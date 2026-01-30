Trump Threatens Tariff on Canada: ভারতে আসতে পারেন কার্নি, তার আগেই কানাডার ওপর ৫০% শুল্ক চাপানোর হুমকি ট্রাম্পের
মার্কিন মুলুকে বিক্রি হওয়া কানাডার বিমানের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। উল্লেখ্য, সম্প্রতি আমেরিকার জর্জিয়ায় তৈরি সাভানার বিমানকে সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করেছে কানাডা। এরই পালটা হিসেবে কানাডায় তৈরি বিমানের ওপর শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
ভারতে আসতে পারেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। এরই মাঝে আবার আমেরিকার তরফ থেকে শুল্ক চাপানোর হুমকি দেওয়া হল প্রতিবেশী দেশকে। রিপোর্ট অনুযায়ী, মার্কিন মুলুকে বিক্রি হওয়া কানাডার বিমানের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। উল্লেখ্য, সম্প্রতি আমেরিকার জর্জিয়ায় তৈরি সাভানার বিমানকে সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করেছে কানাডা। এরই পালটা হিসেবে কানাডায় তৈরি বিমানের ওপর শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডাকে হুমকি দিয়েছিলেন যে যদি তারা চিনের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করে তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডার সমস্ত রফতানির উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবে। এতে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। এরপরই কানাডা স্পষ্ট করে দিয়েছে, চিনের সঙ্গে কোনও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি তারা করছে না। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই চিন সফরে গিয়েছিলেন কনাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। সেই সফরকালে চিনের সঙ্গে শুল্ক সংক্রান্ত বেশ কিছু সমাধান সূত্র বেরিয়ে এসেছে বলে দাবি করেছে কানাডা। এরই সঙ্গে কানাডাবাসীকে 'মেক ইন কানাডা' বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী কার্নি। আমেরিকার ওপর নির্ভরতা কমাতেই আত্মনির্ভরতার এই বার্তা কানাডার প্রধানমন্ত্রীর। এরই মাঝে আবার ভারতের সঙ্গে কানাডার সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছে। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনাও হচ্ছে কানাডার। এর মধ্যে ইউরেনিয়াম সহ জ্বালানি নিয়েও কানাডার সঙ্গে চুক্তি করতে পারে ভারত। কানাডায় যেতে পারেন ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।
এদিকে রাশিয়া থেকে তেল আমদানির জন্য এর আগে ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। তবে তাতে ভারতকে দমানো যায়নি। এদিকে দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরপরই কানাডাকে আমেরিকার ৫১তম প্রদেশ করার কথা বলেছিলেন ট্রাম্প। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিকে 'গভর্নর কার্নি' বলে অভিহিত করেছিলেন ট্রাম্প। এরই মাঝে কানাডা এবং চিনের চুক্তি নিয়ে সম্প্রতি ট্রাম্প বলেন, চিনকে বৈদ্যুতিক গাড়ির আমদানি বাড়ানোর অনুমতি দিয়ে কানাডা 'বড় ভুল' করেছে। ট্রাম্প কানাডাকে উপহাস করে ফের বলেছেন, কানাডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম প্রদেশ হয়ে উঠুক।
