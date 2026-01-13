এগিয়ে ২০২৫! মসনদে বসেই ১ লক্ষেরও বেশি ভিসা বাতিল ট্রাম্পের, তালিকায় কারা?

এগিয়ে ২০২৫! মসনদে বসেই ১ লক্ষেরও বেশি ভিসা বাতিল ট্রাম্পের, তালিকায় কারা?
২০২৫ সালে বাতিল হওয়া ভিসার সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয়বার ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম বছরেই অভিবাসন ও ভিসা নীতিতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। অভিবাসনের পরে নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ার অপরাধে ২০২৫ সালে এক লক্ষেরও বেশি বিদেশি নাগরিকের ভিসা বাতিল করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এরমধ্যে প্রায় ৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভিসা এবং ২,৫০০ বিশেষ ভিসা রয়েছে। আর এই সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি।
স্থানীয় সময় সোমবার মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছে, বাতিল হওয়া ভিসার মধ্যে প্রায় ৮ হাজার পড়ুয়া ও ২,৫০০ বিশেষ কর্মী রয়েছেন। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট-র দাবি, অধিকাংশ ভিসা বাতিল করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ‘অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার’ কারণে। তবে এসব ঘটনায় আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা বা অভিযোগ দায়ের হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য দেওয়া হয়নি। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, ‘আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিরাপদ রাখতে এসব অপরাধীকে বহিষ্কার অব্যাহত রাখব।’
ফক্স নিউজের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৫ সালে বাতিল হওয়া ভিসার সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের শেষ বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে প্রায় ৪০ হাজার ভিসা বাতিল করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ২০২৫ সালে বাতিল হওয়া বেশিরভাগ ভিসা ব্যবসায়ী এবং পর্যটকদের জন্য ছিল, যাদের মেয়াদ শেষ হয়েছে। তবে পড়ুয়া ও বিশেষ ভিসাধারীরা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার কারণে বাতিল হয়েছে। বিশেষ কর্মীদের মধ্যে অর্ধেক ভিসা বাতিল হয়েছে মদ্যপ অবস্থায় ড্রাইভিংয়ের (ড্রাঙ্ক ড্রাইভিং) কারণে, ৩০ শতাংশ হামলা, মারধর বা কারাবাসের অভিযোগে, এবং বাকি ২০ শতাংশ ভিসা বাতিল হয়েছে চুরি, শিশু নির্যাতন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন এবং জালিয়াতির অভিযোগে। মাদকদ্রব্য রাখার অভিযোগে প্রায় ৫০০ জন পড়ুয়ার ভিসা বাতিল হয়েছে এবং শিশুদের সঙ্গে ‘দুর্ব্যবহার’ করার সম্ভাবনার কারণে শত শত বিদেশি কর্মীর ভিসাও বাতিল হয়েছে।
স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপাল ডেপুটি মুখপাত্র টমি পিগট বলেন, 'ট্রাম্প প্রশাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথমে রাখবে এবং সে সব বিদেশিদের থেকে আমাদের দেশকে সুরক্ষিত রাখবে যারা জননিরাপত্তা বা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি হতে পারে।' এছাড়া স্টেট ডিপার্টমেন্ট ‘কন্টিনিউয়াস ভেটিং সেন্টার’ চালু করেছে, যার উদ্দেশ্য হল-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত সব বিদেশি নাগরিক যেন আইন মেনে চলে এবং যারা মার্কিন নাগরিকদের জন্য হুমকি, তাদের ভিসা দ্রুত বাতিল করা যায়। ট্রাম্প প্রশাসন অবৈধ ও বৈধ উভয় ধরনের অভিবাসনের উপর কঠোর নজরদারি চালিয়েছে। এছাড়াও কাজ বা পড়াশোনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের নিয়মও কঠোর করেছে।