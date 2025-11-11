Edit Profile
    প্যানোরোমা বিতর্ক! ইমেজ নষ্টের প্রচেষ্টা, BBC-র বিরুদ্ধে ১ বিলিয়ন ডলারের মামলার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

    মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক তথ্যচিত্র ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত।

    Published on: Nov 11, 2025 1:40 PM IST
    By Sahara Islam
    তথ্যচিত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাষণ বিকৃত করে ব্যবহারের গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল খ্যাতনামা সংবাদ সংস্থা ব্রিটিশ ব্রডকাস্ট কর্পোরেশন বা বিবিসি-র বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় বিশ্বজুড়ে। প্রশ্ন উঠে যায় শতাব্দী প্রাচীন সংস্থার দায়বদ্ধতা নিয়ে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌছয় যে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ডিরেক্টর জেনারেল টিম লেভি। পদ ছাড়তে হয় বিবিসি-র নিউজ সিইও ডেবোরা টারনেসকেও। এরপরেই গোটা ঘটনায় ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন বিবিসি-র চেয়ারপার্সন সমীর শাহ। তারপরেও বিবিসির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

    BBC-র বিরুদ্ধে মামলার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের (Bloomberg)
    BBC-র বিরুদ্ধে মামলার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের (Bloomberg)

    জানা গেছে, ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির বিরুদ্ধে ১০০ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ মামলা করার হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। খ্যাতনামা সংবাদমাধ্যমটির অনুষ্ঠান ‘প্যানোরোমায়’ তাঁর একটি ভাষণ সম্পাদনা করে ‘পক্ষপাতমূলক’ এবং ‘ভুলভাবে উপস্থাপন’ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ট্রাম্প। সংবাদ সংস্থা এপি’র প্রতিবেদন অনুসারে, ট্রাম্পের আইনজীবী আলেহান্দ্রো ব্রিটোর পাঠানো এক চিঠিতে বিবিসিকে ‘মিথ্যা, মানহানিকর, অপমানজনক ও উসকানিমূলক বক্তব্য’ প্রত্যাহার, প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টকে নিয়ে মানহানিকর বার্তা প্রচারে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায় বিবিসির বিরুদ্ধে ১ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ মামলা করা হবে বলে হুমকি দেন তিনি। আইনি চিঠি পাওয়ার পরই এক বিবৃতিতে বিবিসি জানিয়েছে, তারা চিঠিটি গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা করবে এবং ‘সময়মতো সরাসরি জবাব দেবে।'

    ঘটনার সূত্রপাত

    মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক তথ্যচিত্র ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত। তথ্য চিত্রে দেখা গিয়েছে, ২০২১ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর ওয়াশিংটনের ক্যাপিটল হিলে হামলা হয়। অভিযোগ, উত্তেজিত জনতা হামলা চালিয়েছিল। তবে আঙুল ওঠে সে বছর নির্বাচনে সদ্য পরাজিত তথা প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দিকে। বিবিসির ট্রাম্পকে যে তথ্যচিত্র সম্প্রচার করেছে, তাতে ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনায় ট্রাম্পকে কার্যত ‘ভিলেন’ প্রতিপন্ন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। সে সময় ট্রাম্পের ভাষণ এমনভাবেই সম্পাদনা করা হয়েছিল যাতে মনে হয়, ওই হামলায় প্রত্যক্ষ উসকানি ছিল তাঁর। আর এখানেই আপত্তি হোয়াইট হাউসের। বিবিসির এই তথ্যচিত্র নিয়ে প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিনা লেভিট। লেভিটের বক্তব্য ওই ঘটনার সঙ্গে ট্রাম্পের কোনও সম্পর্ক ছিল না।‌ তিনি কাউকে হিংসাত্মক কার্যক্রমে উৎসাহ দেননি। ‌কিন্তু বিবিসির তথ্যচিত্রটি দেখে মনে হবে ওই ঘটনার সঙ্গে ট্রাম সম্পৃক্ত ছিলেন।

    কী বলছে বিবিসি?

    সোমবার ট্রাম্পের ওই বক্তব্য সম্পাদনা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়েছেন বিবিসির চেয়ারপার্সন সমীর শাহ। তিনি বলেন, এই সম্পাদনা বিভ্রান্তিকর ধারণা সৃষ্টি করেছে। এটি ‘বিবেচনাগত ভুল’ ছিল। তিনি আরও বলেন, বিবিসির প্রতি মানুষের যে আস্থা রয়েছে, তা ফিরিয়ে আনতে এবং সাংবাদিকতার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে সংবাদমাধ্যমটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে শাহ ব্রিটিশ সংসদের সংস্কৃতি, গণমাধ্যম ও ক্রীড়া কমিটিতে পাঠানো চিঠিতে দাবি করেন, ‘এটা সত্য নয় যে বিবিসি কোনও বিষয় গোপন রাখতে চেয়েছিল। আমরা মেমোতে উত্থাপিত উদ্বেগগুলি মোকাবেলায় পদক্ষেপ নিয়েছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিবিসি নিউজ বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল ট্রাম্পের বক্তব্যের বার্তা তুলে ধরা, যাতে দর্শকরা বুঝতে পারেন, 'তাঁর সমর্থকরা ভাষণটি কীভাবে গ্রহণ করেছিল এবং ঘটনাস্থলে তখন কী ঘটছিল।’ তবে তিনি স্বীকার করেন, ‘পেছন ফিরে তাকালে বলা যায়, এ ঘটনায় আরও আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল।’

    News/News/প্যানোরোমা বিতর্ক! ইমেজ নষ্টের প্রচেষ্টা, BBC-র বিরুদ্ধে ১ বিলিয়ন ডলারের মামলার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
