লক্ষ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে।

    ট্রাম্পের রোষে 'তৃতীয় বিশ্ব!' (AP)
    ট্রাম্পের রোষে 'তৃতীয় বিশ্ব!' (AP)

    রয়টার্সের খবর অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ভোরে হোয়াইট হাউসের সামনে ন্যাশনাল গার্ডদের লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালায় এক বন্দুকবাজ। গুলির আঘাতে গুরুতর আহত হন ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া স্টেট ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্য। শুক্রবার সকালেরই তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ইতিমধ্যেই হামলাকারীর পরিচয় প্রকাশ্যে এসেছে। তাঁর নাম রহমানউল্লাহ লাকনওয়াল। হামলাকারী আফগানিস্তানের নাগরিক। এরপরেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের রোষানলে পড়েছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি।

    ডোনাল্ড ট্রাম্প কী বলেছেন?

    ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল-এ পোস্ট করে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত হলেও বছরের পর বছর ঢিলেঢালা অভিবাসন নীতি সেই অগ্রগতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তিনি লিখেছেন, ‘আমি মার্কিন সিস্টেমকে সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারের জন্য তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত করব।' ট্রাম্প আরও জানিয়েছেন, 'বাইডেনের সময়ে অবৈধভাবে প্রবেশ করা লাখো মানুষকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে। যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সম্পদ নয়, যারা আমাদের দেশকে ভালোবাসতে অক্ষম, যারা দেশের নিরাপত্তা বা উন্নতির জন্য হুমকি-তাদের জন্য এখানে কোনও জায়গা থাকবে না।' তিনি আরও ঘোষণা করেন, দেশের কোনও বিদেশি নাগরিক যদি সরকারি ভাতা বা ভর্তুকির ওপর নির্ভরশীল হয়, কিংবা নিরাপত্তার সমস্যা হয়ে ওঠে, অথবা 'পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ' হয়, তবে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এমনকী যেসব অভিবাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার পর 'দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে ক্ষুণ্ন করছে', তাঁদের নাগরিকত্বও বাতিলের হুমকি দেন তিনি।

    ট্রাম্প দাবি করেন, এই উদ্যোগগুলি গ্রহণ করা হচ্ছে বেআইনি ও বিপজ্জনক জনসংখ্যার ব্যাপক কমানোর লক্ষ্যে। তাঁর মতে, বাইডেন প্রশাসনের সময়ে অটোপেনের মাধ্যমে যেসব অননুমোদিত অভিবাসন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকেও অবৈধ ধরা হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বের করে দেওয়া হবে। তিনি আরও লেখেন, 'এই পরিস্থিতির একমাত্র স্থায়ী সমাধান হলো রিভার্স মাইগ্রেশন অর্থাৎ যারা এসেছে, তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়া। অন্য কোনও পদ্ধতি এই সংকট সমাধান করতে পারবে না। পোস্টের শেষে তিনি যুক্ত করেন, 'ধন্যবাদজ্ঞাপন দিবসের শুভেচ্ছা জানাই-তবে তাদের না, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যবোধ ঘৃণা করে, চুরি-ডাকাতি করে এবং সমাজ ধ্বংস করে। তাদের জন্য এখানে জায়গা নেই-তারা বেশিদিন এখানে থাকবে না!'

    এর আগে চলতি বছরের জুন মাসে ট্রাম্প প্রশাসন ঘোষণা করেছিল, ১৯টি দেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসা নাগরিকদের গ্রিনকার্ড পর্যালোচনা করে দেখা দেখা হবে। মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা বিভাগের (ইউএসসিআইএস) প্রধান জোসেফ এডলো বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ঝুঁকিপূর্ণ বা উদ্বেগের তালিকায় থাকা ১৯টি দেশ থেকে আসা প্রত্যেক নাগরিকের গ্রিনকার্ড কঠোরভাবে পর্যালোচনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে।

    একনজরে দেখে নেওয়া যাক ১৯টি দেশের তালিকা:

    ১. আফগানিস্তান

    ২. বার্মা বা মায়ানমার

    ৩. চাদ

    ৪. রিপাবলিক অফ কঙ্গো

    ৫. ইকোয়েটোরিয়াল গিনি

    ৬. ইরিত্রিয়া

    ৭. হাইতি

    ৮. ইরান

    ৯. লিবিয়া

    ১০. সোমালিয়া

    ১১. সুদান

    ১২. ইয়েমেন

    ১৩. বুরুন্ডি

    ১৪. কিউবা

    ১৫. লাওস

    ১৬. সিয়েরা লিওন

    ১৭. টোগো

    ১৮. তুর্কমেনিস্তান

    ১৯. ভেনেজুয়েলা

    রাষ্ট্রসংঘের (United Nations as one of the Least Developed Countries বা UNLDC) মতে, ট্রাম্প যে দেশগুলিকে ‘তৃতীয় বিশ্বে' হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন, সেগুলি হল-

    আফ্রিকা: অ্যাঙ্গোলা, বেনিন, বুরকিনা ফাসো, বুরুন্ডি, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, চাদ, কোমোরোস, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ (ডিআর) কঙ্গো, জিবুতি, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, গাম্বিয়া, গিনি, গিনি-বিসাউ, লেসোথো, লাইবেরিয়া, মাদাগাস্কার, মালাউই, মালি, মৌরিতানিয়া, মোজাম্বিক, নাইজার, রুয়ান্ডা, সাও তোম অ্যান্ড প্রিন্সিপি, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, সুদান, তানজানিয়া, টোগো, উগান্ডা ও জাম্বিয়া

    এশিয়া: আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, কম্বোডিয়া, লাও পিপল’স ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক (লাওস), মায়ানমার, নেপাল, পূর্ব তিমুর এবং ইয়েমেন।

    ক্যারিবিয়ান: হাইতি

    প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল: কিরিবাতি, সলোমন ও টুভ্যালু

    বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ট্রাম্পের এই ঘোষণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতিতে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন আনবে। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির লক্ষ লক্ষ মানুষ সরাসরি প্রভাবিত হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নীতি বাস্তবায়িত হলে চাকরি, শিক্ষার সুযোগ, শরণার্থী সুরক্ষা ব্যবস্থা ও বৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়া সবকিছুই কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। এদিকে মানবাধিকার সংস্থাগুলি বলছে, এই ধরনের বক্তব্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং এটি বিশ্বের রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। তবে ট্রাম্প সমর্থকরা বলছেন, দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের স্বার্থেই কড়াকড়ি ব্যবস্থা প্রয়োজন।

    তৃতীয় বিশ্বের দেশ কারা?

    ‘তৃতীয় বিশ্বের দেশ’ শব্দগুলি বর্তমান প্রেক্ষিতে অপ্রচলিত। ঠান্ডা লড়াই চলাকালীন পুঁজিবাদী ‘প্রথম বিশ্ব’ এবং সমাজবাদী ‘দ্বিতীয় বিশ্বের’ কোনও পক্ষের সঙ্গেই যে সমস্ত দেশ হাত মেলায়নি, তাদের ‘তৃতীয় বিশ্ব’ বলা হত। তবে বর্তমানে তীব্র দারিদ্র, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাপূর্ণ দেশগুলিকে কেউ কেউ ‘তৃতীয় বিশ্ব’ বলে উল্লেখ করেন। আফগানিস্তানের পাশাপাশি এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশ সেই তালিকায় রয়েছে। ট্রাম্পের কাদের জন্য অভিবাসন বন্ধ করতে চান, তা স্পষ্ট করেননি।

    News/News/ট্রাম্পের রোষে 'তৃতীয় বিশ্ব!' অভিবাসন নিয়ে বড় পদক্ষেপ, UNLDC তালিকায় কারা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes