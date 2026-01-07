Edit Profile
    Trump News: ‘ওরা বোকার মতো আমায় নোবেল দিল না’,পুরস্কার না পেয়ে বিশ্বজুড়ে সংঘাতের আবহে কোন এবার দেশকে টার্গেট ট্রাম্পের?

    কোন দেশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন ট্রাম্প?

    Published on: Jan 07, 2026 10:53 PM IST
    By Sritama Mitra
    ২০২৫ সালে তিনি মনোনীত হয়েও হাতে পাননি নোবেল শান্তি পুরস্কার। সেই বছরের পুরস্কার যাঁর হাতে উঠেছিল সেই মারিয়া মাচাদো ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী। যে ভেনেজুয়েলাকে সদ্য আক্রমণ করে সেদেশের প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে হরণ করে ট্রাম্পের আমেরিকা। তবে এর আগে ট্রাম্প মাচাদোর প্রতি সমর্থন জাহির করলেও, ভেনেজুয়েলার তখতে কিন্তু প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট রড্রিগেজকে বসিয়ে, সেদেশ তাঁর প্রশাসন দিয়ে পরিচালনা করছেন। এই সমীকরণের মাঝেই ট্রাম্পের এবারের হুঙ্কারের টার্গেটে নরওয়ে। নেপথ্যে ট্রাম্পের নোবেল অপ্রাপ্তি!

    ট্রাম্পের রোষে 'নরওয়ে!' (AP)
    সদ্য ভেনেজুয়েলার পর গ্রিনল্যান্ড নিয়ে হুঁশিয়ারির সুর চড়া করেছেন ট্রাম্প। তারপর ডেনমার্ক সাফ বলেছে, কোনও রকমের হামলা হলে তা ন্যাটোর ইতি ঘটাবে। এদিকে, ন্যাটো সদস্য হল ট্রাম্পের আমেরিকা। ডেনমার্কের হুঁশিয়ারিকে ফুৎকারে উড়িয়ে ট্রাম্প আবার বলছেন, রাশিয়া, চিন, ন্যাটোর মধ্যে আমেরিকা ছাড়া কাউকে ভয় পায়না। এসবের মাঝেই ফের একবার বিশ্বে তাঁর ৮ যুদ্ধ রুখে দেওয়ার দাবিও করে নেন ট্রাম্প। তবে ন্যাটো নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এবার তিনি ন্যাটো সদস্য নরওয়েকে একহাত নিয়ে নিয়েছেন। আর তার নেপথ্য়ে রয়েছে নোবেল ইস্যু। ট্রাম্প এক পোস্টে লেখেন,' মনে রাখবেন, আমি একাই ৮টি যুদ্ধ শেষ করেছি, এবং ন্যাটো সদস্য নরওয়ে বোকার মতো করে আমাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' তিনি আরও বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র না থাকলে রাশিয়ার ‘এখন পুরো ইউক্রেনই থাকত’। ট্রাম্প লিখেছেন, ‘আমরা সবসময় ন্যাটোর জন্য থাকব, এমনকি যদি তারা আমাদের জন্য নাও থাকে।’

    এদিকে, আজই আটলান্টিকের বুকে রাশিয়ার এক তেল ট্যাঙ্কারকে বাজেয়াপ্ত করেছে আমেরিকা। মার্কিন সেনা গত ২ সপ্তাহ ধরে ওই ট্যাঙ্কারকে নজরে রাখছিল বলে খবর। ট্যাঙ্কার রক্ষার্থে রাশিয়া এক সাবমেরিনও আগে পাঠায় বলে খবর ছিল। আন্তর্জাতিক বিশ্বে এই টানাপোড়েন তারই মাঝে এল ট্রাম্পের এই বার্তা।

