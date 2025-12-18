ঘোর বিপদ! গাজায় পাক সেনা পাঠানোর চাপ 'বন্ধু' ট্রাম্পের, উভয় সংকটে মুনির

ঘোর বিপদ! গাজায় পাক সেনা পাঠানোর চাপ 'বন্ধু' ট্রাম্পের, উভয় সংকটে মুনির
চলতি মাসের শুরুতে আসিম মুনিরকে পাকিস্তানের চিফ অব ডিফেন্স ফোর্সেস (সিডিএফ) বা প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়।
পাকিস্তানের সর্বকালীন ক্ষমতাশালী সেনাপ্রধান হয়েছেন তিনি। কিন্তু এই মুহূর্তে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পাক সেনা সর্বাধিনায়ক আসিম মুনির। কারণ, গাজায় সেনা পাঠাতে পাকিস্তানের উপর ক্রমাগত চাপ দিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু ওই প্রস্তাব মেনে নিলে দেশের অন্দরেই বিরোধিতার মুখে পড়তে হতে পারে মুনিরকে। তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে ফের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন তিনি।
রয়টার্স-এর প্রতিবেদন অনুসারে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আসিম মুনির ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আবারও বৈঠক করতে পারেন। গত ছ’মাসে এই নিয়ে তৃতীয়বার ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। মনে করা হচ্ছে, এই বৈঠকে গাজায় সেনা পাঠানো নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে। ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘাত মিটিয়ে, গাজায় দীর্ঘমেয়াদি শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পেশ করেছেন ট্রাম্প। তাঁর ২০ দফা প্রস্তাবে গাজা পরিকল্পনায় মুসলিম দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনীকে গাজা পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার তদারকির দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে অনেক দেশই এই মিশনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে সতর্ক। কারণ, গাজায় সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসকে নিরস্ত্রীকরণের দায়িত্ব নিতে হলে তারা সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে পারে। এতে নিজেদের দেশে প্যালেস্টাইনপন্থী জনমতের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে। তবে হামাস শুরু থেকেই এই প্রস্তাবের বিরোধী। স্পষ্ট ভাষায় তারা জানিয়ে দিয়েছে, কোনও মূল্যেই অস্ত্র ছাড়বে না হামাস। ফলে কূটনৈতিক মহলের আশঙ্কা, এই শান্তি রূপ নিতে পারে ভয়ংকর যুদ্ধের।
আসিম মুনিরের উপর চাপ
এর মধ্যে আসিম মুনির ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। দীর্ঘদিনের অবিশ্বাস কাটয়ে ওয়াশিংটন-ইসলামাবাদ সম্পর্ক মেরামতই ছিল এই যোগাযোগের লক্ষ্য। গত জুনে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে অংশ নেন আসিম মুনির। এটি ছিল পাকিস্তানের কোনও সেনাপ্রধানের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রথম একান্ত সাক্ষাৎ। ওয়াশিংটন-ভিত্তিক থিংকট্যাংক আটলান্টিক কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সিনিয়র ফেলো মাইকেল কুগেলম্যান বলেন, 'গাজা স্থিতিশীলতা বাহিনীর অংশ না হলে আসিম মুনিরের উপর ক্ষেপে যেতে পারেন ট্রাম্প। কিন্তু পাকিস্তান এটা চায় না, কারণ, দেশটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ ও নিরাপত্তা সহায়তা পেতে ট্রাম্পের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করছে।' পাকিস্তান একমাত্র মুসলিম দেশ, যাদের কাছে পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। প্যালেস্তাইন ইস্যুতে বরাবরই ইজরায়েলের বিরোধিতা করে আসছে পাকিস্তান। পৃথক প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের সমর্থক পাকিস্তান, ইজরায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করেছে। বর্তমানে তারা আফগানিস্তান- ভিত্তিক ইসলামপন্থী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান জারি রেখেছে।
প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক ও লেখক আয়েশা সিদ্দিকা বলেন, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সক্ষমতার প্রমাণ দিতে হবে-আসিম মুনিরের উপর এমন চাপও রয়েছে। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দার গত মাসে বলেন, শান্তিরক্ষায় সেনা পাঠানোর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে হামাসকে নিরস্ত্রীকরণ ‘পাকিস্তানের কাজ নয়।'
আসিম মুনিরের ক্ষমতা বৃদ্ধি
বর্তমানে তিনি পাক স্থলবাহিনীর পাশাপাশি নৌ ও বিমানবাহিনীরও প্রধান। তাঁর মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া আজীবনের জন্য তাঁর ফিল্ড মার্শাল পদবি বহাল থাকবে। সংবিধানের ২৭তম (নতুন) সংশোধনী অনুযায়ী, যে কোনও ফৌজদারি মামলায়ও তিনি আজীবন দায়মুক্তি ভোগ করবেন। সাম্প্রতিক সময়ে আসিম মুনির ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, তুরস্ক, জর্ডান, মিশর ও কাতারের সামরিক ও বেসামরিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলে পাক সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। আয়েশা সিদ্দিকার মতে, এসব বৈঠক মূলত গাজা স্থিতিশীলতা বাহিনী নিয়ে পরামর্শের অংশ।
পাকিস্তান-মার্কিন সমস্যা
তবে পাকিস্তানের জন্য উদ্বেগের বিষয় হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গাজায় সেনা পাঠালে দেশটির ইসলামপন্থী দলগুলোর বিক্ষোভ আবার মাথাচাড়া দিতে পারে। এসব দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের কট্টর বিরোধী এবং এরা সংখ্যায় এত বেশি যে, হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নামানোর সক্ষমতা রাখে। গত অক্টোবরে কট্টরপন্থী (ধর্ম-ভিত্তিক) রাজনৈতিক দল তেহরিক-ই-লাব্বাইক পাকিস্তানকে (টিএলপি) আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পাক সরকার। টিএলপি অত্যন্ত শক্তিশালী ও সহিংস (ইজরায়েল-বিরোধী) দল হিসেবে পরিচিত। নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের মতে, অক্টোবরে সহিংসতার অভিযোগে দলটির শীর্ষ নেতা-সহ দেড় হাজারের বেশি কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ওই সময় তাদের সম্পদ ও ব্যাংক হিসাবও বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে দলটি নিষিদ্ধ হলেও তাদের মতাদর্শ সমাজে এখনও রয়ে গেছে। পাকিস্তান যদি গাজায় হামাস বিরোধী কোনও কার্যকলাপে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে, তবে টিএলপির আরও অনেক কট্টরপন্থী রাজনৈতিক দল ক্ষুব্ধ হয়ে যাবে। এছাড়া প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দলও আসিম মুনিরের বিরুদ্ধে। ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে দলটির সমর্থকেরা সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছিলেন এবং তাঁদের জনসমর্থন ব্যাপক।
সিঙ্গাপুরের এস রাজরত্নম স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের সিনিয়র সহযোগী ফেলো আবদুল বাসিত বলেন, গাজা স্থিতিশীলতা বাহিনী মাঠে নামার পর পরিস্থিতি ঘোলাটে হলে বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হবে। পাকিস্তানের মানুষ বলবে, ‘আসিম মুনির ইজরায়েলের হয়ে কাজ করছেন। এমনটা অবশ্যই ঘটবে, বরং এমন কিছু ঘটবে না, এভাবে ভাবাই চরম বোকামি।'